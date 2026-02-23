Podle Hájíčkova románu Dešťová hůl vzniká minisérie. Objeví se v ní Boková a Hádek

V režii Bohdana Slámy ožívá silný příběh jedince, kterého osobní krize donutí postavit se na stranu dobra a bojovat za něj, i když už to ostatní dávno vzdali. Jiří Hájíček, autor stejnojmenné knižní předlohy Dešťová hůl (2016), která je součástí Venkovské trilogie morálního neklidu, se poprvé ocitl v roli scenáristy. Adaptace oceňovaného díla se na obrazovkách České televize objeví v roce 2027.
V hlavních rolích minisérie se diváci mohou těšit na Kryštofa Hádka, Jenovéfu Bokovou, Petru Špalkovou a další herecké tváře. Dešťová hůl není Hájíčkovou první knihou, která se dočkala adaptace, podle jeho románu o hledačích vltavínů natočil Dan Wlodarczyk v roce 2016 snímek Zloději zelených koní s Pavlem Liškou v hlavní roli.
Třídílná minisérie se bude natáčet v Českých Budějovicích a okolí od letošního února do března. Spisovatel, který za své romány Selský baroko (2005) a Rybí krev (2012) získal cenu Magnesia Litera, je sám českobudějovickým rodákem. V jihočeské metropoli se také jeho Dešťová hůl z velké části odehrává.
O muži, který hledá křídla
Hlavní hrdina románu Zbyněk se pokouší odhalit okolnosti jednoho pozemkového podvodu, vrací se do míst svého dětství prožitého na jihočeském venkově a zároveň se potýká s krizí středního věku i s krizí ve vztahu s půvabnou Terezou. Stejně jako se hrou na dešťovou hůl indiáni snažili přivolat déšť, muž, „který hledá křídla“, se pokouší vrátit svému životu radost a pocit smysluplnosti.
„Dešťová hůl je vesnický román, který má silné ústřední téma, a tím je půda, pozemky. Venkov odedávna stál a padal s otázkami půdy, jejího vlastnictví. Tomuto fenoménu se věnuju jako spisovatel soustavně. Navíc Dešťová hůl má výrazné postavy ve středním věku. Když jsem román před více než deseti lety psal, byl jsem ve věku Zbyňka Poleckého (Kryštof Hádek) a Bohuny (Petra Špalková),“ vysvětluje Jiří Hájíček a dodává, že rád píše z pohledu své generace, svých vrstevníků.
Tím, že se Česká televize pustila do natáčení minisérie, dostala kniha šanci na druhý život, ten filmový, a autora předlohy dle jeho slov zajímalo, jestli i v této podobě jeho příběh a literární postavy obstojí. „Proto jsem se pustil do psaní scénáře. Po mnoha verzích jsem začal věřit, že Dešťová hůl ten filmový potenciál má. Příběh i postavy se ve scénáři trochu proměnily, v něčem prohloubily, některé dějové linky zmizely, jiné přibyly, jak to při adaptaci literárních předloh bývá. Jsem rád za tuhle zkušenost s rolí scenáristy, obohatila mě. A jsem zvědavý, čím mě minisérie ještě překvapí, až ji uvidím natočenou v režii Bohdana Slámy,“ říká spisovatel.
„Četl jsem vše, co Jiří Hájíček napsal“
Režisér, který má na svém kontě snímky jako Divoké včely, Štěstí, Venkovský učitel, Sucho nebo Bába z ledu, přiznává, že četl vše, co Jiří Hájíček napsal. „Spolu s kreativním producentem Jaroslavem Sedláčkem jsme se shodli, že se jedná o skvělý podklad pro další zpracování. Mnoho motivů jsme museli posunout nebo zvýraznit, ale díky scénáři, který napsal Jiří, se nám snad povedlo zanechat to nejdůležitější z knižní předlohy,“ říká Bohdan Sláma.
„Jiří Hájíček je jeden z nejlepších českých spisovatelů současnosti, jeho kniha získala v anketě Lidových novin titul Kniha roku a já mám velkou radost, že se nám podařilo dát dohromady opravdu exkluzivní herecké obsazení. Navíc téma proměny současného venkova je něco, čemu by se veřejnoprávní televize měla věnovat, protože tomuto tématu se komerční televize nikdy věnovat nebudou,“ vysvětluje kreativní producent Jaroslav Sedláček.
