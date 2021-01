Postavy z memů a humor na první signální. Hvězdný film o roku 2020 se nepovedl

Na papíře vypadal snímek Smrt do roku 2020 jako docela neprůstřelná sázka na komediální jistotu. Formát střihového dokumentu, který v zábavné zkratce shrne události loňského roku, sliboval satirické nebo alespoň úlevné odlehčení. Výsledný dojem je ale rozpačitý a střídmá sedmdesátiminutová stopáž se pocitově táhne k uzoufání.

Projekt režiséra Charlieho Brookera a Annabel Jonesové je opřen o herecké hvězdy od Samuela L. Jacksona přes Lisu Kudrowovou po Hugha Granta. Celý ansámbl včetně méně známých jmen jako Diane Morganová a Cristin Miliotiová si s chutí vystřihl karikované postavy fiktivních expertů, mediálních celebrit a zástupců lidu.

Problém však spočívá ve scénáři, na kterém se podílelo 18 autorů. Brooker a Jonesová jsou přitom známi populární dystopickou sérií Black Mirror a jako trefní sarkastičtí glosátoři, kteří nešetří černým humorem. Jenže Smrt do roku 2020 klouže po povrchu mediálních milníků. I když je kadence vtipů úctyhodná, humor povětšinou cílí na první signální. A někdy působí skoro infantilně.

Dobře se to dá dokumentovat na shrnujícím komentáři Laurence Fishburna coby vypravěče mimo obraz - například ve chvílích, kdy doprovází úryvky politických zpráv.

Donald Trump je tu označen za "experimentálního prasočlověka", Joe Biden za "veterána z války Severu proti Jihu" a Boris Johnson prostě za "strašáka". Zasmát se tomu dá, ale třetí nebo pátá narážka na stáří nově zvoleného prezidenta už unavuje. V pohledu na turbulentní politické události roku 2020 tvůrci nejdou o moc hlouběji.

Ze státníků se tu jako fiktivní postava objevuje jen královna Alžběta hraná Tracey Ullmanovou. Veškerý humor se v tomto případě točí kolem toho, že důstojná stará dáma šmíruje instagramový účet vévodkyně Meghan a svůj projev umisťuje na YouTube, včetně výzvy k lajkům a reklamy na monarchistické suvenýry.

Jestli lze něco označit za leitmotiv snímku, tak právě ústřední roli sociálních sítí v našich životech. Vystupuje tu trochu jalová parodie na mileniála vydělávajícího majlant stupidními videi v podání Joea Keeryho a o dost vtipnější, skoro až hororová kreace "obyčejné fotbalové mámy" Cristin Miliotiové.

1:28 Film Smrt do roku 2020 je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

Ve filmu zastupuje typ, pro který se na internetu vžilo memové označení Karen. Je to rasistická předměstská panička, nesmyslně buzerující spoluobčany tmavé pleti a ujíždějící na konspiračních teoriích.

Další memovou figuru připomíná postava zmateného historika, kterého rozšafně ztvárnil Hugh Grant. Je to typický "boomer", příslušník generace, která je na odpis, protože se neorientuje v nových ideových pořádcích.

Trumpovskou část rozdělené Ameriky přibližuje ještě fiktivní Gemma Nerricková coby "jedna z pěti nejprůměrnějších osob na světě", charakteristická jen tím, že je "blbá jako tágo", a pak cynická politická marketérka v podání Lisy Kudrowové. Ta zase ve zjevné inspiraci Trumpovou poradkyní Kellyanne Conwayovou a její teorií o alternativních faktech popírá před reportéry zjevné a nezpochybnitelné skutečnosti.

O dost větší dávku empatie a pochopení tvůrci projevili pro postavy ze své strany názorového spektra. Nejsou terčem výsměchu jako ostatní, naopak ve scénáři dostaly privilegium tepat druhé.

Platí to o černošské psycholožce zahrané Leslie Jonesovou, jejímiž energickými promluvami probublává spravedlivý hněv proti všem. A ještě více o novináři v podání Samuela L. Jacksona. Ten se rozehřívá filipikou proti bělošským oscarovým akademikům, ale největší prostor dostává při komentování nepokojů po zabití George Floyda.

Jeho bonmot o tom, že by dal přednost koronaviru před policií, protože ten si alespoň nehraje na pomocníka, je jediným vtipem v segmentu o vzedmutí hnutí Black Lives Matter. K obrázkům ulic v plamenech zní najednou sentimentální hudební podkres a vypravěčův jinde uštěpačný komentář se překlápí do uctivé piety.

Smrt do roku 2020 je v mnoha ohledech promarněnou příležitostí. Tvůrci nejspíš měli ambici vypovědět něco podstatného o hektickém roce, místo toho film spíš vypovídá leccos o nich. Neměli dost nadhledu na to, aby dokázali tnout do vlastních řad.

Snímek je tak hlavně symptomem doby, v níž se také inteligentní lidé kvůli polarizačním vlastnostem sociálních sítí uzavírají ve svých názorových bublinách.