Příroda je pro něj příběh, ani ten jeho není bez rozporů. Attenborough slaví 100 let

Začínal v době, kdy televizi skoro nikdo nevlastnil. Relevantní zůstává i v éře streamovacích platforem. Letos stoletý přírodovědec a dokumentarista David Attenborough proměnil podobu přírodopisného dokumentu i způsob, jakým o přírodě vyprávíme. Jeho vlastní příběh má ale také svoje kontroverze.
Zájem o přírodní svět u Attenborougha začal velmi brzy. Jako chlapec sbíral fosilie, choval obojživelníky a trávil hodiny v okolí univerzitního kampusu v britském Leicesteru, kde byl jeho otec rektorem. Univerzitnímu zoologickému oddělení prodával za pár pencí čolky, které nachytal v nedalekém rybníku. Později studoval přírodní vědy v Cambridge a krátce sloužil u námořnictva. K televizi se dostal oklikou – původně se hlásil do rozhlasu, místo toho ale dostal nabídku vyzkoušet „novou věc jménem televize“.
Attenborough vstupoval do BBC v době, kdy televizní médium teprve hledalo vlastní jazyk. Sám přitom neměl žádné předchozí oborové zkušenosti. Nezatíženost konvencemi se však ukázala jako výhoda. Umožnila mu utvářet formu přírodopisného dokumentu od úplných základů.
Od expedicí připomínajících kolonialismus k ochraně přírody
Série Zoo Quest v 50. letech představovala jeden z prvních pokusů spojit studiový výklad s terénními záběry a zároveň nabídnout divákovi iluzi účasti na expedici. Attenborough se přitom před kamerou octnul náhodou – původní moderátor onemocněl a někdo jej musel rychle nahradit. Dnes působí Zoo Quest rozporuplně – štáb tehdy cestoval s pracovníky londýnské zoo a zvířata odchytával pro její sbírky. Natáčení mělo nepříjemně blízko k expedicím koloniální éry.
Attenborough sám s odstupem připustil, že šlo o jinou dobu a jiný přístup. Právě tahle proměna postoje – od sběratele kuriozit k obhájci ochrany přírody – patří k nejpozoruhodnějším obloukům jeho kariéry.
V 60. letech se Attenborough překvapivě vydal jiným směrem. Stal se šéfem BBC Two a později programovým ředitelem celé BBC. Podílel se na zavedení barevného vysílání v Evropě a stál za vznikem řady zásadních pořadů, od historického cyklu Civilisation po skečovou klasiku Monty Pythonův létající cirkus. Administrativní práce ho ale tolik nenaplňovala. Když se nabízel postup na ještě vyšší post, rozhodl se odejít. Chtěl znovu točit.
Gorily, život rostlin i hlubiny oceánů
Série Život na Zemi z roku 1979 představuje zlomový moment jeho kariéry. Šlo o projekt nebývalého rozsahu: natáčení ve čtyřiceti zemích, stovky zachycených živočišných druhů, roky příprav. Výsledkem bylo třináct dílů, které sledovaly vývoj života na Zemi.
Attenborough zde propojil vědecké poznatky s dramatickou strukturou vyprávění a vytvořil formát „velkého příběhu“, který sleduje evoluci jako srozumitelný, lineární děj. Tato syntéza se stala vzorem pro další dekády a nastavila laťku, s níž se dodnes měří podobně ambiciózní projekty. Natáčení ale nebylo bez rizik. Štáb čelil politickým nepokojům i střelbě a pohyboval se v obtížných podmínkách. Zřejmě nejslavnější moment – Attenborough sedící mezi horskými gorilami ve Rwandě – vznikl náhodou. Mladý gorilí samec mu tehdy vylezl na záda a riskantní moment se proměnil v jeden z ikonických obrazů televizní historie.
Podobně ambiciózní byly i další projekty. Živá planeta rozšířila tematický záběr o vztah organismů k prostředí, Zázraky života se soustředily na chování zvířat. V 90. letech se Attenborough pustil do zdánlivě nevděčného tématu rostlin. Série Soukromý život rostlin využila časosběrnou techniku tak, že „nehybný“ svět najednou ožil v napínavých mikrodramatech. Podobně přelomová byla i Modrá planeta, která poprvé systematicky ukázala hlubiny oceánů a druhy, jež lidé nikdy předtím neviděli.
Nové technologie ve službách vyprávění
Podstatnou součástí Attenboroughova přínosu je právě práce s technologiemi. Nebyl jen hlasem v pozadí, ale i aktivním iniciátorem inovací: od časosběrných záběrů rostlin přes zpomalené sekvence až po natáčení v infračerveném spektru. V roce 2015 se v miniponorce ponořil do hloubky kolem tisíce stop u Velkého bariérového útesu. Technologie však nepoužívá samoúčelně. Zpravidla slouží vyprávění, které se snaží zprostředkovat procesy, jež zůstávají lidskému oku nedostupné. V tomto ohledu lze jeho práci chápat jako kontinuální snahu o rozšiřování hranic viditelného.
