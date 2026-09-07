Proslavil ho kultovní Kancl i Láska nebeská. Herec Martin Freeman oslaví 55 let

Britský herec Martin Freeman, který 8. září oslaví pětapadesátiny, vstoupil do povědomí veřejnosti mj. rolí Bilba Pytlíka ve filmových přepisech Tolkienova Hobita. Poprvé na sebe ale výrazněji upozornil už na přelomu tisíciletí v seriálu Kancl a krátce poté si zahrál nesmělého filmařského figuranta v romantické komedii Láska nebeská.
V roce 2005 pak ztvárnil pozemšťana Arthura Denta v adaptaci slavného Stopařova průvodce po galaxii.
Aktuálně mohou diváci Freemana vidět v kinech ve fantasy snímku Dívka Momo a zloději času. Tato nová adaptace knižního hitu Děvčátko Momo Michaela Endeho přivádí na plátna jednu z nejmilejších a zároveň nejznepokojivějších pohádkových hrdinek evropské literatury. Momo je nenápadná dívka s výjimečným darem naslouchat. Martin Freeman hraje v tomto snímku spolu s hvězdou dánského filmu Claesem Bangem.
Rodák z jihoanglického městečka Aldershot Martin John Christopher Freeman si jeviště poprvé vyzkoušel v 15 letech a brzy mu bylo jasné, že hraní je pro něj to pravé. V Londýně vystudoval hereckou školu, až do konce 90. let ale dostával role hlavně spíš na divadle nebo v rádiu. Po úspěchu Kanclu se Freeman začal stále víc uplatňovat před kamerou, v seriálovém hitu o Sherlocku Holmesovi si po boku Benedicta Cumberbatche zahrál doktora Watsona. Tato role mu mimo jiné vynesla cenu BAFTA za nejlepší výkon ve vedlejší roli.
Většina Freemanových rolí využívá jeho trochu vyjukaný výraz, připomínající malého kluka. Světu kolem sebe se divil jako Arthur Dent, Bilbo Pytlík i John Watson, jen v temné kriminální sérii Fargo produkované bratry Joelem a Ethanem Coenovými dostal trochu jinou příležitost. Jeho uťápnutý pojišťovák Lester Nygaard sice má ve snímku stále pohled plaché laně, na druhou stranu je ale schopen pod vlivem bezskrupulózního zabijáka zavraždit vlastní manželku.
Podobnou hereckou polohu si vyzkoušel i v krimi komedii Neřízená střela, kde hraje nájemného vraha Dixona. V nedávné době se Freeman objevil i v několika filmech ze světa marvelovských superhrdinů (Captain America: Občanská válka či Black Panther).
S někdejší partnerkou herečkou Amandou Abbingtonovou má Freeman syna Joea a dceru Grace. Je praktikující katolík a vegetarián.
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