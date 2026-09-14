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Film

Průchod částí Letné bude omezen. Netflix točí seriál podle Dana Browna

ČTK
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Štáb Netflixu, který v Praze natáčí od začátku září seriál podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství, se přesune na Letnou. Točit bude u Letenského zámečku, u vodní nádrže a u pavilonu Expo 58. Při natáčení bude omezen průchod po některých cestách v Letenských sadech. Vyplývá to z informací na webu Prahy 7. Dosud se natáčelo v centru města.

Praha 17.9.2025 Americký spisovatel Dan Brown, Tajemství všech tajemství
Americký spisovatel Dan Brown, jehož bestseller Tajemství všech tajemství se z velké části odehrává v Praze.Foto: Profimedia – Michal Růžička / MFDNES + LN
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Natáčení u Letenského zámečku je naplánováno na tuto středu 16. září. Před Národním technickým muzeem kvůli tomu bude zakázáno parkování. Částečně omezen bude i průchod po cestách v okolí zámečku.

Na Letnou se filmaři vrátí 6. října, kdy budou točit u vodní nádrže v Letenských sadech, a také od 12. do 16. října. V tomto termínu budou pracovat u pavilonu Expo 58. I v tyto dny musejí lidé počítat s uzavřením některých cest v parku. "V platnosti budou také dočasná omezení parkování v ulici Kostelní u Národního technického muzea či na rohu ulic Skalecká a Františka Křížka," uvedla radnice na svém webu.

Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze a posléze míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, v Klementinu, na Petřínské rozhledně a v tamním bludišti či v bývalém židovském ghettu na Josefově. Štáb už natáčel v Obecním domě a podle webu Prague reporter také na Josefově, na Čechově mostě či u Rudolfina.

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Seriál by měl mít přibližně osm hodin. V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector. Jeho přítelkyni a spolupracovnici Katherine Solomonovou bude hrát Rebecca Hallová. Datum premiéry Netflix zatím nestanovil.

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Tři z Brownových románů se dočkaly celovečerní filmové podoby s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda - Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Snímky dohromady vydělaly 2,24 miliardy dolarů. Ze čtvrtého dílu langdonovské série - Ztraceného symbolu - vznikl seriál.

Kniha Tajemství všech tajemství byla uvedena na celosvětový trh loni 9. září. Brown se po vydání knihy osobně v Praze představil 18. září ve vyprodané Lucerně, kde při dvouhodinové talkshow zodpovídal otázky moderátora i návštěvníků na svou novou knihu. Jeden z nejprodávanějších světových autorů navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se při vystoupení v Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.

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