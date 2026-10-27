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Film

Proč je dnes tak lehké nenávidět? Nový dokument zkoumá radikalizaci české společnosti

Kultura
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Režisér Ondřej Šálek přichází s debutovým celovečerním filmem Nesnášení. Jde o observační dokument zachycující eskalující konflikt v ulicích Prahy, kde proti sobě stojí antisystémoví aktivisté žádající demisi vlády a okamžité zastavení podpory napadené Ukrajiny a na straně druhé proukrajinští aktivisté, kteří berou spravedlnost do svých rukou.

Dokumentární film Nesnášení (2026) je podle slov jeho režiséra Ondřeje Šálka o tom, jak je v dnešní době snazší nenávidět své oponenty než s nimi nacházet dialog.
Dokumentární film Nesnášení (2026) je podle slov jeho režiséra Ondřeje Šálka o tom, jak je v dnešní době snazší nenávidět své oponenty než s nimi nacházet dialog.Foto: Xova Film
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Dokumentární film Nesnášení (2026) je podle slov jeho režiséra Ondřeje Šálka o tom, jak je v dnešní době snazší nenávidět své oponenty než s nimi nacházet dialog.
Dokumentární film Nesnášení (2026) je podle slov jeho režiséra Ondřeje Šálka o tom, jak je v dnešní době snazší nenávidět své oponenty než s nimi nacházet dialog.
Dokumentární film Nesnášení (2026) je podle slov jeho režiséra Ondřeje Šálka o tom, jak je v dnešní době snazší nenávidět své oponenty než s nimi nacházet dialog.
Dokumentární film Nesnášení (2026) je podle slov jeho režiséra Ondřeje Šálka o tom, jak je v dnešní době snazší nenávidět své oponenty než s nimi nacházet dialog.
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Dokument Nesnášení bude mít premiéru na MFDF Ji.hlava už 28. října. Do kin po celé ČR pak vstoupí na jaře 2027.

Protesty a demonstrace otřásají Prahou. Neodhalují jen střet názorů na aktuální sociální nebo politická témata, ale především postupnou radikalizaci společnosti. Snímek Nesnášení sleduje aktéry na obou stranách a hledá důvody, proč se naše společnost uchyluje k čím dál tím větší nesnášenlivosti.

Teaser k filmu Nesnášení | Video: Xova Film

„Nechci natočit angažovaný film, který by fandil jedné straně. Věřím, že dokument může být empatickým prostorem, kde se místo odsudků pokoušíme porozumět. Nesnášení proto není filmem o vítězích a poražených, ale o tom, jak snadno se z obyčejných lidí mohou stát vojáci znepřátelených stran – a jak obtížné je najít cestu zpět,“ říká režisér Ondřej Šálek.

Celovečerní snímek vznikl v produkci společnosti Xova Film, v koprodukci s Českou televizí. „Film Nesnášení je o tom, jak je v dnešní době snazší nenávidět své oponenty než s nimi nacházet dialog. Režisér Ondřej Šálek přistupuje k protagonistům filmu s obdivuhodně radikální empatií, i když se třeba neztotožňuje s jejich názory,“ vysvětluje producent Marek Novák. 

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Dokumentární film Nesnášení mohou diváci zhlédnout v následujících termínech:

28. 10. 17:00 – DKO I – světová premiéra

30. 10. 16:30 – DKO II

31. 10. 10:00 – Dukla – Edison

31. 10. 2026, 20:00 – Kino Máj Třešť

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