Film

Kouzelníci, co neuhranou. Slavní Podfukáři potřetí aneb dobří herci a sterilní čáry

Martin Pleštil
před 5 hodinami
Jezdci jsou zpět! Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman a ti druzí. Čekal na ně však někdo? Ověřená sestava iluzionistů tentokrát spojí své síly s mladou krví a pokusí se získat ten nejvzácnější drahokam. Film Podfukáři 3 „nečaruje“, ale soustředí se na komfortní divácký standard, čímž bohužel odhaluje elementární slabiny celkového konceptu série.
Film Podfukáři 3 česká kina uvádějí od 13. listopadu 2025. | Video: Bontonfilm

Už v roce 2013 vyšel první díl zdánlivě stylové podívané s názvem Podfukáři. Ve své době zaznamenal úspěch, platil za pohodový a příjemný mainstream. Ústředním motivem se stala kouzla a intriky. Prostřednictvím hlavních postav, které s "robinhoodovskou" náturou bojují proti elitám, vyprávění spoléhalo především na osvědčené mechanismy heist filmů, přičemž vrcholem bylo odhalení precizní realizace velkého podvodu.

Druhý díl z roku 2016 se nesl ve stejných konturách. Dvojice filmů se až příliš schovávala právě za šokující závěrečné zvraty, přičemž samotné vyprávění a jednání postav připomínaly spíše dost krkolomnou a účelově vyprázdněnou akrobacii bez motivace.

Podfukáři 3
Podfukáři 3
Podfukáři 3
Podfukáři 3
Podfukáři 3 Zobrazit 6 fotografií

Náhlé zvraty, výpravné lokace

Teď se série po takřka desetileté pauze protahované covidem, scenáristickou stávkou i hledáním toho pravého scénáře vrací s třetím dílem. A pokud bychom chtěli být jízliví, je na místě se ptát, zda někdo takový návrat vůbec vyhlížel, neboť děj, postavy či jakékoli signifikantní momenty za těch 10 let z paměti až příliš rychle vyprchaly. Globální úspěch filmu během premiérového týdne s ohledem na tržby přesahující 75 milionů dolarů však dává jasné znamení, že po sérii hlad je.

Producenti angažovali opět jiného režiséra, tentokrát Rubena Fleischera, jenž má s humornou akcí zkušenosti (Zombieland, Uncharted, Venom). Znovu se setkáváme s původní "podfukářskou" partou, která se však tentokrát rozroste o mladou generaci. Všichni se snaží potlačit své ego i mezigenerační rozkol a dosáhnout jediného: ukrást diamant obchodnici se šperky a zbraněmi Vanderbergové (Rosamund Pikeová).  

Vyprávění znovu spoléhá na náhlé zvraty i střídání výpravných lokací, od tajemného zámku po luxusní akci motorsportu uprostřed pouště. Humor a dynamika pramení z kouzelnického pošťuchování a generačního tření, byť verbální humor a dialogové přestřelky nejsou nijak vynalézavé a opírají se především o vrozené charisma skvěle vybraných herců. Vše ale působí tak nějak samoúčelně.

Tvůrci si zápletku a motivace postav upravují velmi libovolně, nerespektují předchozí události a širší souvislosti. Ve své podstatě jde o naivní pohádku s nepropracovaným fikčním světem, který přeje iluzím a zároveň postrádá relevantní pocity napětí či hrozby.

Justice Smith, Ariana Greenblattová, Dominic Sessa, Jesse Eisenberg, Isla Fisherová a Dave Franco ve filmu Podfukáři 3.
Justice Smith, Ariana Greenblattová, Dominic Sessa, Jesse Eisenberg, Isla Fisherová a Dave Franco ve filmu Podfukáři 3. | Foto: Katalin Vermes / Lionsgate

Požitek z filmu je tak redukovaný na několik stylových pasáží. Některé skutečně fungují a dokážou strhnout, jiné působí jako laciná recyklace již několikrát viděného. Inscenace akčních sekvencí je však kreativní s ohledem na využití okolního prostředí i celkovou choreografii. Vidět kouzelníky práskat záporáky po hlavě flaškou šampaňského nebo utíkat z policejní stanice dokáže být atraktivní.

Spektákl s humorem, ale s rychlou spotřebou

Byť má každý díl Podfukářů nového režiséra, stylově se to projevuje jen minimálně. Fleischer z nich ale ovládá syntézu akce a komedie zdaleka nejlépe. Uvědomuje si totiž, že akce dokáže být stejnou měrou působivá i humorná. A neopírá se jen o laciné vtipkování. Naopak, humor vychází právě z interakce s roztodivnými rekvizitami či ze specifické likvidace soupeřů. Ovšem na to, aby se Podfukáři 3 uplatnili alespoň jako popcornový spektákl, je tam těchto momentů žalostně málo.

