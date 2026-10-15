Pod ČKD se skrývá něco, co mělo zůstat skryto. Nový český horor zaujal Američany

Zpočátku nevinná úniková hra se v hororu Thankskilling Day záhy mění v boj o holý život. Film režisérů Petra Kubíka a JC Kováře odehrávající se v syrových industriálních prostorách bývalého ČKD se chystá do českých kin 26. listopadu. Celý byl natočen v angličtině a tvůrci od začátku počítali se záměrem vstoupit i na zahraniční trhy. Nyní snímek představuje finální trailer.
Příběh zavádí diváky do bývalé haly ČKD v pražských Vysočanech, pod kterou údajně Sověti za minulého režimu provozovali tajné laboratoře, v nichž prováděli pokusy na lidech. Na konci 80. let tu měl beze stopy zmizet správce areálu se svou rodinou a jeho syn přitom zůstat hluboko pod zemí.
Pro šestici hráčů je to ale jen úsměvná historka, co jim má zpestřit únikovku, kterou si sem přišli zahrát. V očekávání pořádné dávky adrenalinu se rozdělí do dvou týmů a vyrážejí do útrob průmyslového areálu plnit úkoly, překonávat překážky a soupeřit o výhru.
Je horší to, co slyšíš, nebo to, co nevidíš?
„Chtěli jsme, aby napětí vyrůstalo z místa samotného. ČKD má historii i tvář, která v divákovi probouzí otázky ještě dřív, než se na plátně objeví první hrozba. Když pak postavy zůstanou uvězněné v podzemí, není jisté, jestli je horší to, co slyší, nebo to, co nevidí,“ vysvětluje režisér a producent Petr Kubík.
Jak hráči postupují z jedné místnosti do druhé, začnou jeden po druhém mizet. Nejdřív mají za to, že je to jen další trik soupeřů. Brzy však zjistí, že v podzemí nejsou sami. Nevinná hra se mění v děsivou past a pravidla přestávají platit. Teď už nejde o vítězství. Jde o to, dostat se ven živý.
„U hororu mě zajímá okamžik, kdy si divák přestane být jistý, co je ještě součástí hry. Postavy se musí rozhodovat bez úplných informací a publikum je v tom s nimi. Právě z té nejistoty může vzniknout strach, který pokračuje i ve chvíli, kdy záběr skončí,“ říká scenárista, režisér a producent JC Kovář.
Vstup na mezinárodní scénu
Thankskilling Day vznikal od první chvíle se záměrem oslovit i zahraniční publikum. Nyní práva pro americký trh získala společnost SP Releasing ze skupiny SP Media Group, kterou založil producent Steven Paul, jenž se podílel na více než stovce filmů včetně snímků Ghost Rider a Ghost in the Shell.
Zahraničním ambicím ostatně odpovídá i angličtina, v níž je film natočen, a mezinárodní herecké obsazení. Vedle Sáry Korbelové, Vladimíra Polívky, Jána Jackuliaka, Tomáše Webera, Anety Kernové a Tomáše Novotného se představí také Jana Findlay, Darren Jenkins-Johnston nebo Fabio Morelli.
„Od první chvíle jsem věděl, že budeme film točit v angličtině a že míří na mezinárodní trhy. Tomu se přizpůsobilo i obsazení postav. Snímek vznikal jako distribution-driven project, což je v českém prostředí poměrně unikátní přístup. Celý projekt byl od začátku podřízen tomu, aby fungoval i za hranicemi,“ vysvětluje jeden z producentů a režisérů JC Kovář, který je zároveň autorem scénáře.
V zahraničí bude horor uveden pod názvem Red Escape a tvůrci nyní jednají o dalších distribučních možnostech. Letos ho představili také na festivalu v Cannes v rámci prezentace pro filmové profesionály.
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