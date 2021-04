Předchůdce filmu Šílený Max vzniká v Austrálii, hraje v něm Taylor-Joyová

V Austrálii začne v létě natáčení takzvaného prequelu Šíleného Maxe, to znamená filmu, jehož děj předchází originálu. Má se jmenovat Furiosa a hlavní role v něm ztvární Američanka Anya Taylor-Joyová a Australan Chris Hemsworth, informovala agentura AP.

Studio Warner Bros. chce snímek režiséra George Millera uvést do kin v polovině roku 2023. Bude to největší film, jaký byl kdy v Austrálii natočen, oznámila premiérka tamního státu Nový Jižní Wales Gladys Berejiklianová. Podle ní díky natáčení vznikne 850 pracovních míst a štáb do místní ekonomiky přinese až 350 milionů australských dolarů, což je v přepočtu 5,8 miliardy korun, doplňuje server Variety.com.

Australan Hemsworth, známý rolí superhrdiny Thora, už v Austrálii několik filmů natočil. Tento ale označuje za splněný sen. "Opravdu se musím štípnout, jestli se mi to nezdá, protože já sledováním Šíleného Maxe vyrůstal. Je to velká čest," říká Hemsworth, který také cítí velký tlak spojený s očekáváními, jak snímek dopadne.

Štáb bude hledat příhodná místa pro natáčení po celém Novém Jižním Walesu. Prohlédne si i hornické město Broken Hill, jehož okolí se stalo kulisou již několika postapokalyptických filmů. Zatím poslední snímek série Šílený Max: Zběsilá cesta vznikl roku 2015 převážně v Namibii, protože krajina Nového Jižního Walesu byla po mimosezónních deštích příliš zelená a neposkytovala potřebnou scenérii.

Anya Taylor-Joyová, hvězda nedávného seriálu Dámský gambit, v novince ztvární mladší elitní bojovnici a rebelku Furiosu. Tu ve Zběsilé cestě z roku 2015 hrála Charlize Theronová.

Režisér Miller objasnil deníku New York Times, že hledal mladou herečku, která by postavu převzala. Původně sice přemýšlel nad použitím omlazovací digitální technologie, která by čtyřiačtyřicetileté Theronové umožňila pokračovat, nakonec se ale rozhodl postavu přeobsadit. Taylor-Joyové bylo před několika dny 25 let.

Dále se v novém snímku objeví čtyřiatřicetiletý Yahya Abdul Mateen II, známý například z minisérie Watchmen nebo nedávného soudního dramatu Chicagský tribunál.

Australský režisér George Miller natočil už první díl Šíleného Maxe s Melem Gibsonem roku 1979, za poslední Zběsilou cestu byl nominován na Oscara za režii a nejlepší film. Měla také největší komerční úspěch, s rozpočtem okolo 150 milionů dolarů celosvětově utržila 374 milionů dolarů, v přepočtu okolo zhruba osm miliard korun.

Nyní je Miller rád, že i díky podpoře federální vlády a Nového Jižního Walesu může pracovat ve vlasti. "Moji přátelé, kteří pracují v Anglii, museli kvůli pandemii natáčení dvakrát i třikrát přerušit," říká Miller k současné situaci v branži.

Šestasedmdesátiletému filmaři se líbí, že v branži nyní roste význam Austrálie díky tomu, jak se dokázala vypořádat s koronavirem. V médiích už se jí říká Aussiewood po vzoru Hollywoodu. Agentura AP píše, že mnoho herců odjelo z Los Angeles a odebralo se do Sydney.