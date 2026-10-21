Průlet myslí Kurta Gödela. Nový dokument ČT představí geniálního vědce a matematika

Režisér Jan Mudra natočil v brněnském studiu České televize snímek Kurt Gödel – logik proti šílenství. Přináší v něm příběh jedné z nejvýznamnějších osobností vědy 20. století. Seznamuje s osudem génia, který došel až k samotným hranicím rozumu. Program ČT2 pořad vysílá 27. října ve 21 hodin.
Myšlenky a vědecká práce brněnského rodáka Kurta Gödela, od jehož narození letos uplynulo 120 let, zásadně ovlivnily světovou moderní matematiku, logiku a informatiku. „Brněnský rodák, nejbližší přítel Alberta Einsteina, vědec, který je podobně jako Einstein ve fyzice nejdůležitějším objevitelem 20. století na poli matematické logiky, génius, který prohrál bitvu s psychickou nemocí, to byl Kurt Gödel,“ říká kreativní producent Dušan Mulíček.
Zdůrazňuje také, že snímek je vyprávěním o souboji jedince s dvojím šílenstvím. „Tvůrci dokumentu nachází vztah mezi šílenou dobou v podobě organizovaného vraždění a válek 20. století a psychickým rozkladem jednoho geniálního muže. Poselství je zřejmé: génius si nemůže zachovat duševní zdraví v nezdravé době.“
Muž, který stanovil hranice matematiky
Gödel, kterého ve filmu ztvárňuje Luboš Boček, svými větami o neúplnosti ukázal, kdy i matematika přestává být spolehlivým nástrojem pro poznání světa, a stanovil její bezpečné hranice. „Právě větám o neúplnosti se v našem snímku také věnujeme, stejně jako dalšímu Gödelovu vědeckému dílu,“ uvádí dramaturg Martin Polák.
Dokument přibližuje i další východiska jeho práce, například číslování a propojení logiky s aritmetikou, práci s teorií množin, které zásadně přispěly k rozvoji matematické logiky, teorie výpočtu a teoretických základů informatiky.
„Plný smysl Gödelových vět o neúplnosti mně dodnes není zcela srozumitelný. A tak jsem vlastně natáčel film o něčem, čemu jsem zcela nerozuměl. Hezká ironie mého dokumentaristického osudu,“ přiznává režisér Jan Mudra a doplňuje: „Přesto je pro mě životní příběh Kurta Gödela, brněnského Němce, velmi silný. Díky spolupráci s matematiky a logiky z několika zemí jsme, jak doufám, tohoto génia divákům přiblížili nejen jako člověka, ale také jako vědce, který změnil pohled na matematiku, logiku a filozofii.“
Točilo se v Brně i americkém Princetonu
„Dokument má výjimečnou vizuální formu. Režisér Jan Mudra s kameramanem Lukášem Gargulákem a střihačem a grafikem Jiřím Fialou vytvořili jedinečné obrazy, které lze chápat jako průlet myslí Kurta Gödela,“ zdůrazňuje kreativní producent Mulíček.
Během natáčení štáb navštívil místa spojená s Gödelovým životem v Brně, například jeho rodný dům v Pekařské ulici, i některé další lokality, které formovaly jeho osobnost. „Zaměřili jsme se na jeho studijní léta na Vídeňské univerzitě a na intelektuální prostředí, v němž se formoval jeho způsob myšlení. Na autentických místech jsme natočili rozhovory s odborníky na Gödelovo dílo a dějiny vědy,“ láká ke sledování snímku dramaturg Martin Polák.
Závěrečná část filmu vznikla v americkém Princetonu, kde Gödel působil na Institute for Advanced Study, prestižním vědeckém pracovišti sdružujícím přední světové badatele. Právě zde film přibližuje nejen jeho profesní, ale také osobní a přátelské vazby na významné osobnosti a zasazuje jeho život a myšlenky do širšího kontextu vědeckého vývoje 20. století.
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