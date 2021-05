Po 17 letech čekání. HBO uvede nový pořad s Přáteli už v květnu

Očekávaný pořad, v němž se po 17 letech znovu sejdou herci z populárního seriálu Přátelé, bude mít na americké HBO premiéru ve čtvrtek 27. května. Vystoupí v něm také celebrity jako zpěváci Justin Bieber a Lady Gaga nebo korejská popová kapela BTS.

V dokumentu nazvaném Friends: The Reunion se znovu sejde všech šest představitelů. Natáčení mělo původně začít už před rokem, producenti ho ale museli odložit kvůli pandemii koronaviru.

Nyní zveřejnili první teaser trailer, v němž je zezadu krátce vidět šestice přátel držících se kolem ramenou. Doprovází je pomalejší instrumentální verze písně I'll Be There For You od kapely The Rembrandts, což byla původní znělka seriálu.

Jedná se o dokument se vzpomínajícími herci, nikoliv novou hranou epizodu. "Všichni budou v pořadu vystupovat za sebe, nikoliv za své postavy," zdůrazňují autoři.

Natáčelo se začátkem letošního roku ve stejných losangeleských studiích firmy Warner Bros. s číslem 24, kde v polovině 90. let minulého století vznikali původní Přátelé. Seriál vyprávěl o šestici čerstvě dospělých Newyorčanů, jejich veselých pohledech na randění i práci ve velkoměstě, a také úzkostech, absurditách dospělosti nebo hledání štěstí.

Hráli je Jennifer Anistonová jako Rachel Greenová, Courteney Coxová v roli Monicy Gellerové, Lisa Kudrowová coby Phoebe Buffayová, Matt LeBlanc jako Joey Tribbiani, Matthew Perry v roli Chandlera Binga a David Schwimmer jako Ross Geller.

"Diváci nás takhle všechny pohromadě neviděli od posledního dílu. Budeme vzpomínat, jaké to bylo, co se dělo v zákulisí. Není to nová epizoda, nemáme scénář. Prostě jsme se po tolika letech zase sešli v plném počtu," řekla deníku Sunday Times Kudrowová, podle níž si nejvíc z natáčení Přátel pamatovali Matt LeBlanc a Jennifer Anistonová.

"Jsem šťastná, že jsme se mohli opět vidět. Bylo to lepší než kdykoliv dřív," dodala Coxová.

0:39 V krátkém teaser traileru je zezadu vidět šestice přátel držících se kolem ramenou. | Video: HBO Max

"Bude to super. A že jsme to kvůli pandemii museli odložit, je to nakonec ještě zábavnější a více vzrušující. Nikam neodcházíme. Přátel se nikdy nezbavíte, sorry. Jsme tu s vámi na celý život," dodala Jennifer Anistonová pro magazín Deadline.

Podle HBO se v pořadu mihne také zhruba patnáctka celebrit včetně těch, které už účinkovaly v původních Přátelích. Ze starších to budou Tom Selleck jako Richard, Maggie Wheelerová v roli Janice, dále se na obrazovce objeví fotbalista David Beckham, Kit Harington známý ze seriálu Hra o trůny nebo pákistánská nositelka Nobelovy ceny míru Malala Yousafzai.

Poslední desátá řada seriálu, který získal Zlatý glóbus i čtyři ceny Emmy, měla na televizi NBC premiéru v roce 2004.

Diváci však na Přátele nezanevřeli. V posledních letech se seriál opět dostal do středu pozornosti, když se objevil na streamovacích platformách. Také v Česku bylo všech 236 epizod od roku 2015 na Netflixu, od dubna je s titulky a dabingem nabízí HBO GO.

Podle deníku Wall Street Journal zaplatila HBO za to, že může po dobu pěti let vysílat starší epizody, 425 milionů dolarů, v přepočtu téměř devět miliard korun. V době, kdy mezi sebou streamovací služby válčí o počet předplatitelů, je pro ně klíčové mít v nabídce seriály jako Přátelé, napsal list.

Zpráva, že se herci z Přátel znovu sejdou před kamerou, předloni okamžitě začala trendovat na Twitteru.

Pořad Friends: The Reunion režíroval Ben Winston, jako výkonní producenti na něm opět pracovali Marta Kauffmanová, David Crane a Kevin Bright podepsaní pod původními Přáteli.

Podle serveru Hollywood Reporter dostane každý herec za účast v novém pořadu mezi 2,5 miliony až 3 miliony dolarů, tedy maximálně zhruba 63 milionů korun. Za každou původní epizodu honorář činil milion dolarů.