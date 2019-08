Recenze: Kolečkova komedie vytváří nový typ romantického hrdiny, laskavé hovado

Šestkovej, nebo plážovej? Ve světě volejbalu je to podobně ožehavá otázka jako „se zelím, nebo se šípkovou?“ mezi myslivci ve filmu Slavnosti sněženek.

Jenže sportovní popichování aktérů je jediným autenticky působícím momentem nové komedie Přes prsty zkušeného scenáristy a debutujícího režiséra Petra Kolečka, kterou ode dneška promítají kina.

Hádky o to, zda je lepší klasický, či plážový volejbal, ve snímku o dvou beachvolejbalistkách Lindě a Pavle dostávají jen minimum prostoru. Zbytek tvoří přehlídka stereotypů.

Přes prsty není sportovní film, ale romantická komedie. O dvou ženách, které nemají jisto v životě ani ve sportu, a kterým tak v hlavě i srdci musí udělat pořádek padesátník Ruda v podání Jiřího Langmajera. Pětatřicetiletý tvůrce Petr Kolečko se netají tím, že té postavě byl navzdory věkovému rozdílu sám předobrazem. A že jde o jistou sebereflexi.

Ruda se v životě choval "jako hovado" a nyní se to snaží odčinit. Především tím, že na střídačku souloží takřka se všemi ženskými postavami a tím vnáší do jejich životů něco neobyčejného. Z průběhu snímku jen těžko říci co: dle jedné scény to lze nejspíš měřit v centimetrech.

Autor scénářů povedených televizních seriálů Okresní přebor a Most! a také nepovedené komedie Padesátka se ve své novince blíží spíše té Padesátce než citlivějším seriálovým počinům, které vznikaly ve spolupráci s režisérem Janem Prušinovským. A opět se tu ukazuje, že Kolečko má sice talent pro ostré, vypointované vtipy, ale uvěřitelné postavy a situace už mu tak dobře nejdou.

Přes prsty zdánlivě rozšiřuje nekonečné řady českých "antiemancipačních" romantických komedií, jejichž hlavní devizou je snaha různě ponižovat ženy. V jednom aspektu je ovšem pozoruhodná. Kolečko - známý drsným humorem - se pokouší o laskavější přístup.

Skoro to vypadá, jako by jeho filmové alter ego Ruda byl přesvědčen, že je svým způsobem romantik. Navzdory zpocenému tílku a košilatým vtípkům, v nichž figurují slova whisky a pysky. A nakonec o tom přesvědčí i své ženské okolí.

Film Přes prsty kina promítají ode dneška.

Linda v podání Petry Hřebíčkové a Pavla, jíž ztvárnila Denisa Nesvačilová, jsou nerozlučný pár. Tedy sportovní.

Mají před mistrovstvím Evropy, ale do sportovního i intimního života jim vstoupí právě nový správce sportovního areálu Ruda coby ztělesnění typického českého ideálu muže. Rozvaleného v křesle - ať už před televizorem, nebo v tomto případě před kurtem, kde ženy trénují - a šířícího do okolí všechnu moudrost světa. Odpozorovanou právě desetiletími tohoto vysedávání.

Není ovšem divu, že takový Ruda může protagonistkám učarovat. Dosud do jejich životů promlouvali a pokoušeli se je řídit ještě větší idioti, jmenovitě Jakub Prachař a Vojtěch Dyk hrající vyslovené karikatury sportovce či partnera.

Langmajerův Ruda je pozoruhodný úkaz. Jednou nohou stojí mezi všemi těmi burany, jimiž se hemží současné české komedie. Tou druhou však zlehka našlapuje do nečekaného terénu a špičkou palce se dotýká laskavosti a moudrosti, jak je reprezentuje ideál muže v pozdních filmech z pera Zdeňka Svěráka.

Komedie Přes prsty spadá do jiného ranku než svěrákovské Vratné lahve. A její protagonista je rozhodně buranštější verzí mužů, jaké ztvárňuje Zdeněk Svěrák. Jenže stačí si odmyslet trochu oné svěrákovské noblesy, přidat na křupanství… a vyjevuje se ideál hrdiny podle české romantické komedie: nazvěme jej laskavé hovado.

S hrdinou svěrákovského typu má společné především to, že ze špatných lidských vlastností v obou případech dělá klad a součást života, kde věci nejsou černobílé.

Zdánlivými protagonistkami filmu Přes prsty jsou dvě ženy. Kdyby se měřila doba pobytu na plátně, asi to bude pravda. Jenže těm ženám vždy v klíčových otázkách, ať už se týkají lásky, či volejbalu, přicházejí radit muži. Petr Kolečko nenatočil žádnou reflexi "malého českého hovada". Naopak všem hovadům vytváří omluvenku tím, že vystavuje na odiv jejich buranství a dává mu navrch cosi jako šarm.

A pak jsou tu ostatní neduhy "techničtějšího" rázu. Kolečko ani těch pár úderných, ale potenciálně vtipných hlášek neumí režijně či vedením herců řádně vypointovat. A přitom pointa vtipu je to jediné, co ho zajímá.

Když Kolečko hláškuje, stranou musí jít všechno ostatní, od logiky po uvěřitelnost postav. V jedné scéně se například film vysměje ženě postávající na baru, že neví, co znamená slovo somatotyp, další den se ukáže, že dotyčná absolvovala teologickou fakultu. Možná je v tom nějaký těžko rozklíčovatelný humor na druhou, ale pravděpodobnější je, že spíš než logika bylo v té scéně důležité, že padne facka, jen to mlaskne.

Přes prsty Scénář a režie: Petr Kolečko

CinemArt, v kinech od 29. srpna.

Dle oficiálních materiálů mělo jít o film vypovídající o střetu mužského a ženského vnímání světa. A také o příběh ze života, který dává druhé šance.

Přes prsty ovšem vypráví pouze o mužském světě, který od začátku do konce udílí životní lekce ženám. A druhou šanci skutečně dává, bohužel především těm, kteří se nikterak nepoučili z životních chyb a zůstali stále stejnými hovady. Pouze se z jejich hovadství dělá přednost a klad.