Po kom se jmenuje slavný Indy? Dobyvatelé ztracené archy jsou jízda na horské dráze

Dobyvatelé ztracené archy jsou považováni za jeden z nejzábavnějších dobrodružných filmů všech dob. Komiksově barvité eskapády Indiany Jonese, neohroženého archeologa v plstěném klobouku, který se ohání bičem, zásadně změnily podobu hollywoodských akčních filmů a zanechaly trvalou stopu v popkultuře. Od světové premiéry filmu v pátek uplyne 45 let.
Nápad natočit moderní celovečerní verzi dobrodružných seriálů ze 30. a 40. let, dostal George Lucas už v roce 1973. Klíčovou vizuální inspirací byla scéna z filmu Zorro Rides Again (1937), v níž titulní postava přeskočí z koně na jedoucí nákladní vůz. Novým hrdinou měl být archeolog Indiana Smith pátrající po starověkých relikviích. Ve stejné době se ale Lucasovi v hlavě rodil i projekt Star Wars. A právě úvodní epizoda vesmírné ságy tehdy dostala přednost.
Těsně před její premiérou v květnu 1977 odjel Lucas s manželkou na dovolenou na Havaj. Svého přítele Stevena Spielberga pozval, aby se k nim připojil. Když se mu Spielberg na pláži svěřil, že by rád natočil bondovku, Lucas odpověděl, že má „něco lepšího“ – film o vysokoškolském profesorovi a zároveň archeologovi, který přitahuje jeden malér za druhým.
Hledá se nový Bogart
Tvůrci se dohodli, že film inspirovaný jejich oblíbenými seriály z produkce Republic Pictures a Universal Pictures bude Lucas produkovat a Spielberg režírovat. Archeolog dostal jméno Indiana po Lucasově aljašském malamutovi. Spielbergovi se však nelíbilo jeho příjmení Smith, a proto ho změnili na Jones. Během konzultací se scenáristou Lawrencem Kasdanem prošla původní postava cynického vykradače hrobů a sukničkáře postupným procesem „zušlechťování“.
Příběh zasadili do roku 1936, kdy neoholeného dobrodruha pověří americká vojenská rozvědka, aby našel bájnou Archu úmluvy dříve, než padne do rukou nacistů. Biblický artefakt, s jehož pomocí chtějí Němci ovládnout svět, odkazoval na fascinaci Adolfa Hitlera okultismem. Zároveň to byl typický hitchcockovský MacGuffin, tedy záminka pohánějící děj kupředu.
Dlouhé měsíce zabralo hledání představitele hlavní role. Přestože Harrison Ford hrál už v roce 1973 v Lucasově retru Americké graffiti a o čtyři roky později se proslavil jako Han Solo ve Star Wars, mezi zvažovanými herci byl favoritem Tom Selleck. Ten se však nemohl uvolnit ze seriálu Magnum.
Spielberg si představoval herce s charismatem Humphreyho Bogarta z filmu Poklad na Sierra Madre (1948). Během předváděcí projekce filmu Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder si uvědomil, že ideálním představitelem šíleně odvážného archeologa, který zároveň nepůsobí jako nezranitelný superhrdina, by byl Harrison Ford. Lucas sice namítal, že Ford nemůže současně hrát Hana Sola i Indianu Jonese, režisér se však nenechal odradit.
Jasnou představu měl i o hereckém ztvárnění Marion Ravenwoodové, Indyho zhrzené milenky se slabostí pro alkohol. Hledal herečku připomínající hvězdy klasického Hollywoodu, jako byly Barbara Stanwycková či Carole Lombardová. Nakonec vybral Karen Allenovou. Byla to skvělá volba.
Bylo horko jako v pekle a řádila úplavice
Natáčení začalo ve francouzském městě La Rochelle v červnu 1980 a skončilo v září po 73 dnech. Kromě anglického studia Elstree pracoval štáb i na Havaji a v Tunisku, které zastupovalo Egypt. Spielberg později tamější natáčení označil za jeden ze svých nejhorších zážitků: teploty dosahovaly téměř 55 °C a více než 150 členů štábu onemocnělo úplavicí.
Právě tato nemoc se otiskla do podoby legendární scény z káhirského tržiště. Fordovi tehdy bylo tak špatně, že nevycházel ze šatny „na déle než 10 minut“. Proto místo plánovaného dlouhého souboje s bojovníkem se šavlí, na nějž se jeho představitel připravoval několik dní, Indy protivníka po několika vteřinách zcela nehrdinsky odpráskne. V originále přitom mlčí, v prvním českém dabingu z roku 1985 ale ještě lakonicky utrousí: „Jdi do hajzlu.“
Ve filmu se objevují všechna poznávací znamení budoucí série. Nonšalantní hrdina s fedorou, koženou bundou, bičem a fóbií z hadů. Animovaná mapa s červenou linkou vyznačující cestu. Exotické chrámy plné kostlivců, pavučin, všemožné havěti a smrtících pastí. Triumfální hudba Johna Williamse s ikonickým motivem The Raiders March.
