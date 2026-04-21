Rebelující staříci na moři. Podívejte se na trailer nové komedie Jana Svěráka

Film Pět švestek vypráví o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě. Vznikal v srpnu a v září loňského roku – jedenáct dní v Česku a tři týdny v Řecku, přímo na plachetnici. V hlavních rolích se objeví Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák. Premiéra je naplánována na 28. května a tvůrci nyní představují nový trailer.
Střihu traileru se ujal Filip Malásek, který se Svěrákem spolupracoval už na úspěšných filmech Kuky se vrací a Tři bratři. „Je to krásná svěrákovská komedie,“ svěřil se Malásek. „A tam je vždy úkol těžký – ukázat humor a přitom nic neprozradit. V traileru musíte jen naznačovat, mít dobré tempo a silné emoce,“ říká Malásek. „Filipovi se podařilo přesně, co jsem si přál,“ doplnil Jan Svěrák. „Ukázat film, jaký je – veselý i dojemný, a přitom neprozradit zápletku a nezkazit divákovi zábavu.“
Hravá, dojemná a místy až dobrodružná komedie vypráví příběh pěti přátel, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních rukou – a vyplout na moře. „Je to komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na plavbu bez dozoru dospělých,“ tvrdí s nadsázkou režisér.
Nápad vznikl z obyčejných debat o stáří, svobodě a odvaze změnit svůj život. „Na těch nejkrásnějších místech si vždycky někdo posteskne: ‚Zatím to jde, ale co až nebudeme moct?‘ A tak vznikla myšlenka na příběh o partě staříků, kteří se vydají na svou poslední plavbu,“ vysvětlil Svěrák. Název filmu přitom nese symboliku: „Sbalit si svých pět švestek znamená odejít jen s tím nejnutnějším. Ale zároveň je to i výraz odvahy – odejít od něčeho otevírá možnost přijít k něčemu novému.“
Výraznou roli v upoutávce i samotném filmu hraje hudba. Tu složil držitel Českého lva Michal Novinski, který ke spolupráci přizval britskou hudebnici slovenského původu Ninu Kohout. „Jsem z té hudby vážně nadšený a věřím, že budou i diváci,“ objasnil Svěrák. „Je emotivní, překvapivá, upřímná a místy až drzá.“ Už v upoutávce zaznívá například sborové pískání, které podtrhuje její specifickou atmosféru.
Film stojí na silném hereckém obsazení a vznikal v autentickém prostředí na moři. „Natáčeli jsme tři týdny na malém katamaránu uprostřed širých vod. Myslím, že nám to prospělo. Naše kosti, svalstvo a celé to chátrající ústrojí… všechno ožilo. Jel bych zas,“ vyprávěl s úsměvem Petr Kostka. Dana Syslová dodala: „Byli jsme strašně staří a nemohoucí, a přesto jsme to zvládli. A bylo to krásné.“
Snímek začíná na pohřbu, ale velmi rychle se promění v oslavu života. „Humor je jediná zbraň, kterou proti smutku máme,“ vysvětlil Svěrák. „My Češi máme rádi, když se dojetí a smích míchají dohromady. Je to takový osvěžující koktejl.“
Komedie cílí na diváky napříč generacemi. „Přijďte do kina. Přijďte se podívat na pět starců, myslím, že se pobavíte,“ zve Petr Kostka. „Zasmějete se, možná se i dojmete… a hlavně ucítíte, že pořád je pro co žít,“ doplňuje Dana Syslová. A režisér uzavírá: „Přál bych si, aby lidé zjistili, že v tom nejsou sami. Že stáří nemusí být špatná etapa života, pokud si zachováme nadhled, optimismus a odvahu. Takže – sbalte si pět švestek a vezměte rodiče do kina.“
