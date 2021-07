Recenze: Trochu jiný muzikál než La La Land. Do kin míří zahajovací film z Cannes

Po loňském ročníku, zrušeném kvůli pandemii, v úterý večer odstartoval festival ve francouzském Cannes. Zahajovací film Annette začnou česká kina promítat hned tento čtvrtek. Jmenuje se Annette, je to muzikál a vypráví, jak pohled do temnot vypadá z výšin, ve kterých žijí celebrity. Zároveň líčí tragédii lásky a rodičovství.

"Představivost je silná / Píseň rozumu slabá a chabá," zpívá se v refrénu jedné z klíčových skladeb filmu. Do značné míry to shrnuje dosavadní tvorbu osobitého francouzského režiséra Leose Caraxe.

V očekávané novince vzývá představivost a noří se do partnerských i rodičovských vztahů. Šedesátiletý Carax natočil svůj možná nejosobnější snímek: věnoval ho dceři. A vztah otce s dcerou tvoří jádro příběhu.

Láska hvězd

Nekonvenční muzikál vypráví o broadwayském stand-up komikovi Henrym McHenrym a jeho poměru s pěvkyní Ann. Zatímco on má navrch nad publikem svých nekorektních one-man show, kde vystupuje jako Opičák Boží, ona každý večer vznešeně umírá na operních scénách.

Z milostného románku hvězd obletovaných bulvárem vzejde dítě, titulní Annette, a tragicky promění vztah rodičů. Břitkému Henrymu se přestává dařit, Ann stoupá k výšinám. A maličká Annette má neobyčejný dar.

Snímek vznikl z Caraxovy spolupráce s americkou pop-rockovou kapelou Sparks, založenou na počátku 70. let minulého století bratry Ronem a Russellem Maelovými. Jejich hudba v Annette mísí hitový pop, jako je úvodní skladba So May We Start, s operními áriemi. Refrén "Push, Ann!" z porodní skladby She’s Out of This World zase balancuje na hranici bizarnosti.

Dýchání zakázáno

S muzikanty ze Sparks, stejně jako s režisérem a jeho dcerou, diváka seznamuje hned strhující úvod. Konferenciér během titulků doporučuje, aby se lidé v kině smáli, plakali, zpívali, nebo klidně prděli, ale vše jen v duchu. Také dýchat je po dobu více než dvě a čtvrt hodiny dlouhého filmu zakázáno.

Carax proslul snímky jako Milenci z Pont-Neuf, který roku 1991 vyprávěl o prokleté a šílené lásce, nebo uhrančivými Holy Motors, jedné z největších poct kinematografii a transformativní síle tvorby i představivosti, jaká v posledních dekádách vznikla.

Zatímco v těchto dílech se část režisérovy osobnosti otiskla ve francouzském všestranném herci a ideálním představiteli podivínů Denisu Lavantovi, novinku poprvé natočil v angličtině a hlavní roli svěřil hvězdnému Adamu Driverovi.

Diváci ho budou znát z nových dílů Star Wars nebo filmů Manželská historie, Paterson či Hladová srdce. Charismatický sedmatřicetiletý Američan spolupracuje se širokou paletou autorských režisérů z obou stran Atlantiku. Pozorným divákům Annette neunikne, že v závěru Carax stylizuje Drivera do své podoby.

Operní hvězdu Ann ztvárnila přední francouzská herečka Marion Cotillardová. Ta je známá mimo jiné z Dvou dnů, jedné noci, filmu bratří Dardennových, objevila se ale také v Půlnoci v Paříži od Woodyho Allena nebo u Christophera Nolana ve snímcích Temný rytíř povstal a Počátek.

Iluze o iluzi

Carax herce vsazuje do osobitého kontextu. Nepozoruje realitu, ale vytváří vlastní světy. Kombinuje divadelní stylizaci, vycházející z profesí protagonistů, s kinematografickou iluzí. S radostí zcizuje postavu pomocí loutky, aby ji v klíčovém okamžiku zase nahradil hercem. Vytváření iluze je podle filmaře stejně iluzorní jako sám svět.

Carax se nebojí přepjatosti, silně stylizovaných scén, jako je lodní bouře, jež se stala motivem plakátu. Driverovu personu Opičáka Božího snímá s kameramankou Caroline Champetierovou z podhledu, využívá zadní projekce, která upomene na klasický Hollywood.

V závěrečných titulcích najdeme kromě Edgara Allana Poea poděkování Kingu Vidorovi, režisérovi Čaroděje ze země Oz, Vojny a míru nebo ve své době odvážnému černošskému muzikálu Haleluja.

Muzikálové prvky jako choreografie Denise Lavanta s Juliette Binocheovou na mostě Pont-Neuf s ohňostrojem v pozadí byly přítomné už v autorových předcházejících filmech. S Annette ale udělal další krok.

Jeho film není žádný nový La La Land ani mnohokrát natočený příběh Zrodila se hvězda, kterou nicméně Annette některými scénami a prostředím připomene. Jedná se o čistou autorskou "svévoli", jakou kromě jiných předvedli Lars von Trier v Tanci v temnotách nebo Filipínec Lav Díaz ve čtyřhodinové černobílé Ďáblově sezoně.

Annette má výtečný úvod i závěr. Přináší silné obrazy a poodhaluje i jejich iluzivnost. Patrně není nejlepším Caraxovým dílem, zato nejkonkrétněji bilancuje jeho nedávný život - nebo si s tím pro potřeby nápadité show alespoň pohrává.

Autor je filmový kritik Radiožurnálu.