Pět Oscarů a vysoká návštěvnost v kinech
Předpremiérové průzkumy naznačovaly, že snímek nedokáže konkurovat akční sci-fi Superman II. Po uvedení do kin 12. června 1981 se však stal nejvýdělečnějším filmem roku. S rozpočtem 20 milionů dolarů celosvětově utržil 354 milionů dolarů a v některých kinech se promítal déle než rok. Pozdější návraty na plátno, včetně remasterované verze pro IMAX, zvýšily tržby na téměř 390 milionů dolarů.
Snímek získal pět Oscarů v technických kategoriích. Většina kritiků byla nadšená. Někteří ho označili za film, který dokonale „vyvažuje akci, komedii, napětí a mytologii s mystickým nádechem“. Jiní ocenili, že stylově oprašuje nostalgicky romantizované vzpomínky na dávné dobrodružné seriály a důmyslně je přetváří pro novou generaci diváků. Chválu sklidily herecké výkony, speciální efekty, vizuální gagy, ironický humor i riskantní kaskadérské scény.
Film se dočkal řady různých interpretací – dokonce byl chápán jako „židovská fantazie o potrestání nacistů za holocaust“. Spielberg do něj zakomponoval řadu odkazů na klasické filmy, včetně Občana Kana a Lawrence z Arábie. Nejbizarnější z nich se skrývá v tzv. Studni duší, ve které jsou na jednom hieroglyfu vyobrazeni roboti R2-D2 a C-3PO ze Star Wars.
Indy zvedl zájem o studium archeologie
Když Spielberg přijal nabídku režírovat Dobyvatele ztracené archy, zavázal se, že o Indym natočí tři filmy. Nakonec režíroval čtyři a na pátém se podílel jako výkonný producent a konzultant. Už dva týdny po premiéře prvního z nich začali jeho tvůrci plánovat pokračování. V prequelu Indiana Jones a chrám zkázy (1984) posléze využili i některé nápady, které vypadly ze scénáře předchozího filmu, například krkolomnou honičku v důlních vozících.
Žádné z pokračování nepřekonalo originál. Prvotní okouzlení světem Indiana Jonese, které cítili tvůrci i diváci, zopakovat nešlo. Každý z filmů ale přinesl něco nového: proměnu ziskuchtivého lovce pokladů v čestnějšího hrdinu (Chrám zkázy), smíření s otcem (Poslední křížová výprava), návrat Marion a odhalení „utajeného“ syna (Království křišťálové lebky) i symbolické loučení s dobrodružným životem (Nástroj osudu).
Původní film inspiroval řadu epigonů, ale také Lucasův seriál Mladý Indiana Jones (1992–1993). Zároveň překročil hranice kinematografie. Více než sto nových „paralelních“ příběhů se rozvíjelo v románech, komiksech a videohrách. Objevily se tematické atrakce v zábavních parcích, pinballové automaty a spousta hraček, včetně stavebnice LEGO. Filmové dobrodružství dokonce přispělo k nárůstu zájmu o studium archeologie.
Díky téměř nepřetržitému sledu akčních scén film připomíná závratnou jízdu na horské dráze. Přesně takový typ špičkově natočeného žánrového příběhu by nejspíš ocenil i Howard Hawks, kterého Steven Spielberg řadí mezi své filmařské vzory. Režisér zlaté éry Hollywoodu kdysi prohlásil, že v každém dobrém filmu musí být „tři skvělé scény a žádná špatná“. Dobyvatelé ztracené archy žádné slabé místo nemají – a skvělých scén nabízejí mnohem víc.
Na Krétu za poslední dva dny připlulo na 550 migrantů. Většina vyrazila z Libye
Řecká pobřežní stráž za posledních 48 hodin při několika operacích jižně od Kréty nalodila na 550 migrantů, kteří se snažili z Afriky dostat do Evropy. Informovala o tom ve středu agentura DPA. Kréta v posledních týdnech eviduje velkou migrační vlnu, řecká vláda tvrdí, že většina příchozích jsou ekonomičtí migranti, často z Libye.
Pákistán zaútočil v Afghánistánu. Vzdušné údery mají 13 obětí, většina z nich jsou děti
Pákistánská armáda tvrdí, že ve středu provedla útoky na skrýše ozbrojenců na afghánské hranici a zabila nejméně 26 z nich, napsala agentura Reuters s odkazem na pákistánského ministra informací Attáulláha Tarára. Mluvčí afghánského vládního hnutí Tálibán ale ve středu už před oznámením Islámábádu uvedl, že pákistánské vzdušné údery si vyžádaly nejméně 13 mrtvých, převážně dětí, a 14 zraněných.
„Minulost není tak vzdálená.“ V Chicagu hořel kříž, symbol spjatý s Ku-Klux-Klanem
Americká policie vyšetřuje velký hořící kříž, který se v úterý objevil v Grantově parku v centru Chicaga. Snaží se zjistit motiv i to, jak se tam kříž dostal. Pálení křížů je ve Spojených státech historicky vnímáno jako symbol nenávisti spjatý s rasistickou organizací Ku-Klux-Klan, připomíná agentura AP s odvoláním na rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2003.
ŽIVĚ Spojené státy znovu zaútočily na Írán, jde o odvetu za údajně sestřelený vrtulník
Spojené státy zahájily nové údery na Írán, a to jako reakci na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM), které údery označilo za sebeobranné. Íránská agentura Mehr mezitím informovala o výbuších v oblasti přístavního města Sirík.