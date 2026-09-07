Přeskočit na obsah
Benative
7. 9. Regína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Proslavil ho kultovní Kancl i Láska nebeská. Herec Martin Freeman oslaví 55 let

ČTK,Kultura
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Britský herec Martin Freeman, který 8. září oslaví pětapadesátiny, vstoupil do povědomí veřejnosti mj. rolí Bilba Pytlíka ve filmových přepisech Tolkienova Hobita. Poprvé na sebe ale výrazněji upozornil už na přelomu tisíciletí v seriálu Kancl a krátce poté si zahrál nesmělého filmařského figuranta v romantické komedii Láska nebeská.

Martin,Freeman,Poses,At,The,'the,Operative',(die,Agentin),Photocall
Martin Freeman během 69. ročníku filmového festivalu Berlinale v hotelu Grand Hyatt v únoru 2019. Foto: Shutterstock – Denis Makarenko
Reklama

V roce 2005 pak ztvárnil pozemšťana Arthura Denta v adaptaci slavného Stopařova průvodce po galaxii.

Aktuálně mohou diváci Freemana vidět v kinech ve fantasy snímku Dívka Momo a zloději času. Tato nová adaptace knižního hitu Děvčátko Momo Michaela Endeho přivádí na plátna jednu z nejmilejších a zároveň nejznepokojivějších pohádkových hrdinek evropské literatury. Momo je nenápadná dívka s výjimečným darem naslouchat. Martin Freeman hraje v tomto snímku spolu s hvězdou dánského filmu Claesem Bangem.

Martin Freeman jako Arthur Dent ve sci-fi komedii Stopařův průvodce po galaxii (2005).
Martin Freeman jako Arthur Dent ve sci-fi komedii Stopařův průvodce po galaxii (2005).Foto: 2005 Touchstone Pictures

Rodák z jihoanglického městečka Aldershot Martin John Christopher Freeman si jeviště poprvé vyzkoušel v 15 letech a brzy mu bylo jasné, že hraní je pro něj to pravé. V Londýně vystudoval hereckou školu, až do konce 90. let ale dostával role hlavně spíš na divadle nebo v rádiu. Po úspěchu Kanclu se Freeman začal stále víc uplatňovat před kamerou, v seriálovém hitu o Sherlocku Holmesovi si po boku Benedicta Cumberbatche zahrál doktora Watsona. Tato role mu mimo jiné vynesla cenu BAFTA za nejlepší výkon ve vedlejší roli.

Martin Freeman v roli Bilba Pytlíka ve filmu Hobit: Neočekávaná cesta (2012).
Martin Freeman v roli Bilba Pytlíka ve filmu Hobit: Neočekávaná cesta (2012).Foto: New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. Pictures / James Fisher, Mark Pokorny

Většina Freemanových rolí využívá jeho trochu vyjukaný výraz, připomínající malého kluka. Světu kolem sebe se divil jako Arthur Dent, Bilbo Pytlík i John Watson, jen v temné kriminální sérii Fargo produkované bratry Joelem a Ethanem Coenovými dostal trochu jinou příležitost. Jeho uťápnutý pojišťovák Lester Nygaard sice má ve snímku stále pohled plaché laně, na druhou stranu je ale schopen pod vlivem bezskrupulózního zabijáka zavraždit vlastní manželku.

Reklama
Reklama

Podobnou hereckou polohu si vyzkoušel i v krimi komedii Neřízená střela, kde hraje nájemného vraha Dixona. V nedávné době se Freeman objevil i v několika filmech ze světa marvelovských superhrdinů (Captain America: Občanská válka či Black Panther).

Související

S někdejší partnerkou herečkou Amandou Abbingtonovou má Freeman syna Joea a dceru Grace. Je praktikující katolík a vegetarián.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nový útvar přitom dlouho unikal pozornosti. Sonda Cassini, která Saturn obíhala mezi lety 2004 a 2017, žádnou dlouhodobou strukturu tohoto typu na jihu nezachytila. V následujících letech navíc Saturn natočil jižní pól od Země, takže astronomové oblast nemohli dobře sledovat.
Nový útvar přitom dlouho unikal pozornosti. Sonda Cassini, která Saturn obíhala mezi lety 2004 a 2017, žádnou dlouhodobou strukturu tohoto typu na jihu nezachytila. V následujících letech navíc Saturn natočil jižní pól od Země, takže astronomové oblast nemohli dobře sledovat.
Nový útvar přitom dlouho unikal pozornosti. Sonda Cassini, která Saturn obíhala mezi lety 2004 a 2017, žádnou dlouhodobou strukturu tohoto typu na jihu nezachytila. V následujících letech navíc Saturn natočil jižní pól od Země, takže astronomové oblast nemohli dobře sledovat.

Na jižním pólu Saturnu se něco probudilo. NASA sleduje záhadný útvar, který stále nabývá na síle

Saturn proslavily jeho prstence i podivuhodně pravidelný šestiúhelník, který už desítky let obepíná severní pól planety. Teď ale Hubbleův teleskop zachytil na opačné straně Saturnu nový obří útvar, po němž na starších snímcích nebyla stopa. Desetistranná struktura se stále vyvíjí a astronomové zatím nevědí, proč vznikla ani zda vydrží stejně dlouho jako její slavný severní protějšek.

Kim Čong-un na návštěvě Vladivostoku, kde se sešel s Vladimirem Putinem.
Kim Čong-un na návštěvě Vladivostoku, kde se sešel s Vladimirem Putinem.
Kim Čong-un na návštěvě Vladivostoku, kde se sešel s Vladimirem Putinem.

Nový most, staré spojenectví. Severní Korea a Rusko propojily své hranice

Severní Korea a Rusko v pondělí otevřely první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která se klene přes řeku Tuman (Tumannaja) tvořící společnou hranici, označili představitelé obou zemí za významný milník strategického partnerství Pchjongjangu a Moskvy, informovala agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama