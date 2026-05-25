Film

Příbuzná šlechticů a herečka Helena Bonhamová Carterová ráda lidi šokuje

ČTK

Helena Bonhamová Carterová je herečkou se širokým rejstříkem. Umí být svůdnou femme fatale, čarodějnicí, viktoriánskou šlechtičnou, ale také narkomankou či vražedkyní. Ztvárnila například královnu Alžbětu ve filmu Králova řeč a později i její dceru, princeznu Margaret, v oceněném seriálu Netflixu s názvem Koruna. Letos v květnu oslaví šedesátiny.

Helena Bonhamová Carterová na premiéře 3. série seriálu Koruna, která se konala během festivalu AFI Fest 2019 v Los Angeles.Foto: Reuters
Diváci znají Bonhamovou Carterovou jako sadistickou čarodějku Bellatrix Lestrangeovou z filmů o Harrym Potterovi či z hororů a fantasy filmů režiséra Tima Burtona. Tam se představila jako Mrtvá nevěsta, ve filmu Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street byla paní Lovettovou, která peče bochánky plněné lidským masem, a v Alence v říši divů si zahrála Srdcovou královnu.

Zazářila i v dobových dramatech, která jí přinesla nejvyšší ocenění: „Začínala jsem s nimi jako devatenáctiletá bez jakéhokoli hereckého vzdělání. Moc ráda jsem tehdy hrála v dobových filmech, ale stačilo. Chtěla jsem už také publikum šokovat," vysvětlila herečka, která si v roce 1999 podmanila Ameriku svým výkonem v roli drsné Marly v Klubu rváčů režiséra Davida Finchera, po boku Brada Pitta a Edwarda Nortona.

Johnny Depp a Helena Bonhamová Carterová ve filmu Tima Burtona Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street (2007).Foto: DreamWorks SKG

Pravnučka bývalého britského premiéra

Narodila se v londýnské čtvrti Golden Green psychoterapeutce Eleně španělského původu a Raymondu Bonhamovi Carterovi, bankéři, který pocházel z významné britské politické rodiny. Je pravnučkou bývalého britského premiéra Herberta Henryho Asquitha, který stál v čele vlády v letech 1908 až 1916, a mezi její příbuzné patří členové různých šlechtických rodů. I proto měla blízko k roli princezny Margaret. Její strýc, politik Mark Bonham Carter, byl princezniným důvěrným přítelem.

Od 90. let spolupracovala Bonhamová Carterová se známými herci a režiséry. Například s Melem Gibsonem v Hamletovi nebo s Woodym Allenem v Mocné Afrodíté. „S režisérem Kennethem Branaghem jsem toho ale jako svobodná zažila víc. Setkali jsme se, když mě režíroval a hrál se mnou ve Frankensteinovi (1994)," řekla. Potom s ním několik let žila.

Mia McKenna-Bruceová jako lady Eileen a Helena Bonhamová Carterová v roli její matky v detektivní minisérii Sedm ciferníků Agathy Christie (2026).Foto: Netflix

Excentrické manželství s Timem Burtonem

Vztah, nejen pracovní, ji pojil také s režisérem Timem Burtonem, s nímž natočila osm snímků. Setkali se na natáčení Planety opic v roce 2001. „Jeho filmy pro mě byly další rozměr mé práce. Hlavně ty zlé a hrůzné role se mi zamlouvaly. Člověk se v nich vykřičel a odreagoval, díky nim zmizely všechny frustrace.“ V té době s Timem platili za divoký excentrický pár. Žili v Londýně ve dvou domech údajně propojených chodbou. Mají spolu dvě děti: syna Billyho Raye a dceru Nell. Rozešli se koncem roku 2014.

Nominaci na prestižní cenu BAFTA dostala Bonhamová Carterová už v roce 1992 za romantické drama Rodinné sídlo, první nominaci na Oscara získala za Křídla vášně (1997), druhou za Královu řeč (2010). Hrála i v Shakespearově Hamletu (1990) v režii Franca Zeffirelliho a v nové verzi Večera tříkrálového (1996). V roce 2023 se objevila jako matka mladého hrdiny v ceněném filmu o zachránci židovských dětí Nicholasi Wintonovi Jeden život. Za přínos dramatu jí královna Alžběta II. v roce 2011 udělila řád britského impéria.

