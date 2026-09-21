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Film

Představitel Semira z Kobry 11 slaví 60 let. Atalay většinou točil bez kaskadéra

ČTK,Kultura
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Seznam filmových rolí německého herce Erdogana Atalaye, který se narodil 22. září 1966, není dlouhý. Jedna mu však již 30 let zajišťuje řady fanynek. Jedná se o postavu drsného vrchního komisaře Semira Gerkhana v akčním seriálu Kobra 11.

Deutscher Fernsehpreis 2026
Německý herec a producent Erdogan Atalay na slavnostním předávání Německých televizních cen v září 2026 v Kolíně nad Rýnem.Foto: Profimedia – ČTK / imago stock&people / Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Atalay do oblíbené série nastoupil v roce 1996 a dosud nechyběl téměř v žádné epizodě. Mnoho adrenalinových scén z prostředí dálniční policie natočil tento sympaťák sám, bez kaskadéra.

Erdogan Atalay jako vrchní komisař Semir Gerkhan v seriálu Kobra 11 (1996).
Erdogan Atalay jako vrchní komisař Semir Gerkhan v seriálu Kobra 11 (1996).Foto: RTL

Atalay se narodil v Hannoveru německé matce a tureckému otci, který býval v Turecku rovněž hercem. Začínal v 18 letech na divadle, o tři roky později začal studovat na Hudební a divadelní univerzitě v Hamburku. Jeho první televizní rolí byla postava Řeka Greka v seriálu pro mládež Musik groschenweise.

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Hrál i v seriálech Dvojité nasazení, Klaun či v duchařské komedii Geister: All Inclusive (2011). Pouhých 160 centimetrů vysoký herec, který se angažuje také v charitativních projektech pro děti, má dceru a syna.

Žije střídavě v Berlíně a Kolíně nad Rýnem. Ze sportů se věnuje potápění, jízdě na koni, šermu či bojovým uměním a rád jezdí na kolečkových bruslích.

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V roce 2022 byl hlavní hvězdou mezinárodního filmového festivalu pro děti a mladé publikum Juniorfest v Domažlicích. Od roku 2016 je také producentem slavného seriálu Kobra 11.

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