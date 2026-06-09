Režisér Ridley Scott natočil podmanivý postapo film Vzhlížet ke hvězdám

Film zasazený do světa, v němž je přežití instinktem, ale lidskost volbou, vstoupí exkluzivně do českých kin od 27. srpna 2026. Snímek vychází ze strhujícího bestselleru Petera Hellera a může se pochlubit mimořádným hereckým obsazením v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem, Margaret Qualleyovou, Allison Janneyovou, Benedictem Wongem a Guyem Pearcem.
Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám vypráví příběh mladého pilota Higa v podání Jacoba Elordiho, který si spolu s vojenským specialistou na přežití Bangleym (Josh Brolin) vybudoval funkční, avšak izolovanou usedlost v drsném postapokalyptickém světě. Když však Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydává se do neznáma hledat naději — a lidskost, v jejíž existenci stále věří.
Knižní předlohou je román amerického autora Petera Hellera The Dog Stars, který vyšel česky v roce 2014 pod názvem Psí hvězdy.
Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný například pod filmem REVENANT Zmrtvýchvstání s Leonardem DiCapriem v hlavní roli nebo úspěšným seriálem Kdysi dávno v Americe.
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