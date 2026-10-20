Předloha ke slavným Spáčům vzbudila pozdvižení. Letos film slaví 30 let od premiéry

Skvostně obsazený a palčivý film Spáči vypráví o čtveřici mladíků, kterou v nápravném zařízení mučili a sexuálně zneužívali dozorci. Za peklo, na které nelze zapomenout, se pak muži s tvářemi Brada Pitta, Rona Eldara, Jasona Patrica a Billyho Crudupa rozhodli pomstít. Snímek natočený údajně na základě skutečnosti režíroval oscarový Barry Levinson. Připomenout si jej nyní můžete na Netflixu.
V 90. letech zažíval gangsterský žánr určitou renesanci. Nejen díky Coppolovi, který jej revidoval kmotrovskou sérií, ale i zásluhou Quentina Tarantina, jenž přišel s neotřele eklektickými a hravými filmy, či Martina Scorseseho, navazujícího ve svých adaptacích stylových mafiánských románů (Mafiáni, Casino) na syrovost 70. let. Zmiňme ale také třeba snímek Krycí jméno Donnie Brasco (1997) nebo Příběh z Bronxu (1993) v režii Roberta De Nira, který si tu zahrál i hlavní roli.
Z obdobných základů vychází také Spáči. Jeho postavy se pohybují v jakémsi nekonečném koloběhu šovinismu, zmařeného amerického snu a skutečnosti, že mají pouze tři cesty. Buď se stanou součástí systému, který jimi opovrhuje, nebo až do smrti zůstanou ve své komunitě a budou se potýkat s úplně stejnými problémy jako předchozí generace, anebo se vydají na zločineckou dráhu lemovanou krví a pravděpodobně také brzkou smrtí.
Knižní předloha z pera novináře Lorenza Carcaterry ve své době vzbudila pozdvižení. Autor totiž fikčně zpracoval údajně skutečné události z nápravného ústavu pro chlapce, kteří byli zneužíváni a týráni tamními dozorci. Jakkoli o této kauze nejsou vedené žádné oficiální záznamy a řada lidí ji zpochybňovala, Carcaterra si stojí za její stoprocentní pravdivostí – tvrdí, že změnil jen jména postav a dílčí prvky k posílení dramatického vyprávění.
Ať už je pravda jakákoli, atraktivní a provokativní látky se chytla hollywoodská studia a aukci roku 1995 vyhrála produkce Propaganda Films. Snímek dostal na starost osvědčený scenárista a režisér Barry Levinson, oceněný Oscarem za Rain Mana, který měl za sebou i gangsterský životopis Bugsy nebo soudní drama …a spravedlnost pro všechny (1979) s Al Pacinem v hlavní roli. Režisér vyznávající neokázale klasický styl točil v 80. a 90. letech prestižní středněrozpočtová dramata, divácky vstřícná, ale přesto hloubavá a především lidská.
Může být pomsta ospravedlnitelná?
Oč ve filmu běží? Kvarteto „spáčů“ vyrůstá v 60. letech v migrantské čtvrti na Manhattanu, které nikdo neřekne jinak než Hell's Kitchen. Začínají pracovat pro lokálního gangstera a osudným se jim stane den, kdy se rozhodnou ukradnout stánek s hot dogy. Ten se jim totiž rozjede po schodech a vážně zraní kolemjdoucího. Všichni čtyři viníci jsou tak posláni do nápravného zařízení. Děj sledujeme retrospektivně, optikou později již dospělého Shakese (Jason Patric), který je uměleckým obrazem samotného autora předlohy Carcaterry.
Ve scénách z ústavu Levinson přepíná do vypjaté stylistiky a melodramatických kontur. Z původně rozvolněného vyprávění o raubířských kořenech, které jako by vypadlo z prologu mafiánské ságy, vytváří režisér tísnivou sondu podpořenou nepříjemně vybledlou barevnou paletou. Jde o zážitky, které se posléze každý z chlapců snažil vytěsnit, což je pochopitelně nemožné. Zneužívání, navíc to homosexuální, je v jejich rigidní komunitě silné tabu. Všichni tak volí mlčení a čekají na chvíli odplaty.
Rámujícím motivem snímku je právě koncept ospravedlnitelné pomsty (pokud přistoupíme na to, že něco takového existuje). Když tedy dvojice chlapců, nyní již dospělých, chladnokrevných a výbušných zabijáků, potká hlavního dozorce náhodou v restauraci, ihned jej zasypou salvou kulek. V druhé polovině filmu dva z přátel čelí zdánlivě beznadějnému soudu a druhá dvojice se je z toho snaží „vysekat“, přičemž jeden z mužů rozehraje dvojí hru a coby advokát hájí poškozenou stranu.
Tamní farář s tváří Roberta De Nira, který chlapcům v mládí i později supluje absentující otcovskou figuru, slouží coby morální středobod. Muž odpovídající se bohu, navíc s kriminální minulostí, je tím, na jehož falešné výpovědi stojí úspěch celého soudu. Tvůrci se rozhodli jeho rozhodnutí posléze nevysvětlovat. Na jedné straně totiž stojí hrůzné činy dozorců, na straně druhé muži na soudní lavici mající na svědomí další oběti, přičemž jejich zabíjení není u konce.
Ne každý má stejnou startovní čáru
Jde o neřešitelný problém, a tak je ohlušující ticho nejvýmluvnější. Zůstává otázka: Vydali by se mladí muži na dráhu zločinu, kdyby je dozorčí nezneužívali? Morální ambivalenci tvůrci dokreslují bolestivou melancholií. Subjektivní vyprávění ukazuje obžalované vrahy pouze v pozitivním světle, protože přesně tak na ně chce vypravěč vzpomínat. Zná jenom jednu jejich verzi, tu nezkaženou a zničenou institucionálním bezprávím. Spáči jsou tak více než cokoli jiného meditací nad plynutím času, zpřetrhanými vztahy a dětskou deziluzí.
Neotřelou drobnokresbu klíčového prostředí doplňují i vedlejší figurky od robustního majitele obchůdku s potravinami po advokáta zápasícího s alkoholismem v podání subtilně odevzdaného Dustina Hoffmana. Ten ztvárnil chátrající postavu, která má doslova sehrát roli s předem napsaným scénářem, během nějž si však alespoň na chvíli připomene časy, kdy znal vlastní hodnotu a na světě mu záleželo.
Spáči dávají vzpomenout na již neopakovatelné filmy, které zněly upřímností a braly se vážně. Nebály se patosu ani literárnosti. V někdy možná až příliš přepjatém tvaru, podpořeném hudbou Johna Williamse, ale vypráví o tom, že ne každý má stejnou startovní čáru. To, v čem vyrůstáme, determinuje celý náš život. Jen velmi těžko se z toho utíká. A pokud se nám to povede, tak za cenu ztráty vlastního já. Stíny minulosti číhají na každém rohu a morální ukotvení má mnoho protichůdných podob, jež lze jen těžko soudit.
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