Queer festival Mezipatra ocenil drama Love Me Tender. Nyní se přesouvá do Brna

V pátek 14. listopadu se 26. ročník festivalu snímků o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí přesune do Brna, kde o týden později vyhlásí vítěze divácké ceny.
Režisérkou vítězného snímku Love Me Tender je Anna Cazenave Cambetová. Její film, adaptace stejnojmenné knihy Constance Debréové, sleduje spisovatelku Clémence v podání Vicky Kriepsové, která se ocitá uprostřed sporu o opatrovnictví vlastního syna. Naráží při tom na slabiny sociálního systému i předsudky spojené s queer identitou, feministickými postoji a odmítnutím společenských norem.
"Jestliže se žena rozhodne žít po svém, má to těžké všude na světě. Zaujal nás příběh o objevování sebe sama, který ukazuje, za jak složitých podmínek funguje queer mateřství v pokračujícím patriarchálním systému, jenž se pokouší uvěznit ženu v předem nadefinované roli, která jí dodává takzvané vážnosti. Cesta mateřství není jednosměrná. Snímek Love Me Tender podporuje ženy v boji proti nespravedlnostem systému, aby si nemusely vybírat mezi mateřstvím a svou osobní trajektorií," uvedla porota ve svém vyjádření.
Hlavní porota se také rozhodla udělit zvláštní uznání australské animované sci-fi Princezna kosmolesba režisérek Emmy Hough Hobbsové a Leely Vargheseové. Studentská porota hlavní cenu udělila britskému animovanému snímku Dva Adamové v ráji z dílny režiséra Baze Sellse, natočenému podle textu básníka Deana Atta. Ocenila ho za překračování hranic identity a vyprávění o lásce jako univerzální zkušenosti.
Zvláštní uznání udělila studentská porota španělskému krátkému filmu Prostě Kim, za kterým stojí režiséři Javier Prieto de Paula a Diego Herrero. Snímek podle slov poroty mimořádně citlivým, vrstevnatým a niterným způsobem zkoumá téma tranzice, odvahy, nejistoty a strachu v konfrontaci s vnějšími strukturami moci a předsudků.
Pražskou část queer filmového festivalu Mezipatra ve středu zakončil slavnostní večer v kině Lucerna. Ceremoniál před projekcí filmu Vždyť já jsem roztleskávačka moderovaly drag queens Tonic Garbáge a Just Karen. Letošním výběrem filmů prostupovala témata bezpečí a soudržnosti.