Recenze: Satirický seriál Most! zachycuje nejistotu pod světem českého pivního chlapáctví

před 2 hodinami

Nový televizní seriál od autorů fotbalového Okresního přeboru vyniká dobře odpozorovaným prostředím. Záplavou vulgarismů režisér Jan Prušinovský možná ustanoví veřejnoprávní rekord.

Zvenku vypadá všelijak, jen ne jako útulná hospůdka. Na svítícím nápisu Severka už září jen prvních pět písmen. Je to příznačné: nový český satirický seriál nazvaný Most! se odehrává na drsném severu, ve městě, které mu dalo jméno. V Mostě není práce, zato spousta času vysedávat v "Severu" a na všechno nadávat. Na Romy, homosexuály, nezaměstnanost i Litvíňáky.

Někdy se to nevyplácí. Hlavní hrdina Luděk to zjistí hned v úvodu tohoto desetidílného seriálu z produkce České televize, jehož první dva díly byly tento týden představeny na novém brněnském festivalu Serial Killer věnovaném seriálové a televizní tvorbě.

Když šéf zjistí, že jeho podřízený na počítači v pracovní době vyřizuje soukromé věci, Luděk se nedá. S bohorovným klidem věčného lempla odvětí, že má padla, protože v kanceláři už dávno zametá romská uklízečka Žaneta. "A cikáni nikdy nechodí do práce dřív."

Po krátké slovní výměně se Luděk dozví, že nemá padla, ale padáka. O to víc může nyní v Severce dát průchod svým předsudkům a frustracím.

Tvůrčí režisérsko-scenáristický tandem Petr Kolečko a Jan Prušinovský opět překvapil. Podobně jako jejich fotbalový seriál Okresní přebor či film Kobry a užovky, jejž Prušinovský natočil dle scénáře Jaroslava Žváčka, vyniká Most! dobře odpozorovaným prostředím maloměsta a patřičně umolousanými hrdiny. A také záplavou vulgarismů, která na podzim, kdy Česká televize seriál odvysílá, možná ustanoví nový veřejnoprávní rekord. Na druhou stranu nikdo nečeká, že si v mostecké hospodě budou místní štamgasti předčítat z Goetha.

Prušinovský s Kolečkem ten jadrný humor využívají nejen k údernému vykreslení buranských stereotypů, ale také k jejich nenápadnému podrývání. Možná to na první pohled nevypadá, ale pod hrubozrnným povrchem se už v prvních dvou dílech ukrývají chytrá scenáristická rozhodnutí.

"Můžeš tady s námi sedět, Franto, ale tak, aby tě někdo zvenku neviděl," dozvídá se jediný Rom u štamgastského stolu. Frantu všichni berou, i když je "cikán", přesto mu neváhají neustále dávat najevo, co si sami o Romech myslí. Celkem běžná realita lokalit, kde jiskří sociální napětí.

Jenže autoři Mostu! napsali Frantu jako jediného hrdinu z hospodské party, který není buran. Všem ostatním se divák směje jako karikaturně nadsazeným křupanům, kterým rasismus čouhá z bot. Jen Franta sází vtipy, jež jsou skutečně vtipné. A ještě musí pokaždé ostatní pošťouchnout slovy "Ne, dělám si srandu", aby pochopili, že jde o humor.

Charismatický romský herec Zdeněk Godla, jehož komediální potenciál objevil režisér Petr Václav, ty vtipy navíc podává s frajerským šarmem, a byť se ostatní smějí jeho oranžové metařské uniformě, Franta všechny kumpány strčí do kapsy jedinou větou.

V Mostě! vůbec vynikají neokoukané herecké tváře, a tak je možná největší televizní hvězdou prvního dílu moderátorka Pošty pro tebe Ester Janečková, která hraje sebe samu. Tuto známou reality show České televize tvůrci Mostu! do své poetiky vcucli s nezvyklým švihem a její potenciál, jak z diváků ždímat emoce, využili ke svým rošťáckým úmyslům.

Prušinovský s Kolečkem vždy posouvali hranice televizní zábavy. Jejich předchozí počin Trpaslík možná pro leckoho zašel příliš daleko - pokusil se skloubit pohádkově-dobrodružnou náladu seriálů jako Arabela s podvratností Simpsonových a na rodinné dílo nečekanou porcí sprosťáctví. Mostem! však autoři nemíří nikam za roh, nýbrž přímo na komoru.

V prvním dílu do města jako neřízená střela vtrhne Luďkův bratr Pavel, který je "trochu jiný". Pavel se nyní jmenuje Dáša a na lokální nenávist vůči všemu odlišnému zapůsobí jako rudý hadr na býka.

Most! Režie: Jan Prušinovský

Scénář: Petr Kolečko

Česká televize 2018

Zatím není jisté, kam se seriál bude v dalších dílech ubírat. Ale jednoznačné je, že hned zkraje dovede přesvědčivě vystavět svět českého pivního chlapáctví, pod nímž se skrývá obrovská nejistota, a zároveň toto prostředí přesvědčivě demaskovat.

Most! je často schválně ospalý a letargický - podobně jako jeho hrdinové, co vesměs umí jen žvanit nad půllitrem. Přesto dovede přepadnout diváky s energií starého popového hitu. Až mezi salvami smíchu a nadávek publikum zatouží zakřičet spolu s protagonisty: "Vždycky Most!"

S tím pokřikem přichází uvědomění, že tvůrci na svérázné severočeské město navzdory všem vylomeninám vlastně hledí láskyplně. A hned vzápětí přichází uvědomění ještě podstatnější: každý v sobě máme kus takového "Mostečáka", který někde poblíž cítí "Litvíňáka", jehož je třeba nenávidět.

Most! už v prvních dílech nabízí dost nápadů, jak takové nenávisti čelit. S radostí, hrdostí a sebevědomím.