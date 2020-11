Poslední velkorozpočtový film roku. Wonder Woman 1984 uvidí Američané on-line

Superhrdinský film Wonder Woman 1984 bude mít na Boží hod vánoční simultánně premiéru v těch amerických kinech, která jsou otevřená, a na streamovací službě HBO Max. V důsledku pandemie koronaviru autoři zvolili netradiční způsob, jak očekávaný snímek uvést.

Film Wonder Woman 1984 se odehrává v 80. letech, hlavní roli ztvárnila Gal Gadotová. | Video: Vertical Ent.

Studio Warner Bros., které titul s odhadovaným rozpočtem 200 milionů dolarů vyrobilo, chce novou Wonder Woman promítat v kinech v těch zahraničních zemích, kde služba HBO Max není dostupná. Snímek by tak na velkém plátně mohli vidět i Češi, práva na distribuci má zdejší společnost Vertical Ent.

"Řešíme s Warner Bros., jakou strategii zvolíme v Česku. V tuto chvíli je premiéra Wonder Woman 1984 stále naplánovaná na 25. prosince," upřesňuje Alice Hubová z Vertical Ent., které stejně jako ostatní distribuční společnosti čeká, zda česká vláda tou dobou povolí otevření kin.

Souběžné uvedení v těch amerických a na streamovací službě je nezvyklé. "Pro film s takovýmhle rozpočtem je to bezprecedentní," zdůrazňuje Jason Kilar, šéf konglomerátu WarnerMedia, který vlastní Warner Bros. stejně jako firmu HBO. Majitelem WarnerMedia je telekomunikační společnost AT&T.

Dosud platil úzus, že film má premiéru v kinech a nejdříve zhruba po 75 dnech se může dostat do nabídky streamovacích služeb nebo na nosiče DVD a Blu-Ray. Nyní jsou ale kvůli pandemii koronaviru v nejlidnatějších amerických městech New Yorku a Los Angeles, kde dohromady žije odhadem 12,3 milionu lidí, kina zavřená.

V některých dalších městech sice fungují, prodávají však omezený počet vstupenek a diváci musí dodržovat nařízení epidemiologů. "Uvědomujeme si, že spousta zákazníků do kina nemůže kvůli pandemii, a proto jsme hledali způsob, jak by se na film také mohli podívat," dodává Ann Sarnoffová, předsedkyně správní rady Warner Bros.

Wonder Woman 1984, v níž hlavní roli ztvárnila izraelská modelka a herečka Gal Gadotová a kde dále účinkují Chris Pine nebo Kristen Wiigová, měla do kin původně přijít v létě. Hollywoodská studia však většinu nejočekávanějších titulů odsunula na příští rok kvůli pandemii koronaviru. Postupně tak i Wonder Woman 1984 stihlo několik odkladů.

Jedná se o poslední velkorozpočtový akční snímek, který letos diváci uvidí. Další očekávané blockbustery jako Black Widow, Rychle a zběsile 9 nebo bondovku Není čas zemřít studia odložila na příští rok.

Režisérka předchozího i nového dílu Wonder Woman Patty Jenkinsová se přimlouvala za uvedení v kinech. Nově dosažený kompromis však vítá.

"V jistou chvíli se musíte rozhodnout a podělit o jakoukoliv lásku a radost, které máte," napsala na Twitteru režisérka, jež doufá, že Wonder Woman 1984 divákům "o Vánocích přinese alespoň trochu radosti a úlevy".

Herečka Gadotová dodává, že uvést Wonder Woman 1984 simultánně v kinech a na HBO nebylo snadné rozhodnutí. "Nikdy by nás nenapadlo, že budeme muset s premiérou otálet tak dlouho," připustila na Twitteru.

Šéf WarnerMedia Kilar je přesvědčen, že dosažený kompromis vyjde vstříc divákům, provozovatelům kin i studiu, které snímek vyrobilo.

Na HBO Max bude film dostupný dobou jednoho měsíce a služba si za jeho zhlédnutí nehodlá účtovat extra poplatek, upřesňuje americká CNN.

WarnerMedia se v USA snaží přilákat více diváků ke své placené službě HBO Max, kterou spustila v květnu a jejíž předplatné stojí měsíčně 15 dolarů, v přepočtu zhruba 333 korun. HBO Max na americkém trhu konkuruje videotékám jako Netflixu, Amazon Prime či Disney+. V Česku televize HBO nadále provozuje videotéku HBO GO.

Wonder Woman 1984 navazuje na tři roky starý snímek Wonder Woman, který celosvětově utržil 821,8 milionu dolarů. Od pokračování se dle CNN očekávalo, že by jeho tržby mohly překročit hranici miliardy dolarů.

Server Variety.com uvádí, že za normálních okolností by kina nesouhlasila s promítáním snímku, který je zároveň dostupný on-line. Zavedené distribuční modely se však v Hollywoodu letos po desítkách let mění. Tento týden společnost Universal Pictures uzavřela dohodu již s druhým americkým řetězcem kin Cinemarkem, která jí umožní uvádět snímky on-line dříve než několik měsíců po premiéře v kinech.

Warner Bros. se již před čtyřmi měsíci pokusili dostat diváky zpět do kin na thriller Tenet režiséra Christophera Nolana. Snímek však celosvětově utržil jen 363 milionů dolarů, z toho v USA, kde má studio nejvyšší marže, pouhých 56 milionů, a studio tak na něm nejspíš prodělalo, doplňuje deník New York Times.

Podle něj lze nynější rozhodnutí uvést Wonder Woman 1984 souběžně v kinech a na HBO Max číst tak, že firma je připravená i na této novince prodělat, alespoň chce však jejím prostřednictvím oslovit nové předplatitele HBO Max. Ta od květnového spuštění zatím nedosahuje uspokojivých výsledků, má 38 milionů předplatitelů.