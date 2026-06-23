Přeskočit na obsah
Benative
23. 6. Zdeňka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Po Kafkovi a Mikoláškovi míří Hollandová k další ikoně. Chystá film o Dietrichové

ČTK

Polská režisérka Agnieszka Hollandová natočí nový film, který se bude věnovat životu německo-americké herečky a zpěvačky Marlene Dietrichové. Podle agentury DPA to v úterý oznámila produkční firma X Filme Creative Pool. Snímek byl měl vzniknout v české koprodukci. Po filmech o pražském spisovateli Franzovi Kafkovi či českém léčiteli Janovi Mikoláškovi půjde o další životopisný snímek Hollandové.

Hollandová, která vystudovala pražskou Filmovou akademii múzických umění (FAMU), označila Dietrichovou za „spleť protikladů“.
Hollandová, která vystudovala pražskou Filmovou akademii múzických umění (FAMU), označila Dietrichovou za „spleť protikladů“.Foto: Libor Fojtík
Reklama

Snímek Berlinweh (Stesk po Berlínu) bude podle německé produkční filmy filmem o jedné „z nejbarvitějších a nejkontroverznějších ikon 20. století". Hollandová, která vystudovala pražskou Filmovou akademii múzických umění (FAMU), označila Dietrichovou za „spleť protikladů“.

Podle webu Variety se na produkci filmu bude kromě německé X Filme Creative Pool podílet také česká společnost Marlene Film Production, která koprodukovala i film o Kafkovi, a britsko-irský producent Mike Downey. Scénář bude založený na hře německého režiséra a scenáristy Inga Raspera.

Související

Německá herečka a zpěvačka Dietrichová byla jednou z největších filmových hvězd 20. století a sexuálním symbolem své doby. Narodila se v roce 1901. Hvězdu první velikosti z ní udělal v roce 1930 snímek Modrý anděl rakouského režiséra Josefa von Sternberga. Ostře se vymezila proti nacistům, v roce 1939 přijala americké státní občanství, což jí po válce mnozí Němci vyčítali jako zradu.

Film o Dietrichové by se měl začít natáčet na podzim příštího roku. Kdo ztvární titulní roli, zatím není jasné. Nemělo by se přitom jednat o lineární vyprávění, film by měl zachytit klíčové momenty hereččina života - rok 1937 v Paříži, 1945 v Bergen-Belsenu, 1960 v Tel Avivu a 1983 opět v Paříži. Dietrichová zemřela v roce 1992 ve francouzské metropoli.

Reklama
Reklama

Režisérka a scenáristka Hollandová se narodila v roce 1948. Představitelka polské „nové vlny“ má na kontě asi třicítku filmů a řadu cen. Řadu snímků natočila v Česku či v české koprodukci. V posledních letech to byly například životopisný snímek Franz o pražském spisovateli Kafkovi, drama Hranice či film Šarlatán inspirovaný životem léčitele Mikoláška.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Václav Benda.
Václav Benda.
Václav Benda.

Soud rehabilitoval Václava Bendu. Komunisté ho před návštěvou Brežněva preventivně zavřeli

Pražský městský soud v úterý rozhodl o rehabilitaci disidenta a politika Václava Bendy (1946-1999). Muže zadržela policie v roce 1978, když měl do Prahy přijet generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předseda prezídia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv. Strávil několik dní ve vazbě. Informoval o tom právní zástupce navrhovatelky rehabilitace Lubomír Müller.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama