Po Kafkovi a Mikoláškovi míří Hollandová k další ikoně. Chystá film o Dietrichové

Polská režisérka Agnieszka Hollandová natočí nový film, který se bude věnovat životu německo-americké herečky a zpěvačky Marlene Dietrichové. Podle agentury DPA to v úterý oznámila produkční firma X Filme Creative Pool. Snímek byl měl vzniknout v české koprodukci. Po filmech o pražském spisovateli Franzovi Kafkovi či českém léčiteli Janovi Mikoláškovi půjde o další životopisný snímek Hollandové.
Snímek Berlinweh (Stesk po Berlínu) bude podle německé produkční filmy filmem o jedné „z nejbarvitějších a nejkontroverznějších ikon 20. století". Hollandová, která vystudovala pražskou Filmovou akademii múzických umění (FAMU), označila Dietrichovou za „spleť protikladů“.
Podle webu Variety se na produkci filmu bude kromě německé X Filme Creative Pool podílet také česká společnost Marlene Film Production, která koprodukovala i film o Kafkovi, a britsko-irský producent Mike Downey. Scénář bude založený na hře německého režiséra a scenáristy Inga Raspera.
Německá herečka a zpěvačka Dietrichová byla jednou z největších filmových hvězd 20. století a sexuálním symbolem své doby. Narodila se v roce 1901. Hvězdu první velikosti z ní udělal v roce 1930 snímek Modrý anděl rakouského režiséra Josefa von Sternberga. Ostře se vymezila proti nacistům, v roce 1939 přijala americké státní občanství, což jí po válce mnozí Němci vyčítali jako zradu.
Film o Dietrichové by se měl začít natáčet na podzim příštího roku. Kdo ztvární titulní roli, zatím není jasné. Nemělo by se přitom jednat o lineární vyprávění, film by měl zachytit klíčové momenty hereččina života - rok 1937 v Paříži, 1945 v Bergen-Belsenu, 1960 v Tel Avivu a 1983 opět v Paříži. Dietrichová zemřela v roce 1992 ve francouzské metropoli.
Režisérka a scenáristka Hollandová se narodila v roce 1948. Představitelka polské „nové vlny“ má na kontě asi třicítku filmů a řadu cen. Řadu snímků natočila v Česku či v české koprodukci. V posledních letech to byly například životopisný snímek Franz o pražském spisovateli Kafkovi, drama Hranice či film Šarlatán inspirovaný životem léčitele Mikoláška.
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