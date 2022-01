Recenze: Seriál Cobra Kai pomocí karate smiřuje dinosaury z 80. let s dneškem

Karatistický mistr Johnny Lawrence má opět potíže s padouchy. Tím hlavním je stále sám sobě, když bojuje s přežitky doby plné testosteronu, tvrdého rocku a machismu. K jeho bývalému učiteli a nynějšímu nepříteli Johnu Kreeseovi se navíc připojuje další přízrak minulosti. Ve čtvrté řadě seriálu Cobra Kai, kterou lze vidět na Netflixu, však nejnebezpečnější kopy míří do nitra.

Mezi karatistickými dódžó v Los Angeles, kde probíhá výuka bojového umění, to vře čím dál víc. Vztahy mezi školou povinnou mládeží byly napjaté vždy: lásky, nevěry, kdo s kým půjde na ples. Pokud ale většina dětí umí karate a chodí do tří různých soupeřících klubů, školní chodby se mění v bojiště. Obzvlášť když se i mistři "hašteří" s až klukovskou nerozvážností.

První řady seriálu Cobra Kai stály na vtipném narušení rolí ze snímku Karate Kid, kde pokorný Daniel LaRusso vedený japonským mistrem panem Mijagim stál proti Johnnymu Lawrenceovi a jeho lehce psychopatickým učitelům.

Opilec a ztroskotanec Lawrence se po letech v seriálu coby hlavní protagonista snažil postavit na nohy, až komicky doslovně se držel tvrdých pravidel dávné karatistické výchovy. Během jeho třenic s nynějším úspěšným podnikatelem LaRussem tvůrci vtipně zpochybňovali jasné dělení na dobro a zlo z původních filmů.

Do hry se postupně připletl válečný veterán John Kreese, aby Lawrenceovi opět mluvil do života a do toho, jak děti učit karate. LaRusso obnovil své dódžó v mírném obranném duchu učení pana Mijagiho, Lawrence se Kreeseovi postavil a s těžkopádností sobě vlastní založil nový klub s nechtěně legračním názvem Eagle Fang.

Celou dobu ale v centru pozornosti zůstávali ti, kdo stáli na žíněnkách před svými mistry.

Cobra Kai fascinovala hlavně tím, jak karatistické relikty dřívějších dob spojila se současným středoškolským prostředím. Málokterý seriál umí s takovou energií a životaschopností vzkřísit nálady 80. a 90. let minulého století, aniž by zabředl do staromilství a nostalgie.

2:47 Všech deset epizod čtvrté řady seriálu Cobra Kai je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

I nynější čtvrtá řada vytahuje padouchy a motivy z různých dílů filmové ságy Karate Kid včetně už směšně přepjatého třetího dílu. A tak nový zlosyn Terry Silver ve své první scéně hraje na klavír v luxusním domě, ve sklepě má spoustu lahví výtečného archivního vína a v duši traumata z vietnamské války, jejíž hrůzy zažíval po boku Johna Kreese. Ten ho nyní přišel požádat o pomoc. A tak Silver dává sbohem vínu i novému životu mezi změkčilou smetánkou a po desetiletích opět obléká kimono.

I kvůli tomu, kolik postav zapojuje do děje, má čtvrtá řada pomalejší rozjezd. A občas se trochu zamotá do komplikovaných her okolo důležitých témat jako šikany. V posledku je to opět spíše přednost, když seriál ukazuje třeba to, jak snadno lze splést, kdo je agresor a komu se ubližuje. Jen si první epizody dávají načas, upřednostňují slovní třenice před pěstmi.

Přitom trochu okatě tlačí do popředí ty závažnější motivy z jinak pestré palety, která sahá od hravosti přes akci a mezigenerační i společenské třenice až k temným násilným scénám na hraně thrilleru.

Lawrence a LaRusso dál pokračují v sinusoidě svého zamotaného vztahu. Nyní se po dlouhém období plném nešvarů coby dva mistři spojili, aby jejich studenti porazili Kreese a jeho svěřence z Cobra Kai v karatistickém turnaji. Nepůjde jen o vítězství, ale osud samotných dódžó. A tak jako k sobě mají daleko karate typu "udeř tvrdě a bez lítosti" s ladným, uvolněným stylem pana Mijagiho, také bývalí protivníci a nynější kumpáni se jen těžko mohou vystát v jedné místnosti.

Mezitím dochází k pomyslné soutěži o největšího psychopata v táboře zlosynů. Culíkatý šílenec Silver se oproti vojákovi Kreesovi tváří před svěřenci chápavě, ale tak už to u maniaků - obzvlášť u těch z 80. a 90. let - bývá.

Ve druhé půli je nová řada Cobra Kai opět chytlavou, až nakažlivě zábavnou přehlídkou akce, sporů, démonických grimas a Lawrenceových pravěkých představ o tom, jak se chovat k ženám, které se ovšem střetávají se světem mladých. Ti musí na oplátku "vyučovat" dospělé ve všem, co se netýká karatistických technik.

Cobra Kai se rovnou měrou směje uvědomělým snobům i neomalenému chování, které by podle dnešních hodnot mělo vyhynout. Tvůrci však i dinosaurům přiznávají právo na život. Navzdory občasným škobrtnutím a vyprávění příliš "na sílu" si tak seriál, jehož poslední řada patří k nejsledovanějším na Netflixu, zachovává zvláštní jedinečnost.

Podává ruku všem. Milovníkům staré akční zábavy, kterým zkouší dát víc než jen nostalgické pohlazení, byť velká část přitažlivosti spočívá právě v radostné schopnosti oprášit stará klišé. A podává ruku i mladým, kteří chtějí trochu dynamičtější příběhy než ten, jak utlačovaný chlapec nasál ducha japonského karate a natřel to padouchům.