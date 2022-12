V komunistické šedi výlet do fantazie. Poklad na Stříbrném jezeře oslnil miliony lidí

Přestože pokrevní bratrství uzavřeli až ve filmu z roku 1963, Vinnetou a Old Shatterhand na svých věrných koních přicválali do německých kin o rok dřív. Toto pondělí uplynulo 60 let od premiéry Pokladu na Stříbrném jezeře, prvního a pro mnohé nejoblíbenějšího snímku série podle románů Karla Maye o posledním náčelníkovi indiánského kmene Apačů na Divokém západě.

Prolog z filmu Poklad na Stříbrném jezeře, který měl premiéru 12. prosince 1962. | Video: Rialto Film Rekordní rozpočet Poklad na Stříbrném jezeře nebyl historicky první mayovkou v biografech. Bez úspěchu diváků však skončily pokusy německé společnosti Ustad-Film, která roku 1920 natočila tři černobílé němé snímky. Odehrávaly se v Orientu a žádný se nedochoval. V polovině 30. let následoval už zvukový film nazvaný Pouští, koncem 50. let dvě tentokrát již barevná díla Karavana otroků a Babylonský lev. Obě se znovu zaměřovala na Mayovu literární postavu Karu ben Nemsího a jeho arabská dobrodružství. Přestože opět nezaznamenala velký ohlas, německý producent Horst Wendlandt, spolumajitel společnosti Rialto Film, roku 1962 zariskoval a zafinancoval velkolepý dobrodružný titul inspirovaný tentokrát Mayovým indiánským románem. Ve spolupráci s jugoslávským Jadran Filmem tak vznikl Poklad na Stříbrném jezeře, údajně nejdražší poválečný německý snímek, jehož rozpočet činil 3,5 milionu marek včetně propagace a distribuce. Výrobní náklady se vrátily téměř dvakrát. V průběhu dalších šesti let přibylo 16 filmů.