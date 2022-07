Režisér Blaško v Benátkách představí film o ukrajinské menšině v Česku

V soutěžní sekci Horizonty festivalu v Benátkách budou mít premiéru dva filmy, které vznikly v české koprodukci: Oběť slovenského režiséra Michala Blaška a Obzor rumunského tvůrce Mihaie Mincana. Do kategorie restaurovaných děl se dostalo Ucho od Karla Kachyni.

Festival dále představí novinky vězněného íránského režiséra Džafara Panahího či posmrtný film jihokorejského tvůrce Kim Ki-duka, uvedli v úterý organizátoři. Přehlídku zahájí drama White Noise režiséra Noaha Baumbacha, které bude soutěžit o cenu Zlatý lev.

Hlavní sekce uvede 23 snímků, z toho 10 v americké a sedm ve francouzské produkci. Své nové dílo v Benátkách promítne například americký režisér Darren Aronofsky. Jmenuje se The Whale a Brendan Fraser v něm hraje obézního muže snažícího se navázat vztah se svou dospívající dcerou. Tu ztělesnila Sadie Sinková známá ze seriálu Stranger Things.

Další novinky představí francouzský dramatik Florian Zeller, Mexičan Alejandro González Iñárritu nebo britský dramatik a filmař irského původu Martin McDonagh.

O Zlatého lva budou soutěžit též snímky Itala Luca Guadagnina s hercem Timothéem Chalametem v hlavní roli či britské režisérky Joanny Hoggové s herečkou Tildou Swintonovou. Diváci rovněž uvidí Blonde, což je životopis herečky Marilyn Monroe. Natočil jej Andrew Dominik, hlavní roli ztvárnila Ana de Armasová.

Mimo hlavní soutěž bude mít v Benátkách světovou premiéru posmrtný film režiséra Kim Ki-duka, který zemřel předloni. "Kim Ki-duk zanechal velmi přesné instrukce ohledně střihu snímku," říká šéf festivalu Alberto Barbera.

Své snímky uvedou Paul Schrader, který dostane ocenění za kariéru, či Olivia Wildeová. Ta do filmu Don’t Worry Darling obsadila zpěváka Harryho Stylese a herečku Florence Pughovou.

Několik dílů nového seriálu Riget Exodus představí Dán Lars von Trier. Romain Gavras nabídne film Athena o třech sourozencích, kteří se vypořádávají se smrtí nejmladšího bratra. Dále diváci uvidí filmy s hvězdami Penélope Cruzovou, Cate Blanchettovou, Hughem Jackmanem, Willemem Dafoem, Christophem Waltzem nebo Colinem Farrellem, vypočítává agentura AFP.

Snímek Oběť slovenského režiséra Michala Blaška, který se dostal do sekce Horizonty, pojednává o těžkém soužití Iriny z Ukrajiny a jejího syna Igora na českém maloměstě. "V jistém smyslu je to univerzální příběh, který by se mohl odehrát kdekoli na světě, protože proti sobě staví dvě minority. Otázkou zůstává, na jakou stranu se postaví většinová společnost, která se tak stane soudcem," říká Blaško. Ten na sebe naposledy upozornil minisérií Podezření.

S kameramanem Adamem Machem se tentokrát rozhodli pro co nejautentičtější, dynamickou a zároveň esteticky přitažlivou formu vyprávění. "Ta divákům umožní napojit se na Irinu, abychom společně s ní mohli poznávat jejího syna," dodává Blaško. Za jeho celovečerním debutem stojí pražská společnost Nutprodukce, film podpořily kinematografické fondy ze Slovenska, Česka a Německa.

Peníze od českého Státního fondu kinematografie dostalo i psychologické drama Obzor, které se rovněž objeví v sekci Horizonty. Snímek rumunského režiséra a scénáristy Mihaie Mincana byl inspirován skutečným příběhem filipínského námořníka, který během plavby obchodní lodi objeví mezi nákladem ukrytého rumunského uprchlíka.

Do sekce restaurovaných filmů Venice Classics se probojovalo trezorové Ucho režiséra Karla Kachyni z roku 1969, které nechal zrekonstruovat Národní filmový archiv. Tato sekce v posledních letech nabídla i jiné československé snímky, například v roce 2019 to byla Extase Gustava Machatého, před pěti lety pak Černý Petr od Miloše Formana.

Festival v Benátkách zahájí film White Noise amerického režiséra Noaha Baumbacha, uzavře ho snímek The Hanging Sun od Itala Francesca Carrozziniho. V různých kategoriích se představí také tvůrci ze střední a východní Evropy. Nový dokument zde například uvede Ukrajinec Sergej Loznica, v sekcích Horizonty představí svou novinku polský tvůrce Damian Kocur.