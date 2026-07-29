Populární nešikové Pat a Mat slaví 50 let. Vrátí se na filmové plátno

Dvojice neúnavných kutilů Pat a Mat oslaví půlstoletí návratem na filmové plátno, kde se od 8. října objeví již popáté. Režie se opět ujal Marek Beneš. Nové animované pásmo Pat a Mat: Zpátky na venkově nabídne podle tvůrců důmyslné zlepšováky, nečekané katastrofy i laskavý humor pro celou rodinu.
Nový trailer filmu ukazuje, že ani tentokrát nebude v jejich venkovském zázemí nouze o bláznivé nápady a ještě bláznivější výsledky.
"Diváci nových příhod zjistí, k čemu pořizovat drahou klimatizaci, když stačí role bublinkové fólie, několik provázků a starý vysavač. Při dalších experimentech se kuchyně promění v pěstírnu hlívy, obývací pokoj v improvizovanou lyžařskou sjezdovku a obyčejné utkání ve fotbalu či kroketu získá v podání Pata a Mata zcela nový rozměr," uvedla za distribuční společnost Bioscop Jana Šafářová. Po letech spolupráce začnou Pat a Mat postrádat společnost, a proto se rozhodnou najít si nového kamaráda.
Cesta Pata a Mata začala v roce 1976 sedmiminutovým filmem Kuťáci, který režíroval Lubomír Beneš podle svého námětu vytvořeného společně s Jiřím Kubíčkem. Inspirací byly kreslené vtipy o panu Ouholíčkovi a panu Sedlecovi. Výtvarnou podobu postavám dali Lubomír Beneš a Vladimír Jiránek. Dnes neodmyslitelná jména Pat a Mat získali oba kutilové až později při pokračování seriálu v osmdesátých letech.
Na práci Lubomíra Beneše následně navázal jeho syn Marek Beneš. V jeho celovečerním snímku Pat a Mat ve filmu se populární nešikové poprvé objevili v roce 2016. Film nevznikal ve velkém televizním či filmovém studiu, ale ve sklepě činžáku v Hostivicích u Prahy, který si režisér Beneš předělal na malé studio. Druhý film Pat a Mat znovu v akci uvedla tuzemská kina v roce 2018. Ve stejném roce se objevilo třetí pokračování Pat a Mat zimní radovánky a v roce 2019 Pat a Mat: Kutilské trampoty. Čtyři snímky ze série Pat a Mat vidělo 247 690 diváků a celkové tržby činily přibližně 31,37 milionu korun.
Pat a Mat si získali příznivce také v zahraničí. Jejich trampoty vysílali například v Polsku, Německu nebo Nizozemsku. Příběhy nešikovných kutilů se promítali také v Íránu, kde se však seriál potýkal s cenzurou: díl, kde Pat a Mat hrají karty, byl sestříhán, protože hrát karty na veřejnosti je v Íránu zakázané.
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