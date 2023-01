Recenze: Česká televize prorostlá cynismem. V seriálu v ní ale pracují dobří Brňané

Moderátor Cyril postává v zákulisí brněnského televizního studia od pasu dolů nahý. Kromě nové "rosničky" Andrey to nikoho nevyvádí z míry. Jeho kolegyně Radka má svých starostí dost - s tím, jak vypadá před kamerami, s tím, co si musí šňupnout, aby ustála každodenní ranní vysílání. Nový hraný seriál režiséra a scenáristy Jana Prušinovského bere diváky do nečekaných míst.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!