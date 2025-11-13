Film

Queer festival Mezipatra ocenil drama Love Me Tender. Nyní se přesouvá do Brna

před 3 hodinami
Cenu hlavní poroty queer filmového festivalu Mezipatra získalo francouzské drama Love Me Tender. Zvláštní uznání obdržel australský film Princezna kosmolesba. Studentská porota ocenila krátký film Dva Adamové v ráji a zvláštní uznání udělila snímku Prostě Kim.
Viggo Ferreira-Redier a Vicky Kriepsová v oceněném snímku Love Me Tender.
Viggo Ferreira-Redier a Vicky Kriepsová v oceněném snímku Love Me Tender. | Foto: Tandem

V pátek 14. listopadu se 26. ročník festivalu snímků o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí přesune do Brna, kde o týden později vyhlásí vítěze divácké ceny.

Režisérkou vítězného snímku Love Me Tender je Anna Cazenave Cambetová. Její film, adaptace stejnojmenné knihy Constance Debréové, sleduje spisovatelku Clémence v podání Vicky Kriepsové, která se ocitá uprostřed sporu o opatrovnictví vlastního syna. Naráží při tom na slabiny sociálního systému i předsudky spojené s queer identitou, feministickými postoji a odmítnutím společenských norem.

"Jestliže se žena rozhodne žít po svém, má to těžké všude na světě. Zaujal nás příběh o objevování sebe sama, který ukazuje, za jak složitých podmínek funguje queer mateřství v pokračujícím patriarchálním systému, jenž se pokouší uvěznit ženu v předem nadefinované roli, která jí dodává takzvané vážnosti. Cesta mateřství není jednosměrná. Snímek Love Me Tender podporuje ženy v boji proti nespravedlnostem systému, aby si nemusely vybírat mezi mateřstvím a svou osobní trajektorií," uvedla porota ve svém vyjádření.

Hlavní porota se také rozhodla udělit zvláštní uznání australské animované sci-fi Princezna kosmolesba režisérek Emmy Hough Hobbsové a Leely Vargheseové. Studentská porota hlavní cenu udělila britskému animovanému snímku Dva Adamové v ráji z dílny režiséra Baze Sellse, natočenému podle textu básníka Deana Atta. Ocenila ho za překračování hranic identity a vyprávění o lásce jako univerzální zkušenosti.

