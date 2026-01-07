Přišlo asi tisíc lidí. V Saint-Tropez pohřbili filmovou legendu Brigitte Bardotovou

V jihofrancouzském Saint-Tropez začal ve středu 7. ledna po 11:00 SEČ pohřeb francouzské filmové ikony a ochránkyně práv zvířat Brigitte Bardotové, která zemřela 28. prosince ve věku 91 let. Její manžel Bernard d’Ormale v úterý podle magazínu Paris Match za příčinu úmrtí označil rakovinu.
Obřad se konal v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti hostů pozvaných rodinou herečky a Nadací Brigitte Bardotové na ochranu zvířat.
"Brigitte Bardotová je pro mě Francie, celý svět, i Saint-Tropez," uvedla zpěvačka Mirelle Mathieuová, která na pohřbu vystoupila. "Byla nejkrásnější ženou na světě," sdělila novinářům 79letá umělkyně a dlouholetá přítelkyně Bardotové. Bílou rakev s iniciály BB doprovodil do kostela jediný syn herečky Nicolas-Jacques Charrier. Při obřadu si hosté vyslechli mimo jiné vzkaz od mladší sestry Bardotové, Mijanou, která žije v Los Angeles.
Objevila se Marine Le Penová i ekologický aktivista
Obřadu se kromě rodiny, nejbližších přátel a hereckých kolegů účastnila také lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová. Ta řekla, že přijela vyjádřit Bardotové svůj obdiv. Zároveň vyslovila podporu jejímu manželovi, který je bývalým poradcem a blízkým spolupracovníkem otce Le Penové, Jeana-Marie Le Pena. Vládu současného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na pohřbu zastupovala ministryně pro rovnost pohlaví a ochránkyně práv zvířat Aurore Bergéová, mezi hosty byl i známý ekologický aktivista Paul Watson.
Bohoslužbu vysílaly místní úřady na obrazovkách v městském přístavu na náměstích Place de la Mairie a Place des Lices. Podle agentury AFP se zde shromáždilo přibližně tisíc lidí.
Po obřadu se z kostela vydal pohřební průvod na nedaleký hřbitov, kde jsou pohřbeni také rodiče Bardotové a odkud je výhled na Středozemní moře. Nedaleko je také hrob filmového režiséra Rogera Vadima, prvního manžela Bardotové, který režíroval její průlomový film ...a Bůh stvořil ženu, díky kterému se stala světovou hvězdou. Podle serveru Le Parisien se hřbitov bezprostředně po konci pohřbu otevřel veřejnosti, aby mohli lidé vzdát zesnulé herečce hold.
Chtěla se z nemocnice vrátit do své vily
D’Ormale uvedl, že Bardotová v poslední době podstoupila dvě operace kvůli blíže nespecifikovanému druhu rakoviny. Poté, co byla na konci roku 2025 dvakrát hospitalizována, trvala na tom, že se chce z nemocnice vrátit do své vily La Madrague v Saint-Tropez, a to i přes zdravotní komplikace. "Až do posledních chvil byla při vědomí a do samého konce se zajímala o osud všech zvířat," dodal její manžel.
Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes dvacet let. Oficiálně ji ukončila v roce 1973, když jí bylo 39 let. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči o ně. V souvislosti s tím ostře kritizovala například islám, myslivce či obyvatele ostrova Réunion, jež nepřímo označila za divochy. Soudy jí opakovaně udělovaly pokuty, protože se několikrát dopustila pomluvy či podněcování k rasové nesnášenlivosti.
ŽIVĚTrump dál tlačí na Venezuelu. Požaduje, aby omezila vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou
Bílý dům od Venezuely chce, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických. Vláda Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit americké požadavky, než jí bude povoleno produkovat další ropu. Venezuelskou ropu mezitím budou USA prodávat na mezinárodních trzích.
ŽIVĚ"Mír musí být důstojný." Zelenskyj bude s Američany jednat o Záporožské jaderné elektrárně
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.
"Hrůzostrašně efektivní Američané." Ruské Buky při ochraně diktátora totálně selhaly
Venezuela se pyšnila údajně efektivní obranou. Ruské systémy protivzdušné obrany Buk měly ochránit prezidenta Nicoláse Madura, místo toho ale selhaly na plné čáře. Američané je vyřadili ještě předtím, než stačily vypálit jedinou raketu. To představuje špatnou zprávu nejen pro Rusko.
ŽIVĚPrezident odmítá jmenovat Turka do vlády, Motoristé ji proto prý neopustí. Řešení hledají
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda Motoristů Petr Macinka vyloučil, že by strana kvůli tomu opustila vládu. Řekl to při příchodu na večerní jednání poslaneckého klubu Motoristů. Kompetenční žalobu nicméně Macinka ani Babiš nezvažuje.
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, údajně se je snažila přejet
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států ve středu zemřela žena. Zastřelil ji jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co se prý pokusila zasahující přejet autem. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent střílel v sebeobraně.