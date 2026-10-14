Režisér Tajemství staré bambitky dotočil novou pohádku. Nabídne triky i zpěv

Po dvaceti šesti natáčecích dnech režisér a scenárista Ivo Macharáček dotočil výpravnou pohádku s názvem Líné království. Poslední klapka padla v modletickém D1 Studios, kde vznikaly zásadní trikové scény s létajícím balónem. Pohádka o chytré princezně, pracovitém kováři a čarodějnici posedlé věčným mládím vstoupí do kin 11. března 2027.
První klapka padla letos 19. srpna na zámku ve Zruči nad Sázavou, jehož park se proměnil v Královskou akademii. Právě odtud se princezna Amálie po studiích vznesla balónem domů, do království, které se mezitím proměnilo k nepoznání. Pro zdejší zámek šlo zároveň o filmovou premiéru.
„Těším se do virtuálního studia, protože to bude pro mě poprvé,“ říkal před natáčením Ivo Macharáček. Trikové scény přitom patřily k těm, z nichž měl jako režisér největší respekt. „Musí se přesně naplánovat, potřebují čas a záleží na spoustě detailů.“
V Líném království se nepotkává jen dobro se zlem, ale také dva úplně odlišné světy. Princezna Amálie věří vědě, knihám a přesným výpočtům. Mladý kovář Jeník vlastním rukám, zkušenosti a zdravému rozumu. Ona má hlavu plnou nápadů, on umí věci skutečně vytvořit. Oba postupně zjistí, že nejdál dojdou teprve tehdy, když začnou věřit jeden druhému.
Chytrá princezna, kovář a čarodějnice
Sofie Anna Švehlíková hraje princeznu, která nečeká, až ji někdo zachrání. „Amálie je chytrá, baví ji studovat a dozvídat se nové věci,“ říká. Z kina by podle ní měli diváci odcházet především s nadějí, „že všechno bude dobré a že když se budou snažit, tak to vyjde“.
Pro Adama Bardyho v roli kováře je Líné království první filmovou pohádkou. „Jeník nepotřebuje čáry ani kouzla, aby dokázal změnit svět a pohnout něčím velkým. Stačí mu obyčejná lidskost a práce,“ říká herec.
V Líném království se objeví také Elizaveta Maximová jako čarodějnice Drahomíra. „Vždycky jsem si přála hrát v pohádce a jsem šťastná, že do ní vstupuji právě v roli Drahomíry,“ říká herečka. Její hrdinka touží po kouzelném prstenu a věčném mládí, ale za každé kouzlo platí stárnutím. Jedna z jejích nejvýraznějších proměn zabrala v maskérně čtyři hodiny. „Miluji proměny. Tohle je pro mě splněný sen,“ dodává Maximová.
Plesl hraje krále tam, kde byl průvodcem
Nejvíce natáčecích dní strávili filmaři na zámku Nové Město nad Metují, který se stal královským sídlem. Právě zde vznikla podstatná část příběhu. Pro Jaroslava Plesla měl návrat na tento zámek zvláštní kouzlo. Když mu bylo šestnáct, pracoval zde jako průvodce. O mnoho let později se sem vrátil, ovšem nikoliv se svazkem klíčů v ruce a skupinou návštěvníků. Před filmovou kameru se tentokrát postavil jako pohádkový král. „Když jsem v Novém Městě, nemám pocit jenom, že to tam znám, ale že tam prostě patřím,“ vzpomíná herec.
Jeho ženu, královnu Libušku, hraje Veronika Khek Kubařová. „Krásné lokace, krásné kostýmy, krásné účesy. To prostředí je malebné, to miluji,“ říká herečka. Na příběhu ji baví i to, že zůstává klasickou pohádkou, přestože v sobě nenápadně nese témata, která známe ze současnosti.
V pohádce se bude zpívat
Líné království vznikalo na zámku Zruč nad Sázavou, ve skanzenu Krňovice, na zámku Nové Město nad Metují, v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí, na zámku Raduň, v Židově strouze, u rybníka Nuzov a v D1 Studios Modletice.
Natáčení sice skončilo, ale Líné království ještě čeká střih, postprodukce a také nahrávání hudby, kterou pro pohádku složil Jan P. Muchow. Písničky mají v příběhu výrazné místo a zpívají je i sami herci. Do nahrávání filmové hudby se zapojí také děti podporované Nadačním fondem Magdaleny Kožené.
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