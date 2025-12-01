Film

Modří tvorové se vrací. Chystá se premiéra Cameronovy ságy Avatar: Oheň a popel

před 43 minutami
V hollywoodském kině Dolby Theatre bude mít v noci na úterý světovou premiéru již třetí pokračování vědeckofantastické série amerického režiséra Jamese Camerona Avatar: Oheň a popel. Předchozí díly se spolu s dalšími režisérovými snímky zařadily mezi nejvýdělečnější filmy všech dob. V českých kinech bude mít pokračování ságy o měsíci Pandora premiéru 18. prosince.
V pokračování filmů Avatar z roku 2009 a Avatar: The Way of Water z roku 2022 se diváci znovu vrátí na měsíc obývaný modrými stvořeními. Hrdina předchozích dílů Jake, kterého ztvárňuje Sam Worthington, bojuje po boku Neytiri (Zoe Saldanaová) a dalších obyvatel Pandory proti invazi lidí vedených plukovníkem Quaritchem (Stephen Lang). Film představí nový kmen nazvaný Lidé popela, soustředí se také na osudy dětí Jakea a Neytiri.

První díl série Avatar je historicky nejvýdělečnější film všech dob, jeho druhé pokračování se v tomto žebříčku nachází na třetím místě. Cameronův velkofilm Titanic z roku 1997 se díky zisku 11 Oscarů zařadil mezi nejúspěšnější snímky historie a v současnosti je také čtvrtým nejvýdělečnějším filmem.

