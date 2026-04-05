Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Podivín, geniální letecký konstruktér, filmař i sukničkář. To byl miliardář Hughes

ČTK

Americký podnikatel Howard Hughes se dokázal prosadit ve světě létání i mezi hollywoodskými hvězdami. Proslul ale také jako velký podivín. Pro výstředního miliardáře nebyl žádný sen nedosažitelný. Letos 5. dubna uplyne 50 let od jeho smrti.

Howard Hughes hovoří v americkém Senátu ve Washingtonu, D.C., 7. srpna 1947.Foto: Profimedia
Reklama

Vlastnil legendární filmovou společnost RKO Pictures, konstruoval i zalétával rekordní letadla a často s ledovým klidem balancoval na hranici mezi životem a smrtí. Svou svéráznou osobností okouzlil nejkrásnější ženy světa, včetně hereckých hvězd Katharine Hepburnové a Avy Gardnerové.

Howard Hughes sedí na pilotním sedadle v kokpitu svého obrovského letadla Hughes H-4 Hercules, 31. října 1947. Foto: ČTK

Hughes, jehož příběh je dnes známý hlavně díky filmu Letec z roku 2004, kde jej ztvárnil Leonardo DiCaprio, přišel na svět s pověstnou "stříbrnou lžičkou v ústech". Po rodičích zdědil slušný majetek a nejprve se věnoval produkování filmů, například na sklonku 20. let minulého století natočil drama z první světové války Pekelní andělé. Nejvíce ho ale proslavilo angažmá kolem létání - stál za rozmachem aerolinek TWA, na svém kontě měl také několik rychlostních rekordů.

Do dějin letectví se Howard Hughes zapsal také díky největšímu letadlu své doby, stroji s dřevěnou konstrukcí a až do roku 2019 i letadlu s největším rozpětím křídel, které neslo označení Hughes H-4 Hercules. Tento létající člun původně vznikal pro přepravu vojáků a nákladu pro druhou světovou válku, nakonec ale poprvé a naposledy vzlétl až v listopadu 1947. Spruce Goose (neboli Smrková husa, jak jí říkali zlí jazykové) bez kolize uletěla asi dva kilometry, ale už pro ni nebylo využití. I proto, že přestaly platit válečné restrikce pro používání hliníku.

Po válce Hughes dál úspěšně vedl své podnikatelské impérium, pod značkou Hughes vznikaly hlavně helikoptéry nebo kosmické i vojenské rakety. Aerolinky TWA se zařadily mezi průkopníky transoceánské dopravy a byly americkou dvojku za Pan Am, podnikání filmového studia RKO se rozrostlo o kina nebo rádia.

Reklama
Reklama

Postupem času ale u Hughese, který investoval i v Las Vegas a do značné míry stál za jeho rozkvětem, sílila psychická porucha (trpěl fóbií z infekčních onemocnění). Zemřel bezdětný ve věku 70 let. Jeho majetek zčásti zdědili příbuzní a stal se také základním jměním pro vědeckou lékařskou instituci nesoucí Hughesovo jméno.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Reklama
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

Reklama
Reklama
Reklama