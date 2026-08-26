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Film

Režírovat režiséra je strašlivý úkol. Česká televize uvede dokument o Hynku Bočanovi

Kultura
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Intimní portrét jednoho z posledních žijících tvůrců generace československé nové vlny, režiséra Hynka Bočana, přinese dokumentární film České televize. Premiéru snímku Bočan, v němž režisér bilancuje svou profesní i životní cestu, uvede ČT art 2. září 2026 ve 20:15.

Komorní filmový portrét režiséra Hynka Bočana s lakonickým názvem Bočan představuje posledního žijícího představitele Československé nové vlny.
Komorní filmový portrét režiséra Hynka Bočana s lakonickým názvem Bočan představuje posledního žijícího představitele Československé nové vlny.Foto: Česká televize – Křepelka Mikuláš
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Sedmnáct celovečerních filmů, tři desítky televizních snímků a 12 seriálů. Dílo Hynka Bočana z let 1964 až 2014 oslovilo generace dospělých i dětských diváků. Filmy Čest a sláva, Pasťák, legendární pohádka S čerty nejsou žerty, seriály Záhada hlavolamu, Zdivočelá země a další tituly se zapsaly do Zlatého fondu české kinematografie.

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„Hynek Bočan je nesmírně inspirativní člověk. Točit o něm, ale i s ním, byla obří režijní výzva. Dělat režiséra režisérovi je přece strašlivý úkol,“ přiznává režisér Petr Smělík a upřesňuje: „Zpočátku byl poněkud nedůvěřivý a zkoušel si mě. A to bylo velice správně, protože mě to inspirovalo k dalším nápadům. Během několikaměsíčních příprav jsme k sobě postupně nacházeli cestu a pozvolna se to v dobrém začalo odrážet i v samotném dokumentu.“

Hynek Bočan při setkání s Jaromírem Šofrem, kameramanem pohádky S čerty nejsou žerty.
Komorní filmový portrét režiséra Hynka Bočana s lakonickým názvem Bočan představuje posledního žijícího představitele Československé nové vlny.
Komorní filmový portrét režiséra Hynka Bočana s lakonickým názvem Bočan představuje posledního žijícího představitele Československé nové vlny.
Komorní filmový portrét režiséra Hynka Bočana s lakonickým názvem Bočan představuje posledního žijícího představitele Československé nové vlny.
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„Mám velké sympatie k talentovaným lidem. A ještě větší k těm, kteří jsou i přes svůj mimořádný talent pokorní. Ti to totiž mívají v životě a kariéře těžší, protože neovládají self-marketing a nechtějí tvořit za každou cenu. Tak vidím Hynka Bočana a poselství jeho filmového portrétu,“ říká kreativní producent Dušan Mulíček.

„Prostřednictvím Bočanových filmů, dosud neveřejných osobních deníků, nových rozhovorů a unikátních materiálů ze soukromého archivu náš dokumentární portrét odhaluje osobnost režiséra, který po celý život zůstával věrný vlastnímu pohledu na film i svět,“ doplňuje dramaturg Martin Polák.

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Dokument je složený z několika zastavení v lokacích, kde Hynek Bočan skutečně natáčel. Štáb se s ním vrátil do míst, kde byl třeba i před více než padesáti lety. Tato místa formovala především jeho filmový život, ale často i ten osobní.

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„Bavilo mě, že můžu Hynka překvapovat. Zvolili jsme tuto metodu jako jeden ze stylových klíčů. To znamená, že Hynek přicházel na natáčení a vůbec netušil, co ho tam čeká. Na mnoha místech se tento přístup vyplatil, nejvíc ale v ateliéru při setkání s Jaromírem Šofrem, kameramanem pohádky S čerty nejsou žerty. Z tohoto nečekaného setkání vzešla opravdu hřejivá, silná situace,“ vzpomíná režisér Petr Smělík a dodává: „Hynek Bočan je pro mě nesmírně inspirativní člověk. Až budu velký kluk, chtěl bych umět dělat filmy jako on.“

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