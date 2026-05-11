Pokusní králíci pokroku. Dokument o Muskovi ukazuje dopady slepé víry v technologie

Investigativní dokument Elon a pokusní králíci pojímá příběh společnosti Tesla jako varování před technologickým mesianismem. Tragické nehody, výpovědi insiderů i uniklá data ukazují, jak mohou být vize budoucnosti naplňovány na úkor současných životů.
Režisér Andreas Pichler si jako základní osu vyprávění zvolil dvě tragické nehody vozů Tesla řízených s asistencí autopilota. K jedné došlo v Německu, ke druhé na Floridě. Jde pro něj o výchozí bod k prozkoumání širší otázky: Nakolik bezpečné jsou dnes vynálezy, které mají jednou zachraňovat životy?
Výpovědi pozůstalých i svědků působí sugestivně proto, že se drží konkrétní zkušenosti. V jejich příbězích se technologie mění z abstraktního příslibu ve viditelné selhání. Třeba případ Anji Oldenburgové má až kafkovský rozměr. Její manžel zemřel při nehodě Tesly, přičemž data z vozu „záhadně zmizela“. Technika, která měla vše zaznamenávat, se v rozhodující chvíli proměnila v černou díru.
Pichler zde výborně vystihuje asymetrii mezi jednotlivcem hledajícím pravdu a spravedlnost a miliardovou korporací, která disponuje nejen samotnými daty, ale i mocí rozhodovat o tom, která z nich budou existovat. Nedokonalosti systému tak mohou být snáz přenášeny na uživatele.
Tam, kde se problémy neřeší, ale zamlčují
Další cennou rovinu filmu obstarávají svědectví bývalých zaměstnanců a whistleblowerů, kteří upozornili na nekalé praktiky ve firmě. Popisují pracovní prostředí, v němž tlak na výkon výrazně převyšuje důraz na bezpečnost a kde se problémy neřeší, ale zamlčují a vytěsňují. Tento obraz dotvářejí uniklá interní data, známá jako „Tesla Files“: Tisíce stížností na chyby autopilota, nečekané reakce vozu i nejasná systémová hlášení.
Film z uvedených zdrojů skládá poměrně konzistentní obraz firmy, která soustavně bagatelizuje nebezpečnost svých produktů uváděných na trh. Pichler přitom Muska vykresluje jako hybnou sílu celého systému. Výpovědi spolupracovníků podávají obraz člověka posedlého cílem, který myslí a jedná v extrémních polohách a totéž očekává od ostatních. Detaily ho nezajímají tolik jako výsledek a lidé pro něj splývají s funkcemi.
Myšlenka, že současní uživatelé Tesly jsou de facto pokusní králíci, kteří generují data pro budoucí systém, není nová – Pichler ji ale navzdory konvenčnějšímu formálnímu pojetí artikuluje poměrně srozumitelně a naléhavě. Ve chvíli, kdy se film pokouší přesáhnout sféru automobilového průmyslu, ale ztrácí stabilitu a dopouští se zkratkovitosti.
Elon Musk jako symbol zla
Naznačené vazby Muska na politiku, včetně jeho podpory Donalda Trumpa, zůstávají nerozpracované. Dokument je využívá především jako další střípek do mozaiky Muskovy radikalizace. Stejně zjednodušený je širší kontext – konkurence na trhu, obecné problémy vývoje autonomních systémů nebo environmentální dopady elektromobility.
Pichlerova kritika je tak sice soustředěná, ale úhel pohledu příliš zúžený. Místo analýzy systému jako celku dostává přednost portrét jeho nejviditelnějšího představitele. Musk se postupně - vizuálně i narativně - mění v symbol zla, který toho v rámci vyprávění musí nést víc, než odpovídá jeho reálnému vlivu. Protiargumenty přitom zůstávají na okraji. Snímek například opomíjí, že problémy se softwarem a bezpečností nejsou specifické jen pro Teslu.
K tomu nejcennějšímu odhalení film nakonec dospívá mimoděk. Ve snaze demaskovat Muska jako člověka, který obětuje životy jednotlivců ve jménu pokroku, se nevyhnutelně ukazuje, že tento princip není výjimkou, ale strukturálním rysem tzv. technofeudalismu, tedy stavu, kdy velké technologické korporace disponují větší ekonomickou, informační a politickou mocí než státy. Hlavní problém netkví v tom, že Elon Musk zachází příliš daleko, ale že jde až tam, kam mu systém umožní se dostat.
Dokumentární film
Elon Musk a pokusní králíci
Režie: Andreas Pichler
Atlas Cinema, česká premiéra 10. května 2026
Možná celý život řešíte pitný režim špatně. Vědci teď bourají jednu známou poučku
Doporučení „hlavně pijte hodně vody“ patří k nejčastějším radám, které lidé po ledvinových kamenech dostávají. Jenže nová rozsáhlá studie ukazuje, že realita může být mnohem složitější. Vědci sledovali stovky pacientů, kteří používali chytré lahve, dostávali upozornění i finanční motivaci. Přesto se ukázalo, že ani moderní technologie nemusí stačit na to, co zní na první dojem velmi jednoduše.
Co nás učili? Hlavně neotěhotnět! Ale co když je už problém někde jinde, varuje odbornice
Vzdělávací systém zůstává nastavený na dobu, kdy běžně otěhotněly 16leté dívky. Všechno bylo zaměřené na to: nechytit nějakou pohlavní nemoc, neotěhotnět moc brzo, a když otěhotnět, tak alespoň vědět s kým. „Jenže dnes dívkám nikdo nevysvětluje, že mají jen omezenou dobu, kdy lze otěhotnět,“ říká doktorka Hana Konečná, která přednáší na Jihočeské univerzitě výchovu k reprodukčnímu zdraví.
Bude se na Labi pálit infekční odpad? Záhadná loď rozděluje Mělník, odpovědi chybí
Měří zhruba 80 metrů a budí obří nevoli. Proti mobilní spalovně nebezpečného nemocničního odpadu, která už rok kotví na Labi v mělnických docích, se bouří místní obyvatelstvo. Bojí se, že kvůli plovoucímu zařízení, jež umí zpracovat až 7,5 tisíce odpadu ročně, ve městě zhoustne doprava. Utrpí i ovzduší a voda v řece. Vlastník spalovny – firma DPI – obavy odmítá. Loď prý na Labi jen kompletuje.
ŽIVĚ Absolutně nepřijatelné, reagoval Trump na mírovou žádost Íránu
Íránský návrh na ukončení konfliktu s USA zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán, informovala podle agentury Reuters íránská agentura Tasním. Teherán svým protinávrhem reagoval na původní americký návrh mírové dohody. Americký prezident Donald Trump uvedl, že reakci četl a je podle něj absolutně nepřijatelná, napsaly světové agentury.