Recenze: Ne hra o trůny, ale o draky. Animovaná trilogie končí elegicky

To nejkrásnější přichází, když okřídlené, oheň chrlící bytosti jen tak plují vzduchem. | Foto: CinemArt

Ostrov Berk je první utopií, kde spolu mírumilovně žijí Vikingové a draci. A na začátku snímku Jak vycvičit draka 3, který od včerejška promítají česká kina, je v té utopii pěkně nacpáno.

Malý chlapec nevikinských rysů jménem Škyťák od první části této animované trilogie povyrostl a hlavně už teď není outsiderem, ale vůdcem plavovlasé smečky válečníků, kteří si domů stěhují nové a nové draky, vysvobozené ze zajetí. A Vikingové se začínají se svými draky na malém ostrůvku mačkat jako sardinky.

Když při příletu dalšího bachratého tvora část ostrovní architektury popadá jako kostky domina, jedná se o první signál, že bude třeba začít si hledat nový domov. Ten, o kterém vyprávějí dávné báje a který se nachází za krajem světa.

Navzdory všudypřítomným pubertálním situačním i slovním vtipům je zakončení série Jak vycvičit draka opět v jádru vážným vyprávěním o smutných věcech, které se mohou přihodit ve vztahu rodičů s dětmi či ve vztazích obecně.

Tato trilogie představuje protipól energických "animáků" přehlcených popkukturními odkazy, jako jsou třeba aktuální snímky Spider-Man: Paralelní světy nebo Lego příběh 2. To nejkrásnější v dračí trilogii přichází, když okřídlené, oheň chrlící bytosti jen tak plují vzduchem a pouhým pohybem křídel si navzájem vyznávají náklonnost. Nebo když Škyťákův atypický drak jménem Bezzubka se svým pochroumaným ocasem aportuje páníčkovu umělou nohu.

Je to legrační, ale též dojemné. Ta scéna zachycuje vztah dvou jedinců, kteří se poprali se svým hendikepem, jsou si oporou a společně se postaví čemukoli. Včetně hořkého uvědomění, že největším důkazem přátelství může být, když jeden musí opustit druhého a najít si blízkou bytost opačného pohlaví a stejného biologického druhu.

To vše je mnohem zajímavější než jednoduchý příběh o padouchovi, který má s draky poněkud jiné záměry než hrdinové.

Zápletky nikdy nebyly nejsilnější stránkou této série, což je v posledním díle cítit o to bolestněji. Z dětských hrdinů se stali dospělí, kteří se navíc chystají svést finální "hru o draky", jak říkají v narážce na slavný, o poznání epičtější seriál Hra o trůny.

Ve filmu se Vikingové se svými draky mačkají na malém ostrůvku jako sardinky. | Video: CinemArt | 02:21

Podobně z toho v jádru až vznešeného příběhu, který přinejmenším vyzněním - když ne vypravěčskou a dějovou bohatostí - čerpá z velkoleposti fantasy ság, trčí juvenilní vtípky Škyťákových kamarádů včetně dvojsmyslných narážek na hrdinovu matku.

Tato mravnější verze průpovídek jako z puberťáckých hollywoodských komediích 90. let sice nepřekračuje hranice vkusu rodinného filmu, ale působí nepatřičně a otravně.

Zatímco první část série byla jednoduchou pohádkou či bajkou o kamarádství chlapce s drakem, třetí díl chce vyznít jako epická fantasy s největším množstvím draků, jaké se kdy prohánělo plátnem kin. A zatímco záplavy mytických tvorů brázdících nebe nikdy neomrzí, jednoduchý dětský film podobný rozmach neustojí. Mimo jiné proto, že musí trávit čas právě legráckami pro nejmenší publikum.

Stále je to však film, který ohromí vizuální stránkou i schopností s citem předat ústřední poselství: buďte sami sebou bez ohledu na barvu vlasů a očí, bez ohledu na to, jaké končetiny vám chybí, bez ohledu na to, zda jste člověkem či drakem.

Akorát se nabízí otázka, zda to poselství není díl od dílu stejné a zda přibylo něco víc než pár postav a lepší grafické provedení.

Nepochybně ano. Jak vycvičit draka 3 je také film o dospívání, o nutnosti posunout se dál, změnit některé zažité vzorce chování.

Jak vycvičit draka 3 Režie: Dean DeBlois

CinemArt, česká distribuční premiéra 21. února

Ale jeho nejkouzelnějšími okamžiky stejně zůstanou scény dračích zásnub v nebesích, v nichž není potřeba slov. O to více vyzní ten mlčenlivý, bleskurychlý a elegantní tanec, v němž každé mávnutí křídel jasně říká, že drak nemusí být jen obluda, které je třeba useknout hlavu.