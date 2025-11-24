Film

Prezident a jeho vrah. Rána bleskem připomíná zapomenutou část amerických dějin

Martin Šrajer Martin Šrajer
před 11 hodinami
Čtyřdílná minisérie dostupná na Netflixu není jen pouhou dramatizací atentátu na 20. amerického prezidenta Jamese A. Garfielda, ale také pronikavou úvahou o nestabilitě modernity a demokracie.
Michael Shannon v roli 20. amerického prezidenta Jamese A. Garfielda, kterého v roce 1881 zastřelil neúspěšný právník Charles J. Guiteau.
Michael Shannon v roli 20. amerického prezidenta Jamese A. Garfielda, kterého v roce 1881 zastřelil neúspěšný právník Charles J. Guiteau. | Foto: Netflix

James A. Garfield se do americké historie nezapsal příliš výrazně. Po pár měsících prezidentování jej totiž v roce 1881 zastřelil neúspěšný právník Charles J. Guiteau. Minisérie natočená podle knihy Destiny of the Republic ovšem s touto pozapomenutou figurou pracuje jako s důležitým symbolem Ameriky, jejíž rychlý vzestup a náhlý skon ovlivnil celý národ.

Ve své podstatě je Rána bleskem duelem dvou mužů, kteří navenek nemohou být odlišnější. Spojují je ale jejich ambice. Garfield v podání melancholického Michaela Shannona je příkladem zdrženlivé morální autority. Učenec, generál a reformátor, jehož inteligence a poctivost nejsou v tehdejší americké politice vnímány jako ctnosti, ale jako břemeno.

Rána bleskem, minisérie
Rána bleskem, minisérie
Rána bleskem, minisérie
Rána bleskem, minisérie
Rána bleskem, minisérie Zobrazit 6 fotografií

Proti němu stojí Matthew Macfadyen v roli Guiteaua. Není karikaturou extravagantního šílence, jak by se nabízelo, ale citově nestálým mužem podléhajícím bludům o vlastní důležitosti, občas patetickým, jindy komickým nebo děsivým. Macfadyen svým živým výkonem činí jeho narcistní potřebu pozornosti lidsky srozumitelnou.

Maximální věrnost historickým reáliím

Odlišná povaha obou mužů se projevuje i ve stylu vyprávění. Scény s Garfieldem, z něhož nepřetržitě vyzařuje přemýšlivost a vyrovnanost, jsou natočené v teplých barvách a vyvážených kompozicích. Ty Guiteauovy jsou naopak nervní, klaustrofobické a často částečně ponořené do temnoty interiérů osvětlených pouze plynovými lampami.

Rozdílný vizuální jazyk vystihuje nejen protikladnost hlavních postav, ale také rozpolcenost zlatého věku Spojených států, éry vzletných demokratických vizí narážejících na ušmudlanou realitu. Toto napětí je umocněno průběžným zohledňováním širšího historického kontextu. Série věnuje poměrně dost prostoru popisu sociopolitických mechanismů konce 19. století.

Uvnitř americké republikánské strany dochází k třenicím mezi reformátory a konzervativci udržujícími status quo, což ovlivňuje i dynamiku mezi postavami. Nick Offerman v roli Garfieldova následovníka Chestera A. Arthura je působivým zosobněním tohoto konfliktu. Tragédie ho donutí pokračovat v Garfieldových reformních krocích, které se mu příčí.

Maximální věrnost reáliím je patrná i z rekonstrukce samotného atentátu. Garfield nezemřel okamžitě po Guiteauových výstřelech, ale pomalu a v bolestech. Na vině byla nesterilní léčba a neochota amerických lékařů přijmout nové evropské hygienické standardy. Série z Garfieldova utrpení nedělá senzační podívanou, ale zároveň od něj odmítá odvracet zrak. S pozorností k detailům zachycuje chaotičnost amerického lékařství v roce 1881: lékaři zkoumající rány neumytýma rukama a nekompetentnost maskovaná vědeckou autoritou.

Také fatální selhání zdravotníků, jejichž arogance se ukazuje být smrtelnější než kulka atentátníka, série využívá k osvětlení širších témat. Nemocnice představuje jeden z několika nefunkčních systémů, o nichž Rána bleskem tak poutavým a vtahujícím způsobem vypráví. Garfield je politickým systémem nejdřív povýšen na prezidenta a následně omezován ve svých rozhodnutích. Přehlížený a vysmívaný Guiteau zase zastupuje oběť systému sociálního. 

Příběh o křehkosti demokratických institucí

Série přesvědčivě ukazuje, že Garfieldova smrt nebyla nešťastnou náhodou zapříčiněnou náhlým pominutím mysli, ale důsledkem celé řady selhání různých institucí a jednotlivců neschopných rozpoznat své vlastní limity.

Související

Osmnáct minut do apokalypsy. Strhující thriller o balistické střele mířící na Chicago

Dům plný dynamitu, film

Pokud má série nějakou slabinu, pak je to tendence příliš detailně vysvětlovat historické souvislosti, například prostřednictvím komentářů vedlejších postav. Zřejmě z obavy, aby ani méně pozorní diváci neztratili nit a orientovali se v postavách. Podobná didaktičnost je naštěstí vzácná. Scénář, jehož autorem je Mike Makowsky, povětšinou umně balancuje mezi historickou věrností a dramatickou srozumitelností. Dialogy mají moderní rytmus, ale nejsou anachronické. Struktura pouhých čtyř epizod pak vyžaduje přísnou narativní disciplínu.

Série vystavěná okolo násilné smrti jednoho charismatického politika ve výsledku vypráví především o křehkosti demokratických institucí. Závěrečné okamžiky jsou bolestivé nejen proto, že Garfield trpí a umírá, ale také kvůli vědomí, jak snadno šlo neštěstí zabránit, kdyby zodpovědné osoby nebyly tak neoblomně přesvědčené o vlastní pravdě.

Minisérie

Rána bleskem

Režie: Matt Ross

Netflix, premiéra 6. listopadu

 
Mohlo by vás zajímat

„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier. Hrál i v Nabarveném ptáčeti

Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier. Hrál i v Nabarveném ptáčeti

Jsme to ale šikovnej národ! Film Neporazitelní oslavuje para hokejisty a dojímá

Jsme to ale šikovnej národ! Film Neporazitelní oslavuje para hokejisty a dojímá
2:00

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Michael Shannon Matthew MacFadyen Nick Offerman Netflix Recenze Přehled zpráv

Právě se děje

před 17 minutami
Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.
Aktualizováno před 20 minutami
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 26 minutami
USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

Venezuelská vláda odmítla krok americké administrativy, která označila za teroristickou organizaci venezuelskou skupinu Cartel de los Soles.
před 27 minutami
Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře
32:02

Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře

Střet zájmů, pravomoci prezidenta, rozpočet na příští rok. Nejen to jsme řešili v nejnovější epizodě podcastu Politická šikana.
před 49 minutami
Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí
Přehled

Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí

České ragby zažívá parádní rok. Projděte si některá specifika tohoto populárního sportu.
Aktualizováno před 1 hodinou
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Na severu Íránu hoří rozsáhlý lesní požár, který zasáhl i vzácné Hyrkánské lesy – jeden z nejstarších ekosystémů planety a památku UNESCO.
Další zprávy