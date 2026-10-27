Proč je dnes tak lehké nenávidět? Nový dokument zkoumá radikalizaci české společnosti

Režisér Ondřej Šálek přichází s debutovým celovečerním filmem Nesnášení. Jde o observační dokument zachycující eskalující konflikt v ulicích Prahy, kde proti sobě stojí antisystémoví aktivisté žádající demisi vlády a okamžité zastavení podpory napadené Ukrajiny a na straně druhé proukrajinští aktivisté, kteří berou spravedlnost do svých rukou.
Dokument Nesnášení bude mít premiéru na MFDF Ji.hlava už 28. října. Do kin po celé ČR pak vstoupí na jaře 2027.
Protesty a demonstrace otřásají Prahou. Neodhalují jen střet názorů na aktuální sociální nebo politická témata, ale především postupnou radikalizaci společnosti. Snímek Nesnášení sleduje aktéry na obou stranách a hledá důvody, proč se naše společnost uchyluje k čím dál tím větší nesnášenlivosti.
„Nechci natočit angažovaný film, který by fandil jedné straně. Věřím, že dokument může být empatickým prostorem, kde se místo odsudků pokoušíme porozumět. Nesnášení proto není filmem o vítězích a poražených, ale o tom, jak snadno se z obyčejných lidí mohou stát vojáci znepřátelených stran – a jak obtížné je najít cestu zpět,“ říká režisér Ondřej Šálek.
Celovečerní snímek vznikl v produkci společnosti Xova Film, v koprodukci s Českou televizí. „Film Nesnášení je o tom, jak je v dnešní době snazší nenávidět své oponenty než s nimi nacházet dialog. Režisér Ondřej Šálek přistupuje k protagonistům filmu s obdivuhodně radikální empatií, i když se třeba neztotožňuje s jejich názory,“ vysvětluje producent Marek Novák.
Dokumentární film Nesnášení mohou diváci zhlédnout v následujících termínech:
28. 10. 17:00 – DKO I – světová premiéra
30. 10. 16:30 – DKO II
31. 10. 10:00 – Dukla – Edison
31. 10. 2026, 20:00 – Kino Máj Třešť
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