Pořad Chi Chi na gauči vyvolal nenávistné reakce. Česká televize je odsoudila

Aktualizováno před 5 hodinami
Česká televize (ČT) důrazně odsuzuje jakékoli výzvy k násilí a nenávistné komentáře směřované k pořadu Chi Chi na gauči, jeho tvůrcům a účinkujícím. Podle ČT jsou takové projevy v demokratické společnosti nepřijatelné a v přímém rozporu s hodnotami tolerance, respektu a vzájemného porozumění, na nichž stojí veřejná služba. Česká televize to ve středu uvedla v tiskové zprávě.
Nový pořad České televize Chi Chi na gauči věnovaný tématu drag queens.
Nový pořad České televize Chi Chi na gauči věnovaný tématu drag queens. | Foto: Česká televize

Pořad se věnuje tématu drag queens a od konce července je dostupný v iVysílání. Pojem drag queen označuje muže, který se pomocí přehnaného líčení a oblečení stylizuje jako žena. Talk show Chi Chi na gauči hostí osobnosti nové generace drag performerů a performerek.

Pořad se věnuje formativním zážitkům z dětství, hodnotí módní "prohřešky" z televizních pořadů a sdílí každodenní zážitky drag queens od nákupů bot s podpatky velikosti 46 až po zkušenosti s diskriminací. "Stejně tak se ale citlivě dotýká lidskoprávní a osobní stránky LGBTQ+ životů a zdůrazňuje, že drag může být cestou k osvobození a emancipaci," uvedla ČT při představení pořadu.

"Kritická diskuze je legitimní a vítaná, musí však vždy probíhat kultivovaně, bez osobních útoků, nenávisti a zastrašování. Česká televize bude své tvůrce a spolupracovníky nadále chránit a podporovat v jejich práci, která má za cíl obohacovat veřejnou debatu a přinášet rozmanité pohledy na svět kolem nás," uvedla dnes ČT.

Talkshow podle České televize uvádí témata týkající se všech diváků - od duševního zdraví a mezilidských vztahů až po vzájemný respekt a přijetí. Vychází také z mezinárodních trendů, kdy se drag stal běžnou součástí televizní zábavy i v zahraničních veřejnoprávních médiích.

Pořad Chi Chi na gauči vznikl v souladu s Kodexem České televize s cílem nabídnout divákům rozmanitou tvorbu, která zaujme veřejnost a současně reflektuje potřeby menšinových skupin, sdělila ČT.

