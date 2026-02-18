Přes 80 umělců na Berlinale žádá od organizátorů jasný postoj ke Gaze

Více než 80 herců, režisérů a dalších umělců na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale v německé metropoli podepsalo otevřený dopis, ve kterém žádají od organizátorů jasný postoj ke konfliktu v palestinském Pásmu Gazy. V dopise, o kterém informoval magazín Variety, uvádějí, že jsou zděšeni mlčením festivalu ke Gaze.
"Vyzýváme Berlinale, aby splnilo svou morální povinnost a jasně se ohradilo proti genocidě, zločinům proti lidskosti a válečným zločinům páchaných Izraelem na Palestincích," uvádí otevřený dopis zveřejněný magazínem Variety. Izrael v minulosti obvinění z genocidy či válečných zločinů v Pásmu Gazy opakovaně odmítl.
V úzkém pobřežním pásmu v říjnu 2023 vypukla válka poté, co ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jih Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael poté zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila přes 72 000 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle zahraničních nevládních organizací nicméně bylo přes 80 procent obětí civilních.
V Gaze nyní platí příměří, během kterého izraelská armáda při útocích podle palestinského ministerstva zabila přes 600 Palestinců.
Herci jako Tilda Swintonová, kterou loni Berlinale ocenilo čestným Zlatým medvědem za celoživotní dílo, Javier Bardem či Tatiana Maslanyová a režiséři Mike Leigh, Lukas Dhont nebo Adam McKay uvádějí, že od institucí ve filmové průmyslu očekávají odmítnutí spoluúčasti na pokračujícím hrůzném násilí na Palestincích. Signatáři, mezi kterými je také Sálih Bakrí, syn zemřelého palestinsko-izraelského režiséra a herce Muhammada Bakrího, žádají od Berlinale jasné kroky.
Současný stav na Berlinale, který označují jako institucionální mlčení, umělci kritizují. Poukazují také na to, že Berlinale se v minulosti jasně vymezilo proti ruské invazi na Ukrajině nebo zvěrstvům, které íránský režim páchá na obyvatelích této islámské republiky.
Agentura Reuters napsala, že Berlinale je v porovnání s konkurenčními filmovými přehlídkami v Cannes a Benátkách považováno za nejpolitičtější festival. Pyšní se i tím, že uvádí snímky nedostatečně zastoupených komunit a mladých talentů, poznamenal Reuters s tím, že aktivisté podporující Palestince jej naopak opakovaně kritizovali za to, že stanovisko ke Gaze nezaujalo.
Američané, Ukrajinci a Rusové dnes dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
V polském Tarnówě začal soudní proces s tamním biskupem v případech utajování sexuálního zneužívání dětí duchovními v jeho diecézi. Andrzej Jež podle státního zastupitelství věděl o dvou případech kněžích, kteří zneužívali děti z kostelního sboru. Jeden z nich podle úřadů zneužil na 95 dětí. Informovala o tom agentura AFP.
Spotřeba energií loni v tuzemsku začala růst, Češi spotřebovali více elektřiny, plynu i tepla. Nejvýrazněji oproti předloňsku stouplo využití plynu, meziročně o 6,5 procenta. Vliv na to měly především nižší teploty, projevily se ale i klesající ceny energií. Nárůst spotřeby byl patrný zejména u domácností. Novinářům to ve středu řekli zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Dva stromy spojené s osobností prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se pokoušejí odborníci rozmnožit. Z lípy v Jelením příkopu pod Pražským hradem a z dubu v Lánské oboře odebrali mladé větve pro přípravu nových sazenic. Za Správu Pražského hradu to ve středu oznámila Natálie Máchová.
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.