Režisér Gus Van Sant na Sundance uvede nový film, ochrnutého kreslíře hraje Joaquin Phoenix

před 3 hodinami

Joaquin Phoenix hraje kreslíře, jenž po autohavárii ochrnul a snažil se přestat pít. | Video: Amazon Studios | 01:35

Po třech letech se na plátna vrací třiačtyřicetiletý Joaquin Phoenix, jenž naposledy hrál ve snímku Iracionální muž Woodyho Allena. Jeho letošní velkou rolí je titul Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, jenž bude mít v pátek světovou premiéru na festivalu Sundance. Temná komedie vypráví o skutečném kreslíři se zálibou v morbidním humoru Johnu Callahanovi, jenž po autohavárii ochrnul a pokusil se přestat pít. Film natočil renomovaný americký scenárista a režisér Gus Van Sant, autor snímků Dobrý Will Hunting nebo Milk. V jeho novince dále účinkují Rooney Mara, Jonah Hill nebo Jack Black. Film zatím nemá českého distributora, trailer doprovází skladba Johna Lennona Isolation z roku 1970.

autor: Kultura | před 3 hodinami

