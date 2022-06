Podcast: Slíbili si, že budou stát při sobě. Po roce 1968 to měli těžší

Filmem nazvaným Slovo se na festival v Karlových Varech, který začíná tento pátek, vrací sedmatřicetiletá scenáristka a režisérka Beata Parkanová. Její celovečerní debut nazvaný Chvilky zde měl premiéru před čtyřmi lety v sekci Na východ od Západu. Novinka už se dostala do hlavní soutěže. Manželský pár procházející těžkou zkouškou hrají Martin Finger s Gabrielou Mikulkovou.

"Film Slovo je částečně příběhem mých prarodičů. Odehrává se v letech 1968 a 1969. S babičkou a dědou jsem vyrůstala. Hodně mi o těch letech vyprávěli," vzpomíná Parkanová.

"Děda byl státní notář, který nikdy nevstoupil do komunistické strany. Po srpnu 1968 se obával, že se vrátí 50. roky a že ty, kdo odmítnou, pošlou do dolů. Zároveň si neuměl představit, že opustí rodinu. Situace u něj prolomila první vlnu depresí, které vedly až k hospitalizaci," popisuje rodinnou historii.

Podcast s Beatou Parkanovou si můžete poslechnout zde:

Základ filmu tvoří situace, v níž se dvěma lidem změní svět navenek i uvnitř. Jak ho dokáží pod tlakem okolností "poskládat", je téma, které události z konce 60. let přibližují dnešnímu publiku. "Příběh jsem nemusela příliš měnit, spíš záleželo na tom, jak ho odvyprávím. Aby bylo zřejmé, že se mění kulisy, ale nemění se naše základní rozhodnutí. Proto vyprávím pomocí obrazů, hereckých výkonů a výtvarné stylizace, aby film působil spíš nadčasově než dobově," objasňuje Parkanová.

Základní morální dilema protagonistů - tedy jestli zůstat věrný vlastnímu přesvědčení, nebo zvolit konformitu s mocí - nepředkládá z pozice soudkyně. "Doufám, že můj film nesoudí žádnou z postav. Je na divácích a divačkách, aby našli, s kým sympatizují, co a proč by byl jejich vlastní postoj," naznačuje.

Režisérce a scénáristce nešlo o to zachytit velké dějiny, tedy okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, ale vykreslit zkoušky, jimiž procházíme bez ohledu na historickou epochu. "Film dokáže odhalit vnitřní svět, i takový, za který se stydíme, k němuž se nechceme přiznat. O to se pokouším víc než o vnější spektákly. Když se to povede, film se dokáže dotknout toho, co v sobě člověk tají, nebo o čem se bojí přemýšlet. Jako by postavy děj odžily za vás. Nebolí to tolik, jako kdyby na vás osud udeřil stejně, a film vás přes bolestné téma dokáže převést," dodává Beata Parkanová.

Slovo bude na festivalu ve Varech k vidění od neděle 3. do středy 6. července, kina jej začnou promítat v půlce září. Kromě Martina Fingera a Gabriely Mikulkové v něm účinkují Jenovéfa Boková, Boleslav Polívka, Vladimír Polívka, Ondřej Sokol, Petra Hřebíčková nebo Taťjana Medvecká.

Vítejte u podcastu Na dotek, hostem Petra Viziny je dnes režisérka a scenáristka Beata Parkanová. K poslechu na platformách Soundcloud, Spreaker, Google Podcasts i Apple Podcasts.