Většinu času se děj filmu posouvá skrze postavy sáhodlouze debatující v místnostech a didakticky vysvětlující své myšlenkové pochody. Nové postavy pak vyprávějí o své minulosti a strastech, případně se baví o teorii a historii kouzelnictví, což je sice informačně zajímavě, ale s ohledem na filmový tvar poněkud nahodilé.

Související

Mumie po šestnácti letech vstává z hrobu. V novém filmu se vrátí Weiszová i Fraser

Snímek Mumie (1999).

Tvůrci si tímto dílem připravili půdu pro další pokračování. Štafeta mladší generaci je předána a staří hrdinové se sice zatím neloučí, ale zadní vrátka k výstupu z rozjetého vlaku už jsou otevřená. Zárodky potenciálně osvěžujících pokračování bychom však hledali marně. Budovaný svět iluzí jen těžko uhrane. 

Ve výsledku jde o spotřební a neorganizované filmové zboží, které se po závěrečných titulcích z hlavy ihned vykouří. Celá série Podfukářů má bohužel dost křehké datum expirace a třetí díl to odhaluje ze všech nejvíc.

Film

Podfukáři 3

Režie: Ruben Fleischer

Bontonfilm, česká premiéra 13. listopadu

 
Mohlo by vás zajímat

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Původně tanečnice, dnes herečka s pověstí tvrdé obchodnice. To je Goldie Hawnová

Původně tanečnice, dnes herečka s pověstí tvrdé obchodnice. To je Goldie Hawnová

Mentálně postižená matka s dcerou utekly do lesů. Strach o tom natočil televizní film

Mentálně postižená matka s dcerou utekly do lesů. Strach o tom natočil televizní film

Co se děje, když se zhasne? Do kin půjde nová komedie s Hřebíčkovou a Kotkem

Co se děje, když se zhasne? Do kin půjde nová komedie s Hřebíčkovou a Kotkem
1:28
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Ruben Fleischer Rosamund Pikeová Podfukáři Woody Harrelson Morgan Freeman Jesse Eisenberg Recenze

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Jeho protějškem coby českého trenéra je ve filmu hollywoodská hvězda Til Schweiger, který hraje trenéra americké reprezentace.
Aktualizováno před 9 minutami
Česko - Španělsko. Bitva o semifinále, Menšík vrací úder a první set jde do finiše

ŽIVĚ
Česko - Španělsko. Bitva o semifinále, Menšík vrací úder a první set jde do finiše

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále Davis Cupu mezi Jakubem Menšíkem a Pablem Carreňem ze Španělska.
Aktualizováno před 10 minutami
Na Českobudějovicku se ráno srazily dva vlaky, desítky zraněných, čtyři těžce

Na Českobudějovicku se ráno srazily dva vlaky, desítky zraněných, čtyři těžce

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek ráno srazil rychlík s osobním vlakem.
před 11 minutami

Ráno, které změnilo život desítkám lidí. Srážka vlaků u Zlivi obrazem

Ráno, které změnilo život desítkám lidí. Srážka vlaků u Zlivi obrazem
Prohlédnout si 10 fotografií
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se dnes brzy ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Desítky lidí se zranily, několik z nich těžce.
Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) záchranáři z místa odvezli čtyři těžce zraněné, devět středně a asi do 25 lehce zraněných. Mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková uvedla, že přijali po havárii pět těžce zraněných.
před 13 minutami
"Vy o nás máte hru?" Průvodci v tunelech smrti se podivují nad českým hitem
54:14

"Vy o nás máte hru?" Průvodci v tunelech smrti se podivují nad českým hitem

Proč český Vietcong v samotném Vietnamu vyvolává překvapení? Nový díl Krotitelů bossů si posvítil na to, jak hry formují obraz vietnamské války.
před 27 minutami
Ovlivnil ho klášter v Plasích. Na výtvarníka Kornatovského zavzpomínají v kostele

Ovlivnil ho klášter v Plasích. Na výtvarníka Kornatovského zavzpomínají v kostele

Vzpomínka na zemřelého výtvarníka Jiřího Kornatovského se uskuteční 21. prosince při mši svaté v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze.
před 54 minutami
Velká sopečná oblast u Neapole se po staletích klidu probouzí, vědci jsou v pozoru

Velká sopečná oblast u Neapole se po staletích klidu probouzí, vědci jsou v pozoru

Pár kilometrů od Neapole leží jeden z nejnebezpečnějších vulkanických systémů světa – Campi Flegrei. Vypadá to, že se po staletích klidu probouzí.
Další zprávy