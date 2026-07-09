Prezident Pavel na karlovarském festivalu navštívil Ondříčkův film Šeptej

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek s manželkou Evou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary navštívil projekci filmu režiséra Davida Ondříčka Šeptej. Večer čeká hlavu státu setkání s českými filmaři. Před městským divadlem Pavla za velkého zájmu médií přivítala delegace festivalu v čele s jeho výkonným ředitelem Kryštofem Muchou. Prezident Pavel navštěvuje karlovarský festival opakovaně.
Před představením se prezident setkal se zástupci divadla, protagonisty filmu a režisérem Ondříčkem. Také stihl krátký rozhovor s moderátorem festivalu Markem Ebenem, který se ho zeptal, jaký film by zhlédl, kdyby si ho mohl sám vybrat. "Asi by to bylo podle nálady, kvůli odreagování třeba nějakou komedii, klidně českou klasiku," uvedl prezident.
Mnozí z návštěvníků představení byli přítomností prezidenta v lóži v prvním patře divadla překvapeni. Jeho oficiální přivítání návštěvníci doprovodili dlouhým potleskem.
Kultovní český film Šeptej, který se stal generační výpovědí 90. let, byl na festivalu zařazen do sekce Zvláštní uvedení – Classics, která nabídne premiéry restaurovaných domácích i světových klenotů, kultovní filmy i nové dokumenty o výrazných osobnostech filmové historie. Od jeho natočení letos uplynulo 30 let.
Celovečerní debut syna kameramana Miroslava Ondříčka Davida s Tatianou Dykovou, Janem P. Muchowem, Martinem Myšičkou či Kateřinou Winterovou zachytil atmosféru pražských klubů poloviny devadesátých let. Jeho výraznou součástí je hudba skupiny Colorfactory, která před začátkem promítání zahrála několik písní.
Prezident Pavel poprvé na karlovarský festival zavítal v roce 2023. S manželkou Evou tehdy mimo jiné navštívili projekci filmu režiséra Roberta Hloze Bod obnovy. O rok později na festivalu na setkání s novináři ocenil film Real ukrajinského režiséra Oleha Sencova. Loni se prezident zúčastnil slavnostního zakončení 59. ročníku festivalu, kde uctil památku dlouholetého prezidenta festivalu Jiřího Bartošky a doprovodil Andreu Bartoškovou.
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