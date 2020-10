Podle české hry Kingdom Come: Deliverance vznikne film nebo seriál

Podle české počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, kterou vyvinulo herní studio Warhorse vedené Danem Vávrou a celosvětově se jí prodaly tři miliony kopií, vznikne hraný film nebo televizní seriál.

Kingdom Come: Deliverance | Foto: Warhorse

S Martinem Frývaldským, ředitelem Warhorse Studios, na adaptaci pracuje Erik Barmack, bývalý vysoce postavený manažer videotéky Netflix. Informoval o tom filmový server Variety.com.

"Uzavření koprodukční dohody je první výstřel ze startovní pistole závodu na dlouhé trati. Přestože s hraným filmem dosud žádné zkušenosti nemáme, aspirace máme docela velké, bavíme se o filmu, který má oslovit diváky na celém světě, stejně jako se nám to povedlo se hrou Kingdom Come: Deliverance," řekl Hospodářským novinám Frývaldský.

Podle něj pro pracovníky Warhorse vždy bylo důležité dělat si věci po svém. "Věříme, že ve spolupráci s Wild Sheep, která má mimo jiné v portfoliu další herní značku Yakuza, se nám to podaří," zmiňuje Frývaldský, že Barmackova firma podobně nedávno získala práva na zfilmování herní série Yakuza.

Do adaptace Kingdom Come: Deliverance se Barmack pustil se svou losangeleskou produkční společností Wild Sheep Content. Tu založil vloni po odchodu z Netflixu, kde pracoval jako šéf mezinárodního obsahu.

Podle Variety nyní Barmack s Frývaldským oslovují potenciální scenáristy a režiséry. Zatím není jisté, jestli by projekt byl uveden na Netflixu.

Realistické historické RPG s otevřeným herním světem Kingdom Come: Deliverance roku 2018 vyšlo na platformách PC, PlayStation 4 a Xbox One, vydala ho německá společnost Deep Silver. Jedná se o jednu z nejnákladnějších a nejúspěšnějších českých her.

Odehrává se v českých zemích začátkem 15. století v okolí měst Sázava, Rataje nad Sázavou a Stříbrná Skalice. Vypráví o kovářově synovi Jindřichovi, jehož rodnou vesnici vydrancují vojska Zikmunda Lucemburského a zabíjí mu rodiče. Jen projít hlavní příběh hráči zabere desítky hodin.

Podle Erika Barmacka hra zbořila přetrvávající domnění v branži, kde se podobně jako ve filmovém průmyslu mělo za to, že podobně masový úspěch může mít jen titul vyvinutý v USA nebo vázaný na americké reálie.

Barmack v tomto ohledu přirovnává úspěch Kingdom Come: Deliverance k dalšímu akčnímu RPG, polskému Zaklínači, podle něhož Netflix nedávno natočil televizní seriál s Henrym Cavillem v hlavní roli.

Podle Hospodářských novin dohoda o zfilmování Kingdom Come přichází ještě před tím, než Warhorse Studios představí pokračování.

Firma nabírá zaměstnance a podle všeho na slíbeném pokračování pracuje, oficiálně ale zatím plány neoznámila.