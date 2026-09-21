Představitel Semira z Kobry 11 slaví 60 let. Atalay většinou točil bez kaskadéra

Seznam filmových rolí německého herce Erdogana Atalaye, který se narodil 22. září 1966, není dlouhý. Jedna mu však již 30 let zajišťuje řady fanynek. Jedná se o postavu drsného vrchního komisaře Semira Gerkhana v akčním seriálu Kobra 11.
Atalay do oblíbené série nastoupil v roce 1996 a dosud nechyběl téměř v žádné epizodě. Mnoho adrenalinových scén z prostředí dálniční policie natočil tento sympaťák sám, bez kaskadéra.
Atalay se narodil v Hannoveru německé matce a tureckému otci, který býval v Turecku rovněž hercem. Začínal v 18 letech na divadle, o tři roky později začal studovat na Hudební a divadelní univerzitě v Hamburku. Jeho první televizní rolí byla postava Řeka Greka v seriálu pro mládež Musik groschenweise.
Hrál i v seriálech Dvojité nasazení, Klaun či v duchařské komedii Geister: All Inclusive (2011). Pouhých 160 centimetrů vysoký herec, který se angažuje také v charitativních projektech pro děti, má dceru a syna.
Žije střídavě v Berlíně a Kolíně nad Rýnem. Ze sportů se věnuje potápění, jízdě na koni, šermu či bojovým uměním a rád jezdí na kolečkových bruslích.
V roce 2022 byl hlavní hvězdou mezinárodního filmového festivalu pro děti a mladé publikum Juniorfest v Domažlicích. Od roku 2016 je také producentem slavného seriálu Kobra 11.
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