Film s Evansem na Netflixu vypráví, jak Mosad tajně zachraňoval etiopské židy

Kebede Bimro (hraje ho Michael K. Williams) and Ari ztvárněný Chrisem Evansem. | Foto: Netflix, Marcos Cruz

Americká společnost Netflix svým předplatitelům zpřístupnila nový hraný film nazvaný The Red Sea Diving Resort. Vypráví o záchraně etiopských židů izraelskou tajnou službou Mosad, k níž došlo při občanské válce v Etiopii začátkem 80. let minulého století.

Jak připomíná britská BBC, snímek byl natočen podle skutečné události. V knize z 90. let minulého století ji jako první popsal veterán Mosadu a účastník operace Gad Šimron.

"Byl to životní zážitek. Stalo se toho tolik. Stříleli po nás. Byl jsem zatčen a vyslýchán tajnou službou. Díky bohu, že nikdo nepřišel k vážnější újmě," vzpomněl Šimron v nedávném rozhovoru pro izraelský deník Ha'arec.

Izraelského agenta Ariho Levinsona ve filmu ztvárnil americký herec Chris Evans, známý jako Kapitán Amerika z populárního komiksového sci-fi. Dále ve snímku účinkují Ben Kingsley nebo Greg Kinnear. Scénář napsal a snímek zrežíroval šestačtyřicetiletý Izraelec Gideon Raff.

Děj se odehrává ve falešném luxusním letovisku v Súdánu, které vybudoval Mosad a jež posloužilo jako zástěrka.

Zatímco hotel ubytovával skutečné turisty a zaměstnanci je brali na pláž, k potápění u korálových útesů nebo vraku lodi, v noci do hotelu tajní agenti přiváželi etiopské židy, které pak na člunech a lodích posílali do Izraele.

Podle deníku Ha'arec súdánská vláda žila v domnění, že hotel za 320 tisíc dolarů ročně pronajímá soukromé společnosti ze Švýcarska. Ve skutečnosti si letovisko na tři roky pronajal Mosad, který do něj umístil své nejlepší agenty. Ti budovu zrenovovali, proměnili ve funkční hotel a naoko se starali o její chod. Ani místní zaměstnanci netušili, k čemu dům skutečně slouží.

"Existuje jiná rozvojová země, která by byla ochotna investovat desítky milionů dolarů do infrastrukturního projektu v nepřátelské zemi jen proto, aby odtamtud zachránila pár tisíc vyhladovělých uprchlíků z Afriky zmítané občanskou válkou?" ptal se ve své knize bývalý agent Mosadu Gad Šimron, který se na současném filmu podílel jako konzultant.

Židé z Etiopie utíkali před občanskou válkou, hladomorem a brutálním marxistickým režimem tamního prezidenta Mengistua Haileho Mariama. Mnozí končili v súdánských uprchlických táborech.

Film Red Sea Diving Resort je nově k vidění na Netflixu. | Video: Netflix

Súdán a Izrael vedený premiérem Menachemem Beginem však neměly dobré vztahy, operace proto byla nebezpečná. Agenti Mosadu a etiopští židé museli skrývat svou totožnost.

Po první vlně evakuace na lodích Mosad další etiopské židy dostával ze země pomocí vrtulníků a malých letadel. V tomto ohledu je nejznámější operace Mojžíš, která začala v listopadu 1984 a zahrnula letecký transport asi 8000 etiopských židů ze Súdánu do Izraele.

Dnes je Izrael domovem více než 150 tisíc etiopských židů. Zhruba 7000 jich ale nadále žije v nejistotě v Etiopii a čekají, zda budou mít možnost shledat se s příbuznými v Izraeli.

Izraelský deník Times of Israel poznamenal, že film Red Sea Diving Resort sráží kýč a patetické dialogy jako z komiksových superhrdinských dobrodružství. "Režisér mohl natočit africké Argo, místo toho látku zneužil ke scénám sestříhaným jako z videoklipů skupiny Duran Duran, ve kterých jsou desítky nevinných popravováni ranou do týla," píše Times of Israel, který se dále posmívá některým replikám titulní postavy hrané Chrisem Evansem.

Ten prý v jedné scéně otcovsky utírá slzy malému chlapci, jindy do půl těla svlečený "jako statný bílý bůh" přenáší uprchlíky do bezpečí.

Podle Times of Israel snímek znázorňuje Etiopany jako vystrašené, ukňourané, schoulené nebo prchající zoufalce, které nahání bílí agenti Mosadu. Ze všech Etiopanů jen jediný dostal jméno, "žádného jiného Afričana film neukazuje jako poctivého, slušného nebo alespoň normálního", kritizuje izraelský list.

Také server Digitalspy.com si všímá špatně napsaných etiopských postav a vadí mu, že režie klade důraz na jediného statečného izraelského agenta. Například postava etiopského plukovníka prý působí jako stereotypní znázornění všech antagonistů, "až vyznívá komicky a snižuje skutečné utrpení tisíců etiopských židů, kteří žili v neustálém strachu o život", píše server.