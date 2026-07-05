Pramen otvírá bolestné téma sterilizace romských žen. Film má premiéru ve Varech

V hlavní soutěži MFF Karlovy bude mít v neděli premiéru snímek režiséra Ivana Ostrochovského Pramen. Drama z poloviny osmdesátých let s Annou Geislerovou v roli lékařky Ingrid se zaměřuje na nevyřešenou kapitolu československých dějin spojenou se sterilizacemi romských žen. Do kin pak snímek vstoupí 16. července.
Vedle Anny Geislerové ve filmu hrají také Simona Boledovičová, Eva Mores, Vlad Ivanov, Éva Bandor a Attila Mokos. Pod režii i scénář se podepsal Ivan Ostrochovský spolu se scenáristou Markem Leščákem; kamera je dílem Juraje Chlpíka.
Děj snímku se odehrává v polovině 80. let, kdy stát zasahoval i do těch nejintimnějších oblastí života. Hlavní postavou je ambiciózní lékařka Ingrid (Anna Geislerová), která pracuje v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměly jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářkou Agátou (Simona Boledovičová) však přiměje Ingrid přemýšlet nad pravidly, která dosud netečně dodržovala.
„To byla legální věc. To byl normálně úkon, který se vykazoval… Problém třeba na straně bílých žen byl ten, že ony záviděly těm Romkám, že za to mají tolik peněz,“ řekla k dobovému kontextu snímku o sterilizacích romských žen Anna Geislerová v rozhovoru pro Reflex.
„Nechtěl jsem natočit film o vinících a obětech. Zajímal mě proces, během něhož se i dobře míněné a pragmatické úmysly mohou proměnit v nespravedlnost. Ve chvíli, kdy přestaneme vnímat konkrétního člověka a začneme věřit abstraktním představám o tom, co je správné a prospěšné pro společnost, se hranice mezi dobrem a bezprávím může nebezpečně rozostřit,“ vysvětlil režisér Ivan Ostrochovský, který stojí např. za filmy Služebníci o studentech bohoslovecké fakulty v totalitním Československu nebo snímkem Koza, který vypráví příběh bývalého olympionika, boxera Petera Baláže.
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