Nábřeží před karlovarským Thermalem možná ponese jméno Jiřího Bartošky

Radní města Karlovy Vary jednali o pojmenování prostoru před hotelem Thermal v centru města po zesnulém Jiřím Bartoškovi. Vedení města nyní zahájí jednání o možnostech revitalizace s hotelem Thermal a ministerstvem financí, které hotel i prostranství před ním vlastní, sdělili zástupci radnice. Herec a dlouholetý prezident karlovarského filmového festivalu zemřel letos 8. května.

"Uvědomujeme si, jakou významnou roli sehrál Jiří Bartoška v udržení festivalu v Karlových Varech, v jeho dalším rozvoji a kam až ho dovedl, že to je dneska špičková záležitost pro město. Rada města doporučila, že nábřeží před Thermalem směrem k řece Teplé by mohlo být pojmenováno nábřeží Jiřího Bartošky, ale závisí to samozřejmě na dalších okolnostech. Musíme oslovit manželku, paní Bartoškovou, hotel Thermal a další případné organizace nebo osoby," řekl dnes novinářům náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO).

Prostranství před hotelem Thermal, který je každoročně centrem dění mezinárodního filmového festivalu, je ale podle Kováře v žalostném stavu. "S přejmenováním proto nebudeme spěchat, nyní by to ani nebylo důstojné a žádoucí," doplnil náměstek. Prostory před Thermalem jsou v majetku státu. Stejně jako hotel je vlastní ministerstvo financí. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) je plato před Thermalem spjaté s festivalem a tím i s Bartoškou nejvíce. "A třeba by to přejmenování pomohlo i k tomu, aby se prostranství konečně opravilo," řekla ČTK.

Návrhy na pojmenování některého veřejného prostranství po Bartoškovi se objevily na sociálních sítích hned poté, co bylo úmrtí osmasedmdesátiletého herce oznámeno. Vznikla i on-line petice za přejmenování karlovarské Moskevské ulice. Změna názvu jedné z nejrušnějších ulic ve městě, kde žije zhruba 2800 lidí a sídlí asi 400 právnických osob a institucí včetně soudu a magistrátu, by byla podle Kováře komplikovaná. Radnice navíc petici dosud oficiálně neobdržela, tudíž se jí vůbec nezabývala.

Jiří Bartoška byl loni za přínos městu oceněn Čestným občanstvím města Karlovy Vary. Po jeho úmrtí vzniklo na jeho připomínku pietní místo u hotelu Thermal a magistrát zřídil další pietní místo před hlavní poštou u Smetanových sadů.

Herec Jiří Bartoška působil od roku 1994 zejména jako prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, ze kterého spolu s někdejší uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou znovu vytvořil mezinárodně uznávanou filmovou přehlídku. Přípravy letošního ročníku, který se uskuteční od 4. do 12. července, pokračují po Bartoškově smrti podle plánu. Pozice prezidenta festivalu zůstane in memoriam Bartoškovi, vedení přehlídky převzal výkonný ředitel Kryštof Mucha.