Přišel do ranního vysílání a napsal scénář. Prušinovského seriál odstartoval festival

V zaplněném brněnském kině Scala toto úterý večer začal pátý ročník festivalu seriálové tvorby Serial Killer. Přes prostranství u jezdecké sochy Jošta pořadatelé natáhli červený koberec, po němž se prošli festivaloví hosté i návštěvníci. Po dvou pandemických letech je velká úleva vidět zase plný sál, řekla při zahájení zakladatelka akce Kamila Zlatušková.

Pro úvodní projekci organizátoři vybrali nový komediální seriál České televize nazvaný Dobré ráno, Brno. Odehrává se v prostředí ranní televizní show, kde se potkávají režisér a moderátoři v různých stadiích vyhoření či krize středního věku s dalšími zaměstnanci i hosty.

Projekt natočil Jan Prušinovský, jehož Most před pěti lety zahajoval první ročník přehlídky Serial Killer. Dobré ráno, Brno odvysílá Česká televize příští rok, už teď chystá další řadu. Podle Prušinovského vznikl scénář poté, co se v době pandemie sám dostal jako host do brněnského Dobrého rána. "Cestou zpátky jsem napsal dva díly," říká režisér.

Hlavní festivalová soutěž Serial Killeru se jako obvykle soustředí na východoevropskou a středoevropskou produkci. Českou tvorbu zastupuje třídílná minisérie Král Šumavy, natočená Davidem Ondříčkem pro placenou videotéku Voyo. Další soutěžní seriály jsou z ukrajinské, chorvatské, srbské, estonské a polské produkce.

Zvláštní pozornost letos přehlídka věnuje švédské tvorbě a seriálům pro mladé. Jedním z programových hitů bude česká premiéra nové řady Království: Exodus slavného dánského režiséra Larse von Triera.

Po dvou ročnících ovlivněných pandemií koronaviru, kdy festival nabízel také on-line program, se pořadatelé letos soustředí hlavně na projekce v kinosálech, doplněné doprovodným programem v ulicích. Na něm spolupracovali s Českou televizí i dalšími stanicemi.

Například HBO do Brna přiveze obří model dračí lebky známé z nového seriálu Rod draka. Fanoušci se u ní budou moci vyfotit tento čtvrtek na Dominikánském náměstí. "A na seriál samotný zveme diváky do Scaly v pátek 23. září, kde uvedeme na velkém plátně hned první dvě epizody najednou," říká Pavla Brožková, mluvčí české pobočky HBO.

Od středy do pátku se spolu s festivalem konají také TV Days, tedy konference s programem pro televizní a filmové profesionály, novináře i akademiky. Vystoupí například zástupci streamovací platformy Netflix a britské veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti BBC.