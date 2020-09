Pouštní svět plný zvláštního koření. Režisér Villeneuve vydal trailer z filmu Duna

Pouštní planetu Arrakis, písečné červy či zvláštní koření melanž, které prodlužuje život, ukazuje první trailer z očekávaného sci-fi filmu Duna. Populární román Franka Herberta z roku 1965 už kdysi zfilmoval David Lynch, novou verzi teď natočil Denis Villeneuve, autor Blade Runnera 2049 nebo snímku Příchozí.

Villeneuveova Duna, jež bude mít českou premiéru 17. prosince, zachytí zhruba polovinu událostí z knižní předlohy, zbytek si studio Warner Bros. schovává do druhého dílu. Z Duny by se tak v případě úspěchu mohla stát nová filmová sága. Televize HBO paralelně chystá seriál nazvaný Dune: The Sisterhood.

Příběh zasazený do daleké budoucnosti vypráví o pouštní planetě Arrakis, kde se těží cenné koření melanž prodlužující život a sloužící jako návyková droga. Správu nad planetou císař svěřuje do rukou rodu Atreidů, ti ovšem netuší, že je na Arrakisu čeká lest z rukou jejich odvěkých nepřátel, zlých Harkonnenů.

Ve filmové Duně účinkují Timothée Chalamet jako mladý Paul Atreides, Oscar Isaac coby jeho otec, vévoda Leto Atreides, dále Josh Brolin v roli zbrojmistra Gurneyho Hallecka, Stellan Skarsgård jako Baron Vladimir Harkonnen nebo Zendaya jako Chani, jedna z Fremenů, domorodých obyvatel planety Arrakis.