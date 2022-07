Režisér je bůh, já jen doufám, že milosrdný. Benicio del Toro ve Varech uvedl Traffic

Pražský magistrát a hygienická stanice hlavního města doporučily nošení respirátorů návštěvám v domovech pro seniory. Důvodem je vývoj zrychlení tempa šíření epidemie onemocnění covid-19 v České republice i v dalších evropských státech. V tiskové zprávě to v pátek oznámil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

"Za důležité považuji zachování návštěv v domovech pro seniory. Používání respirátorů ze strany návštěvníků domovů seniorů je absolutní minimum, které nicméně pomůže chránit zdraví i životy nejohroženějších lidí," uvedla radní hlavního města pro oblast zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě).

Prevencí šíření onemocnění mezi nemocí ohroženou seniorskou skupinou má být nošení respirátorů po celou dobu návštěvy v sociálním zařízení a zvýšená pozornost na hygienická opatření. Lidé s projevy respiračního onemocnění by podle doporučení zástupců metropole a krajské hygienické stanice měli být na návštěvu vpouštěni pouze ve výjimečných situacích a poté, co absolvují antigenní nebo PCR test. Respirátor by měli podle doporučení nosit klienti domovů pro seniory rovněž při pobytu mimo zařízení, tedy například při cestách městskou hromadnou dopravou, na nákupech a podobně.