Recenze: Maverickovi to pořád létá. Nový Top Gun vrcholí ostrou bojovou akcí

Týden předtím, než ho začnou promítat česká kina, měl na festivalu ve francouzském Cannes premiéru velkorozpočtový americký film Top Gun: Maverick. Rebelující pilot v podání Toma Cruise znovu předvádí úchvatné letecké kousky a mladé generaci stíhačů ukazuje, že nepatří do starého železa.

Cannes (od našeho zpravodaje) - Stíhačky v nízko letící formaci, zbarvující nebe do barev francouzské trikolóry. Stovky fanoušků žadonící o autogram na bulváru Croisette. A hollywoodská hvězda Tom Cruise na červeném koberci. Tento výjev doprovázel středeční premiéru nového Top Gunu na 75. ročníku festivalu v Cannes.

Britský režisér Tony Scott a producenti Jerry Bruckheimer s Don Simpsonem v roce 1986 uvedli první díl pojednávající o špičkových amerických pilotech, mezi nimiž vyniká Pete Mitchell alias Maverick. Riskující mladík, který se nebojí jít na hranu. Drama plné mužského přátelství a konkurenční tenze, jež musí ustoupit společným bojovým úkolům, slavilo obrovský úspěch.

Snímek s rozpočtem 15 milionů dolarů nakonec utržil 356 milionů. Mladé muže přivedl ke zvýšenému zájmu o námořní letectvo. Dodnes je jednou z nejslavnějších rolí Toma Cruise, ale také Vala Kilmera a Kelly McGillisové. A dosáhl i na Oscara. Z několika nominací proměnilo tu za nejlepší píseň Také My Breath Away od kapely jménem Berlin.

V roce 2022, deset let po smrti Tonyho Scotta, kterého nahradil Joseph Kosinski, se teď Top Gun vrací. V novém kabátě předvádí podobný příběh a odkazuje na mnohé situace i konkrétní záběry z původního filmu. Top Gun: Maverick je novou generací stejného námětu.

Hrdinu Mavericka znovu ztvárnil Tom Cruise, kterému bude zanedlouho šedesát. Také jeho hrdina už je "stará vesta". Sebevědomím překypující mladí piloti a pilotky z prestižních škol k němu nechovají žádný velký respekt. Nemyslí si, že by je ještě mohl něco naučit. To se samozřejmě pletou.

Maverick, jenž se živí v Mohavské poušti jako testovací pilot, je převelen a musí letce připravit na elitní úkol. V nespecifikované zemi se nachází zařízení na obohacování uranu, které by brzy začalo přímo ohrožovat NATO. K sofistikovaně chráněnému podzemnímu bunkru lze proniknout pouze leteckým manévrem na hraně lidských možností.

To, co vznikajícímu týmu stojí v cestě, je mimo jiné minulost. Mladý pilot s přezdívkou Rooster, tedy Kohout, je synem Maverickova zesnulého parťáka Goose. Staré jizvy zůstaly nezahojené také proto, že Maverick svého času nevpustil Roostera do letecké školy, aby ho ochránil před otcovým osudem.

2:19 Tom Cruise do Cannes přivezl film Top Gun: Maverick, který česká kina uvedou 26. května. | Video: CinemArt

První díl Top Gunu přinesl maskulinitu skoro homoerotických rozměrů, což novinka neopakuje. Soupeření se pohybuje na vypjaté hraně plné špičkování. A hned úvodní videoklipovou sekvencí režisér Kosinski efektně fetišizuje leteckou techniku i gesta s ní spojená.

Která technologicky a vojensky vyspělá země mimo NATO, mající lepší stíhačky než USA, by v zasněžených horách mohla ukrývat jaderné nebezpečí? Geopolitika je ve filmu tak nekonkrétní, jak to jen jde. O souvislostech není třeba přemýšlet. Zatímco původní Top Gun pochází z dob železné opony a studené války, pokračování nechce jmenovat žádného nepřítele, aby si tím nezkomplikovalo vstup na některé trhy.

Problematické je i heslo "Nemysli, jednej!", které Maverick vštěpuje mladým pilotům. Čím více se tak divák oprostí od vnějších souvislostí, geopolitiky nebo hodnotových apelů, tím více si film užije. Jako rozpohybované dílo určené pro velké plátno.

Podstatné jsou tady letecké manévry a vzdušné souboje, extrémně dynamické, ale zároveň dostatečně přehledné. Možnost natáčet hodně scén ve vzduchu ve skutečných strojích jako Darkstar, F-18 nebo F-14 osvobozuje snímek od balastu digitálních obrazů, které zatěžují velkou část současných blockbusterů.

Novinka jde ve stopách prvního dílu a snaží se vytvořit jasné dělítko mezi tréninkovou přípravou a ostrou bojovou akcí, jíž film vrcholí. Z hlediska diváckého zážitku je to jen gradace na poli jednoho velkého hollywoodského hřiště.

Tom Cruise se stal akční hvězdou mimo jiné proto, že na sobě nechává ulpět mnohé ze zatvrzelosti svých statečných hrdinů. Sám se rád účastní kaskadérských kusů, ať už na skalách či mrakodrapech jako v sérii Mission: Impossible, s mečem v Posledním samurajovi, nebo právě ve stíhačkách z Top Gunu.

Maskulinní melodramatickou linii filmu utváří nejen šrámy, které si hrdinové nesou z minulosti, vojácké sebeovládání tváří v tvář velitelům či zamáčknuté slzy na pohřbech kamarádů. Přidává se k nim i fakt, že vzhledem k rozvoji bezpilotních letounů se armády možná blíží době, kdy piloti nebudou potřeba. Zvlášť ne takoví, kteří někdy svéhlavě neuposlechnou rozkazy, aby posunuli hranice možného.

Top Gun: Maverick je tedy i blockbusterovou ódou na éru rebelů z masa a kostí. Vyhraněná, ale do parodie nesklouzávající oslava letectva, ohromující show a chvalozpěv na odhodlané hrdiny jsou jeho hlavními kvalitami.

Autor je filmový kritik Radiožurnálu.