Neméně důležitý je i styl jeho komentáře. Attenborough si své texty píše sám a pečlivě si je před natáčením předříkává, aby zněly přirozeně. Výsledkem je projev, který kombinuje vědeckou přesnost s nenuceností člověka z lidu. Jeho projev je konverzační, téměř intimní, čímž vytváří iluzi bezprostředního kontaktu s realitou. Tento způsob vyprávění se stal jeho poznávacím znamením – a zároveň jedním z důvodů, proč mu diváci dlouhodobě důvěřují.
Ne všichni ovšem Attenboroughův přístup vnímají stejně kladně. Kritici mu vyčítají, že jeho pořady po dlouhou dobu zdůrazňovaly především vznešenost a pestrost přírody, zatímco její ohrožení zůstávalo v pozadí. Teprve s postupem času, kdy sám pozoroval proměny ekosystémů, začal svůj tón měnit. Zmíněný návrat k Velkému bariérovému útesu po desítkách let se pro něj stal impulzem k otevřenějšímu varování před klimatickou krizí.
V novějších projektech už zaznívá naléhavější apel. Série jako Naše planeta nebo Savci vedle přírodních krás otevřeně ukazují i důsledky lidské činnosti. Attenborough v nich zdůrazňuje, že lidstvo si je hrozeb vědomo a mělo by jednat. Zároveň ale zůstává opatrný v pojmenovávání konkrétních viníků. Také to je mu vyčítáno: někteří upozorňují, že jeho apel zůstává spíše morální než politický a že se vyhýbá konkrétním strukturálním příčinám ekologických problémů. Jde ovšem o přirozený vedlejší efekt Attenboroughova celoživotního balancování mezi snahou oslovit co nejširší publikum a nutností pojmenovat nepříjemné skutečnosti.
Posledního svého druhu
Současná dokumentární tvorba často nahrazuje autorskou přítomnost anonymním komentářem či hlasem celebrit, zatímco Attenborough stavěl na osobní zkušenosti a fyzické přítomnosti v terénu. Tato změna souvisí nejen s estetikou, ale i s ekonomikou a etikou produkce. Některé z jeho ikonických momentů – například zmíněný kontakt s gorilami – by dnes zřejmě nebyly možné.
Sám Attenborough proto mluví o tom, že patří k „poslední generaci“ tohoto typu vypravěčů. Jeho vliv přesto zůstává mimořádný. Podílel se na více než stovce pořadů a inspiroval generace vědců i filmařů. Pomohl proměnit přírodopisný dokument v prestižní televizní žánr a ukázal, že i složitá témata lze podávat přístupně a srozumitelně. Zároveň nám jeho práce připomíná, že každé vyprávění je nutně výběrem. Důraz na estetiku a emoce může někdy zastírat složitost zobrazovaných problémů.
Daná ambivalence ale možná nejlépe vystihuje Attenboroughovu pozici. Není jen popularizátorem vědy nebo televizní tváří, ale prostředníkem mezi oběma světy. Jeho stoletá existence v sobě shrnuje i příběh toho, jak jsme se naučili dívat na přírodu a sebe samé – a jak se tento pohled postupně mění.
Mysleli, že největším strašákem je kofein. Vědce nyní v kávě zaskočily jiné látky a jejich účinky
Ranní káva znamená pro většinu lidí hlavně kýženou dávku energie. Nový výzkum ale naznačuje, že její vliv může být mnohem hlubší. Vědci totiž poprvé detailně popsali, co pravidelné pití kávy dělá se střevy, mozkem i lidskou psychikou. Výsledky překvapily i samotné výzkumníky: ukázalo se totiž, že rozdíl nedělá jen kofein, ale i látky, kterým dosud věda nevěnovala tolik pozornosti.
Unikátní šance k útoku. Putin kvůli přehlídce oslabil zbytek země a nahrál Ukrajincům
Rusko kvůli sobotní přehlídce ke Dni vítězství přesouvá do okolí Moskvy systémy protivzdušné obrany z dalších regionů země. Ukrajině se tím otevírá možnost využít vzniklých mezer a udeřit hluboko v ruském týlu.
Berete důstojnou mzdu? Většina Čechů na ni nedosáhne
Téměř dvě třetiny Čechů nevydělávají tolik, aby si mohli dovolit důstojný život, a to i navzdory vysoké kvalifikaci a vysokoškolskému titulu. Situace je horší v Praze a v Brně, kde situaci komplikují vyšší náklady na bydlení. Vyplývá to z aktuálních dat Platformy pro minimální důstojnou mzdu.
Horníček držel sen Bragy o finále Evropské ligy, oslabení od 6. minuty ale neustál
Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinálovém utkání sice zdolali Freiburg 2:1, v dnešní odvetě v Německu ale v dlouhém oslabení prohráli 1:3.