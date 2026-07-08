Režisér Bohdan Sláma představil svůj nový film Houpačky. Je o přátelství dvou žen

Režisér Bohdan Sláma, držitel pěti Českých lvů, prezentoval na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary svůj nový film Houpačky. Jeho stěžejním tématem je stáří a život v něm. Premiéru v kinech bude mít na podzim příštího roku.
"Houpačky jsou o přátelství. O setkání dvou žen, z nichž každá je úplně jiná, ale jejich životní situace dá vzniknout speciálnímu vztahu," řekl na besedě k filmu režisér Sláma.
V hlavních rolích příběhu inspirovaném románem Lucie Konečné se představí Zuzana Kronerová a Dagmar Havlová, která se podílela také na scénáři. "Pracovali jsme na scénáři tři roky, takže jsem znala i ty nejjemnější nuance té role. Bohdan Sláma mě sice musel na začátku přemlouvat, protože už jsem nechtěla točit, ale jsem opravdu ráda, že jsem do toho šla, byla to nádherná práce," uvedla Havlová, která ve filmu ztvárnila vdovu Zdenu.
Podle Kronerové je příběh Houpaček hořkosladký. "Je v něm hodně humoru, hravosti, blízkosti, srdečnosti, ale jsou tam i vážné situace. A to je scénář přesně podle mého gusta," řekla Kronerová, která už si ze spolupráce se Slámou odnesla Českého lva a Cenu české filmové kritiky za snímky Bába z ledu a Divoké včely.
V dalších rolích se ve snímku objeví Jiří Lábus, Alena Mihulová, Jiří Rendl nebo Tereza Ramba. "Hraju dceru Dagmar Havlové, Janu, která se k té mamince chová vlastně stejně, jako se chová ke svým dvěma dětem," uvedla Tereza Ramba.
Pedagog katedry režie pražské FAMU Sláma je úspěšným režisérem. Za Divoké včely získal první ceny na festivalech v Rotterdamu a San Francisku, Štěstí má Českého lva za nejlepší film, režii, scénář, kameru, hlavní ženský herecký výkon, vedlejší ženský herecký výkon a hlavní mužský herecký výkon i první cenu z festivalu v San Sebastianu. Následující Venkovský učitel obdržel Českého lva za nejlepší scénář a vedlejší ženský herecký výkon, oceněn byl na filmovém festivalu v Benátkách.
Film Bába z ledu v roce 2018 získal šest Českých lvů včetně režie a hereckých kategorií. Předchozí Slámův snímek Krajina ve stínu měl před pěti lety 15 nominací na ceny Český lev. Jeho tvůrci si nakonec odnesli šest cen včetně té za scénář a nejlepší ženský herecký výkon. Zatím poslední Slámův film Sucho je z roku 2024, Magdaléna Borová za roli Evy získala cenu Český lev za rok 2024 v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli.
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